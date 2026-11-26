Беженцы из Украины повлияли на рынок труда Европы: в ЕЦБ опровергли распространенный фейк

Беженцы из Украины стали важной частью рынка труда Европейского Союза. В частности, благодаря эффективной интеграции они помогают преодолевать нехватку рабочей силы и последствия старения населения в странах Центральной и Восточной Европы.

Об этом на Конференции по вопросам европейской экономической интеграции-2026 заявил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич. Таким образом он опроверг заявления некоторых европейских политиков о том, что украинские беженцы лишь являются статьей расходов национальных бюджетов стран, предоставивших им убежище.

Беженцы активно интегрируются в принимающих странах

Борис Вуйчич назвал приток работников из Украины, активизировавшийся с началом полномасштабной российской агрессии, одним из факторов, помогших преодолеть негативные демографические тенденции в Восточной и Центральной Европе.

"Украинские беженцы успешно интегрировались в рынок труда, увеличив предложение рабочей силы и поддержав экономическую активность", – подчеркнул Борис Вуйчич.

Ярким примером таких изменений он назвал Польшу. По словам вице-президента ЕЦБ, украинцы помогли восполнить дефицит рабочей силы в секторах, где уровень вакансий был особенно высоким, в частности в:

производстве;

строительстве;

транспорте;

услугах по размещению.

"В более широком смысле, иммиграция может увеличить доходы за счет инвестиций и углубления капитала, тогда как высококвалифицированная миграция также может способствовать развитию человеческого капитала и производительности", – подчеркнул Вуйчич.

Поэтому он призывает страны ЕС инвестировать в обучение работников, развитие профессиональных навыков и интеграцию мигрантов, чтобы уменьшить последствия демографического кризиса.

Украинцы активно выходят на работу в Германии

Слова представителя ЕЦБ напрямую опровергают заявления некоторых антиукраинских политиков, которые выставляют украинцев лишь получателями социальных выплат в Европе. Этому противоречат даже статистические данные.

Например, согласно данным немецкого Института исследований рынка труда и профессий (IAB), в июле 2026 года в Германии было трудоустроено 409,7 тысячи украинцев – это на 63 тысячи человек (или на 18,3%) больше, чем в июле 2025 года. Несмотря на то, что в целом за этот период занятость в Германии сократилась на 180 тысяч человек, доля работающих среди трудоспособных украинцев выросла с 36,2% до 39,9.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы стали значительной частью рынка труда Чехии и уже работают на большинстве местных предприятий. При этом абсолютное большинство работодателей не готово к их возвращению в Украину или потере ими права на легальное трудоустройство.