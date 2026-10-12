Украинские АЗС отказались от прежних цен: сколько теперь стоит бензин

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, в понедельник, 12 октября они продают его в среднем по 89,36 грн/л, что на 19 коп. выше, чем было в пятницу 9 числа. В то же время, в экспертной среде отмечают: на текущей неделе (заканчивается 18 октября) глобальных изменений в стоимости топлива не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают:

Крупные сети АЗС пока воздерживаются от пересекания психологической отметки для обычных марок топлива в 100 грн/л.

При этом ритейлеры компенсируют потери, увеличивая маржу на премиальных марках топлива.

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Источник: "Минфин"

В то же время, отмечается, в опте стоимость бензина достаточно стабильна. В частности, в конце прошлой рабочей недели (9 октября) средняя цена бензина А-95 снизилась на 17 коп./л по сравнению с началом месяца.

"На АЗС цены за неделю почти не изменились... На этой неделе цены на бензин обычных марок будут оставаться неизменными", – резюмировали аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 83-95,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС Azimut.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня. Источник: "Минфин"

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.