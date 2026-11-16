В ЕС готовы "бороться" за таких работников: на какую работу легче всего устроиться украинцам

Европейский рынок труда испытывает острый структурный дефицит кадров в высококвалифицированных сферах. Наибольший спрос в странах ЕС наблюдается на учителей, медицинских работников и специалистов в сфере информационных технологий (ИКТ).

Об этом, как сообщает Euronews, свидетельствуют результаты масштабного отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Mapping Skill Shortages in OECD Countries. Исследование охватывает 27 европейских государств (включая Великобританию, Норвегию, Швейцарию и Турцию).

Эти данные – важный ориентир для украинцев, которые находятся в Европе или планируют там трудоустроиться. В то же время конкуренция на рынке осложняется тем, что с 2023 года в Европе увеличился разрыв в уровне безработицы между молодыми выпускниками без опыта и остальным трудоспособным населением.

Топ-5 самых востребованных профессий в Европе

Согласно индексу ОЭСР, который оценивает сложность поиска персонала внутри каждой страны, в пятерку наиболее дефицитных специалистов в Европе входят:

учителя и педагоги (попадают в топ-5 самых сложных для закрытия вакансий в 13 странах);

(попадают в топ-5 самых сложных для закрытия вакансий в 13 странах); врачи и медицинские специалисты (в пятерке лидеров по дефициту в 12 странах);

(в пятерке лидеров по дефициту в 12 странах); специалисты по ИКТ (в топ-5 в 12 странах);

(в топ-5 в 12 странах); средний медицинский персонал (медсестры и медтехники);

(медсестры и медтехники); специалисты в сфере бизнеса и администрирования (а также руководители, которые входят в топ-5 в 7 странах).

Где шансы на трудоустройство самые высокие

Самая острая нехватка кадров в Европе зафиксирована именно в социальной и медицинской сферах. Медицинских специалистов не хватает в 23 из 27 исследуемых стран, а среднего медперсонала – в 21. В Европейской федерации ассоциаций медсестер объясняют, что европейские системы здравоохранения не успевают удерживать кадры из-за чрезмерной нагрузки, невысокой для таких условий оплаты труда, выгорания и частых случаев агрессии со стороны пациентов. Для украинских медиков, готовых пройти процедуру нострификации диплома и выучить местный язык, это открывает широкие возможности для официального трудоустройства.

Похожая ситуация наблюдается в сфере образования – нехватка учителей зафиксирована в 21 стране. Как отмечают в Европейской федерации работодателей в сфере образования, дефицит обусловлен не только уровнем зарплат, но и усложнением самой работы: требованиями к цифровизации и инклюзивности, большой административной нагрузкой и ответственностью за психологическое состояние учеников.

Специалистов по ИКТ и бизнес-администрированию не хватает в 18 европейских странах, однако украинским айтишникам стоит тщательно выбирать страну: в Дании, Финляндии, Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции рынок ИКТ уже сбалансирован, а в Австрии, Швейцарии и Великобритании вообще наблюдается избыток таких специалистов.

Региональные исключения

Также украинцам стоит учитывать специфические исключения в отдельных странах, где на первый план выходит спрос на рабочие специальности, которые в остальной Европе проще всего закрыть:

Норвегия – несмотря на то, что в 21 стране разнорабочих найти проще всего, в Норвегии именно эта категория работников наиболее дефицитна;

несмотря на то, что в 21 стране разнорабочих найти проще всего, в Норвегии именно эта категория работников наиболее дефицитна; Испания – здесь остро не хватает помощников на кухне;

здесь остро не хватает помощников на кухне; Франция – работодатели ощущают наибольший дефицит неквалифицированных рабочих.

В Европейском управлении по вопросам труда (ELA) отмечают, что кадровый голод в Европе носит структурный характер из-за демографического кризиса и ограниченной мобильности работников, поэтому специалисты, которых в одной стране ЕС в избытке, могут быть на вес золота в соседней.

Как уже сообщал OBOZ.UA, польский бизнес постепенно переходит от сокращения персонала к стабилизации занятости, однако восстановление происходит неравномерно. В то же время компании не спешат повышать зарплаты, сдерживая расходы на фоне ускорения инфляции.