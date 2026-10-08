Во всём мире могут вырасти цены на важные для украинцев продукты: в чём причина

Во всем мире резко растут цены на дизельное топливо, что нанесло ощутимый удар по аграрному сектору в самых разных уголках планеты, поскольку именно дизельное топливо – одна из основных статей расходов сельхозпроизводителей. Поэтому человечество может столкнуться с глобальной волной подорожания основных продуктов питания.

Как сообщает Bloomberg, в некоторых регионах расходы фермеров на топливо подскочили более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. И если себестоимость полевых работ станет слишком высокой, а объемы производства сократятся, сформируется длительный цикл высоких цен на продукты питания.

Цены на дизтопливо в Европе и США. Источник: Bloomberg

Как действуют в США и G7

Менее чем за месяц до промежуточных выборов в Конгресс США администрация президента Дональда Трампа пытается найти способы смягчить кризис, который становится серьезным политическим бременем для республиканцев.

Налоговые льготы для транспорта

Белый дом временно разрешил использовать для дальнемагистральных грузовиков и автодорожной техники "красный" дизель (топливо для специальной и сельскохозяйственной техники). Оно не облагается федеральным налогом в размере 24,4 цента за галлон, однако аналитики отмечают, что это вряд ли немедленно снизит рыночные цены.

Ограничение экспорта

В администрации США обсуждают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Впрочем, это решение грозит экономическими проблемами странам-партнерам, в частности Великобритании, которая в значительной степени зависит от американских поставок.

Интервенция из резервов G7

На прошлой неделе страны "Группы семи" и их партнеры под давлением Вашингтона объявили о намерении разморозить до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива из аварийных запасов. Международное энергетическое агентство (МЭА) уже назначило специальные консультации для проработки этих планов.

Влияние пошлин Трампа на потребительскую инфляцию

Параллельно с энергетическим дефицитом дополнительное давление на стоимость жизни в США оказывает торговая политика. Исследование экономистов Федерального резервного банка Нью-Йорка, а также профессора Колумбийского университета Дэвида Вайнштейна доказывает прямую связь между пошлинами и ростом цен. Их ключевые выводы:

за каждый процентный пункт повышения средних пошлин цены на потребительские товары через год растут примерно на 0,25%;

около двух третей этого эффекта возникает непосредственно из-за подорожания импорта. Остальная часть – из-за роста затрат местных компаний на импортные детали и повышения наценок на фоне более дорогих товаров конкурентов.

Стоит отметить, что авторы отчета еще в феврале подверглись острой критике со стороны экономического советника Белого дома Кевина Хассета за публикацию данных о том, что около 90% бремя тарифов в 2025 году лягло непосредственно на американский бизнес и потребителей, что полностью опровергает заявления администрации о неинфляционном характере пошлин.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине также заметно подорожал дизель – менее чем за месяц цена топлива выросла примерно на 10 грн за литр. Из-за этого стоимость 100 км на дизельном автомобиле поднялась до 528 грн – сразу на 39 грн больше, чем месяцем ранее.