Украинское зерно оказалось в ловушке: две страны ЕС отказались увеличить объемы транзита

Польша заявила, что не планирует увеличивать транзит украинской агропродукции, а Румыния подчеркнула ограниченные возможности своей инфраструктуры и приоритет интересов собственных фермеров. Между тем Украина просит Европейский Союз (ЕС) выделить 1,1 млрд евро для покрытия дополнительных расходов на альтернативные маршруты. Если проблемы с экспортом сохранятся, в Украине до конца года может остаться до 35 млн тонн агропродукции, а весной аграрии могут сократить посевные площади на 35-40%.

Об этом пишет Politico. Украина пытается договориться с европейскими партнерами об увеличении пропускной способности сухопутных и речных путей на фоне атак на порты и суда, а также проблем с вывозом продукции.

В настоящее время по железной дороге, автомобильным путям и речным маршрутам через Европу можно экспортировать менее половины необходимого объема. В то же время две соседние страны с важной для экспорта инфраструктурой – Польша и Румыния – фактически дали понять, что существенно увеличивать транзит не готовы.

Украина просит ЕС о помощи и 1,1 млрд евро

Представители Украины обратились к европейским партнерам с просьбой срочно найти дополнительные возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции. Тарас Высоцкий во время визита в Брюссель заявил о необходимости расширения альтернативных маршрутов через территорию Евросоюза.

Отдельно Украина просит около 1,1 млрд евро, которые должны помочь компенсировать дополнительные логистические расходы. Перевозка зерна по европейским железным дорогам, автомобильным дорогам, рекам и в отдаленные порты обходится дороже, чем традиционный морской экспорт. Кроме того, такие маршруты имеют значительно меньшую пропускную способность.

По словам Высоцкого, сейчас по ним можно вывезти менее половины потенциального объема украинского аграрного экспорта. " Это очень, очень критично", – подчеркнул он. Если ситуацию не удастся изменить, проблема постепенно переместится из логистической сферы непосредственно в производственную.

В Украине могут остаться до 35 млн тонн продукции

Одним из самых больших рисков является накопление огромных запасов зерна и масличных культур внутри Украины. Если проблемы с морскими перевозками сохранятся, к концу года в стране могут остаться до 35 млн тонн аграрной продукции, которую в нормальных условиях следовало бы экспортировать.

Отмечается, что это создает проблему сразу на нескольких уровнях. Во-первых, необходимо найти мощности для хранения продукции. Во-вторых, аграрии не получают вовремя средства от продажи урожая. В-третьих, нехватка оборотных средств может напрямую повлиять на подготовку к следующей посевной.

Фермерским хозяйствам необходимо закупать семена, удобрения, топливо, средства защиты растений, ремонтировать технику и финансировать другие работы. Значительная часть этих расходов традиционно покрывается за счет доходов от реализации урожая. Если продукция остается на складах вместо того, чтобы быть проданной за границу, эта финансовая цепочка нарушается.

Посевы могут сократиться на 35–40%

Последствия нынешней экспортной проблемы Украина может в полной мере ощутить уже в следующем году. По оценке Высоцкого, если ситуация не улучшится к весне, украинские аграрии могут существенно сократить площади под посевами. Речь идет о потенциальном сокращении сразу на 35–40%.

Причина заключается не только в невозможности физически реализовать продукцию. В условиях дорогого экспорта и проблем с логистикой само выращивание части культур может терять экономический смысл. Если фермер не уверен, что сможет продать и вывезти будущий урожай по приемлемой цене, у него не будет достаточных стимулов и ресурсов для засева тех же площадей.

О сложности ситуации свидетельствуют и последние показатели внешней торговли. По данным НБУ, экспорт зерновых в августе сократился на 63,3% по сравнению с августом 2025 года.

Румыния – собственные фермеры остаются приоритетом

Одним из ключевых альтернативных путей для украинской продукции после начала полномасштабной войны стала Румыния. Через ее территорию и портовую инфраструктуру проходили значительные объемы украинского зерна. Однако Бухарест теперь подчеркивает, что возможности транспортной системы не безграничны.

Министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчос заявил, что для страны приоритетными остаются интересы собственных производителей. "Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетом", – заявил он.

Ситуацию дополнительно осложняет низкий уровень воды в Дунае. Из-за этого сокращаются возможности речного транспорта, а нагрузка на другие логистические маршруты возрастает. Большой объем украинского зерна, по словам румынской стороны, создает конкуренцию за портовые, железнодорожные и складские мощности и затрудняет экспорт продукции местных аграриев.

В то же время Румыния не отказывается полностью от сотрудничества с Украиной. Бухарест работает над оптимизацией логистики и ранее заключил с Киевом меморандум, предусматривающий упрощение пересечения границы и развитие железнодорожного сообщения.

Однако существенно увеличить пропускную способность в короткие сроки, по словам румынской стороны, невозможно. Страна не может просто удвоить количество железнодорожных поездов, автомобильных маршрутов или портовых мощностей.

С трудностями сталкиваются и сами румынские аграрии. На их работу одновременно влияют засуха, высокая температура, подорожание топлива и удобрений, проблемы с транспортом и нехватка мест для хранения урожая.

Румынская фермерша Юлия Благу рассказала, что часть урожая сложно даже собрать из-за отсутствия возможностей для его дальнейшего хранения и перевозки. "И к тому же весь этот транзит украинского зерна идет в нашу страну. Как мы должны с этим справиться?" – отметила она.

Польша также не будет увеличивать транзит

Аналогичную позицию заняла Польша. В Министерстве инфраструктуры страны заявили, что в настоящее время не готовят решений, которые позволили бы существенно увеличить потоки украинской сельскохозяйственной продукции.

Представительница ведомства Анна Шуманская сообщила, что министерство "не планирует вводить какие-либо изменения, направленные на увеличение транзита украинской сельскохозяйственной продукции".

В то же время тема украинского зерна уже неоднократно вызывала споры между Киевом и соседними странами ЕС из-за опасений местных фермеров относительно конкуренции и влияния более дешевой продукции на внутренние рынки. Нынешняя ситуация отличается тем, что Украина нуждается прежде всего в дополнительном транзите – то есть в возможности доставить продукцию через территорию стран ЕС к конечным покупателям.

Отказ Варшавы и ограниченные возможности Бухареста вынуждают Украину искать более длинные альтернативные маршруты. Одним из вариантов могут стать европейские морские порты, расположенные значительно дальше от украинской границы.

По информации Politico, Киев рассматривает возможность более активного использования портов Германии и Нидерландов. Германия уже выразила готовность работать над расширением альтернативных экспортных маршрутов.

Еврокомиссия ищет совместное решение

В Европейской комиссии признают масштаб проблемы, однако конкретного механизма ее решения пока не представили. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен заявил, что ситуация требует решения, в частности из-за потенциальных последствий для глобальной продовольственной безопасности.

Ограничение украинского аграрного экспорта имеет значение не только для украинской экономики. Украина остается одним из важных участников мирового продовольственного рынка, а значительная часть зерна направляется в страны, зависимые от импорта. По оценке Совета по международным отношениям, из-за боевых действий в Черном море под угрозой может оказаться более 17% мировой торговли зерном, которую обеспечивают Украина и Россия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина значительно увеличила объемы экспорта рапса – этому способствовало существенное снижение внутренних экспортных цен по сравнению с европейскими рынками. Главным импортером украинского рапса стала Германия, которая выкупила каждую вторую тонну этого сырья.