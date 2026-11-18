Во всем мире может рекордно подорожать популярный продукт: что будет с ценами в Украине

В следующем году цены на шоколад могут стремительно вырасти – явление Эль-Ниньо ударило по Эквадору, который является третьим по объемам производителем сырья в мире. Из-за постоянных ливней нынешний урожай какао-бобов может составить 580 тыс. тонн, или на 7% меньше, чем ожидалось. От мировых цен на какао-продукты зависит и стоимость производства шоколада и другой кондитерской продукции в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg. Ситуацию ухудшает и неурожай какао-бобов в Западной Африке, на фоне которого трейдеры возлагали большие надежды именно на Эквадор.

Но в октябре на побережье страны, где растет большая часть какао-деревьев, выпало невероятное количество осадков – более чем на 10 000% выше исторической нормы, следствием чего стали:

затопление угодий и отрезанная логистика;

резкое падение качества сырья;

рост заболеваемости деревьев.

Что будет с производством шоколада

Для мирового рынка это тревожный сигнал, поскольку в последние годы именно Эквадор был той "подушкой безопасности", которая спасала кондитеров от глобального дефицита, компенсируя перебои с поставками из Западной Африки. Теперь, когда непогода накрыла оба региона одновременно, цены на какао рискуют надолго закрепиться выше исторических максимумов.

Влияние Эль-Ниньо на мировых... Источник: Bloomberg Развернуть

Ситуацию осложняет и новая экологическая политика Европейского Союза. Вскоре в ЕС начнут действовать строгие правила борьбы с вырубкой лесов, из-за которых закупка какао в Западной Африке станет слишком рискованной для европейских компаний. Производители шоколада делали ставку именно на эквадорское сырье как на более надежную и экологичную альтернативу, однако природа внесла в эти планы свои коррективы.

Каких цен ждать Украине

Ранее президент ассоциации Укркондпром Александр Балдынюк объяснил, что себестоимость шоколада напрямую зависит от цен на какао-продукты, сложные жиры и эквиваленты какао-масла, которые импортирует Украина. По его словам, мировые цены на какао стабилизировались, но остаются высокими.

Кроме того, украинские производители сталкиваются с перебоями электроснабжения, кадровым дефицитом и логистическими трудностями, но не могут полностью переложить рост затрат на покупателей, поэтому ищут способы оптимизировать производство и рецептуры.

На цены на шоколад будет влиять и сезонный фактор. Перед Новым годом спрос на кондитерские изделия растет, ведь шоколад часто покупают для детских подарков. Из-за повышенного спроса в этот период возможно сезонное подорожание продукции.

Сколько сейчас стоит шоколад

Цены на плитки шоколада в крупнейших торговых сетях Украины сильно различаются в зависимости от бренда, страны-производителя, доли какао в составе, наличия начинок и добавок. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что цены на шоколад распространенных в стране брендов в супермаркетах такие:

Millennium (пористый молочный, белый или черный, 85-90 г) – 65,90-70,90 грн;

Цена на шоколад Millenium в АТБ. Источник: АТБ

Millennium Gold (110 г с орехами) – 98,50 грн;

(110 г с орехами) – Roshen (молочный, 80-90 г) – 67,90–72,90 грн;

Цена на шоколад Roshen Lacmi в Varus. Источник: Varus

Свиточ (молочный с начинкой, 90 г) – 70,80 грн;

(молочный с начинкой, 90 г) – Корона (молочный без добавок, 85 г) – 84,40 грн;

(молочный без добавок, 85 г) – Milka (молочный с альпийским молоком, 90 г) – 88,90-99,00 грн.

Цена на шоколад Milka в "Форе". Источник: "Фора"

Также OBOZ.UA сообщал, что в ближайшее время европейские производители планируют увеличить экспорт более дешевого сливочного масла в Украину. Это может привести к снижению цен на этот продукт и усилению давления на отечественных производителей.