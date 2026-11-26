Беженцы из Украины повлияли на рынок труда Европы: в ЕЦБ опровергли распространенный фейк
В ЕЦБ признали вклад украинс...
Источник: Unsplash/Sam Moghadam
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Беженцы из Украины стали важной частью рынка труда Европейского Союза. В частности, благодаря эффективной интеграции они помогают преодолевать нехватку рабочей силы и последствия старения населения в странах Центральной и Восточной Европы.
Об этом на Конференции по вопросам европейской экономической интеграции-2026 заявил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич. Таким образом он опроверг заявления некоторых европейских политиков о том, что украинские беженцы лишь являются статьей расходов национальных бюджетов стран, предоставивших им убежище.
Беженцы активно интегрируются в принимающих странах
Борис Вуйчич назвал приток работников из Украины, активизировавшийся с началом полномасштабной российской агрессии, одним из факторов, помогших преодолеть негативные демографические тенденции в Восточной и Центральной Европе.
"Украинские беженцы успешно интегрировались в рынок труда, увеличив предложение рабочей силы и поддержав экономическую активность", – подчеркнул Борис Вуйчич.
Ярким примером таких изменений он назвал Польшу. По словам вице-президента ЕЦБ, украинцы помогли восполнить дефицит рабочей силы в секторах, где уровень вакансий был особенно высоким, в частности в:
- производстве;
- строительстве;
- транспорте;
- услугах по размещению.
"В более широком смысле, иммиграция может увеличить доходы за счет инвестиций и углубления капитала, тогда как высококвалифицированная миграция также может способствовать развитию человеческого капитала и производительности", – подчеркнул Вуйчич.
Поэтому он призывает страны ЕС инвестировать в обучение работников, развитие профессиональных навыков и интеграцию мигрантов, чтобы уменьшить последствия демографического кризиса.
Украинцы активно выходят на работу в Германии
Слова представителя ЕЦБ напрямую опровергают заявления некоторых антиукраинских политиков, которые выставляют украинцев лишь получателями социальных выплат в Европе. Этому противоречат даже статистические данные.
Например, согласно данным немецкого Института исследований рынка труда и профессий (IAB), в июле 2026 года в Германии было трудоустроено 409,7 тысячи украинцев – это на 63 тысячи человек (или на 18,3%) больше, чем в июле 2025 года. Несмотря на то, что в целом за этот период занятость в Германии сократилась на 180 тысяч человек, доля работающих среди трудоспособных украинцев выросла с 36,2% до 39,9.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы стали значительной частью рынка труда Чехии и уже работают на большинстве местных предприятий. При этом абсолютное большинство работодателей не готово к их возвращению в Украину или потере ими права на легальное трудоустройство.
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