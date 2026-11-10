В известных финансовых компаниях в Украине обнаружили российский след: кого проверил НБУ

Деловую репутацию ряда украинских микрофинансовых и финансовых компаний признали небезупречной. Выяснилось, что они скрывали российское гражданство или налоговый статус руководительницы компании, которой принадлежат доли в бизнесе.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Поводом для проверки регулятором стала публикация соответствующих журналистских расследований, которые позже подтвердили государственные органы.

Кого наказал НБУ

ООО "Би Эл Джи Микрофинанс" (работает на рынке под брендом микрофинансовой организации – МФО – Cashpoint).

ООО "ФК "Кредиплюс" (FinX, не следует путать с другой МФО CreditPlus).

ООО "Милоан" .

. ООО "ФК "Финмар".

ПТ "Донкредит".

Деловую репутацию совладельцев этих МФО и финансовых компаний тоже признали небезупречной. Речь идет о Родионе Бутко, швейцарской компании Bredley CH AG и украинской ТОВ "Берег-Груп".

"Национальный банк примет дальнейшие меры реагирования в отношении указанных поставщиков финансовых услуг в связи с признанием их деловой репутации небезупречной", – предупредили в НБУ.

Согласно нормам украинского законодательства, подобные решения обычно ведут к ограничению работы финансовых учреждений, запрету на владение долями на небанковском финансовом рынке или полному лишению их лицензий за связи с государством-агрессором и подачу недостоверной отчетности регулятору

В чем причина

Выяснилось, что руководитель и член совета директоров Bredley CH AG Катерина Таттерсаль имеет гражданство и/или налоговое резидентство Российской Федерации. Согласно украинскому законодательству, это прямой признак небезупречной деловой репутации: если владелец компании имеет такие признаки, это автоматически распространяется и на сами финансовые компании, которыми он владеет

Кроме того, сами компании и остальные их совладельцы пытались ввести НБУ в заблуждение и сознательно предоставили недостоверную информацию об отсутствии у руководителя швейцарской структуры связей с РФ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в Украине завершили ликвидацию двух банков – "Конкорд" и Банк Национальные инвестиции. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил процедуры ликвидации этих учреждений и прекратил выплачивать их вкладчикам гарантированное возмещение. Еще три банка – РВС Банк, Мотор-Банк и PINbank – проходят другие этапы вывода с рынка.