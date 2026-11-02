Украинские АЗС обновили цены: сколько теперь стоит литр бензина
Украинские АЗС переписали цены на бензин.
Источник: Pexels/Julia Avamotive
За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, в понедельник, 2 ноября они продают его в среднем по 90,08 грн/л, что на 1 коп. выше, чем было в пятницу, 30 октября. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближашую неделю (заканчивается 8 ноября) существенніх изменений в стоимости топлива ожидать не стоит.
Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают:
- В общей сложности ЕС планирует высвободить 42 млн баррелей нефти для снижения цен на топливо.
- Бензин "будет оставаться стабильным при стабильности цен на нефть".
На украинских АЗС подорожал бензин А-95.
Источник: "Минфин"
В целом же, отмечается, в опте бензин за прошедшую неделю подешевел. Так:
- На вечер пятницы, 30 октября, по сравнению с 23 октября, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 50 коп./л – до 84,28 грн/л.
- По сравнению с 28 октября бензин в опте подорожал на 18 коп./л.
"На этой неделе цены на бензин будут оставаться относительно стабильными", – говорится в сообщении.
Сколько стоит бензин на АЗС сегодня
В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 85-95,9 грн/л. В частности:
- Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.
- Самые низкие цены – на АЗС "Фактор".
Сколько стоит бензин на АЗС сегодня.
Источник: "Минфин"
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Россия заявила о готовности поставлять Соединенным Штатам дизельное топливо в любых объемах, которые потребуются американской стороне. Москва уверяет, что сможет обеспечить такие поставки из того объема топлива, который планирует экспортировать на внешние рынки.
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