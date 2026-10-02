В магазинах украинцам продают товар с хитростями и манипуляциями: с чем следует быть осторожным при покупках

В Киеве при продаже украинцам жидкостей для электронных сигарет используют целый ряд финансовых манипуляций. Среди прочего, скрывают номенклатуру в официальных фискальных чеках, а также оформляют безналичные платежи как покупки бытовой техники.

Об этом говорится в материале Telegraf. Его авторы отмечают: главным же объектом манипуляций является концентрированный никотин.

"Отдельные никобустеры либо открыто проводили по кассе вопреки запрету, либо полностью прятали от учета. Выдавая их под видом "подарка" к набору", – говорится в материале.

Какие манипуляции используют в вейп-шопах

В целом же, отмечают авторы материала, они проверили условия продажи жидкостей для "электронок" в 6-ти точках в столичном Оболонском районе. И "ни одна... не прошла проверку без замечаний".

"Мы зафиксировали системное сокрытие номенклатуры подакцизных товаров даже в тех случаях, когда покупателю выдавали официальный фискальный чек", – констатируют аналитики.

В частности, отмечают они, часто продавцы проводят безналичную оплату за продукцию под видом покупки "бытовой техники" с регистрацией в Днепре. А на одной из локаций:

Деньги приняли на частную карточку физического лица.

После этого покупателю выдали "чек, имеющий признаки расхождения с фактическим способом оплаты".

"Отдельного внимания заслуживает товарная маскировка. На всех проверенных локациях жидкости и компоненты представлялись как обычные пищевые добавки. Однако каждый из продавцов во время общения открыто признавал, что это составляющие именно для самозамеса, который будет использован для электронных сигарет", – рассказали аналитики.

Следовательно, отметили они, есть все основания полагать, что такая продукция попадает под действие антитабачного законодательства. А значит, "проданные вещества имеют четкие признаки несоответствия нормам права".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Более 93% украинского рынка электронных сигарет и жидкостей для них находятся в тени. При этом в вейп-шопах вместо готовых ароматизированных жидкостей покупателям массово предлагают отдельные компоненты для так называемых "самозамесов". Таким образом, торговцы, вероятно, пытаются обойти действующие ограничения – под видом того, что "цельный" продукт не продают.