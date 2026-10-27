В Киеве сдают квартиры за 3-5 тыс. грн: как выглядит это дешевое жилье. Фото

Аренда жилья в Киеве остается довольно дорогой, однако на сайтах объявлений все еще можно найти бюджетные варианты. В частности, одну из квартир сдают за 3000 грн в месяц, а за 5000 грн можно арендовать однокомнатное жилье площадью 38 кв. м или даже двухкомнатную квартиру площадью 48 кв. м, правда, коммунальные услуги нужно оплачивать дополнительно.

OBOZ.UA В конце октября 2026 года на платформе OLX появилось несколько предложений с месячной арендной платой от 3000 до 5000 грн. Все три варианта расположены в разных частях столицы, а их условия заметно отличаются.

Однокомнатная квартира за 5000 грн на Березняках

Один из вариантов бюджетной аренды расположен на улице Павла Тычины, 21, в жилом массиве Березняки. Согласно объявлению, это однокомнатная квартира общей площадью 38 кв. м, которую сдают за 5000 грн в месяц.

Сколько стоит аренда жилья в Киеве. Источник: OLX

Жилье расположено на первом этаже девятиэтажного дома. В квартире есть балкон, а также мебель. В объявлении указано, что в жилье сделан косметический ремонт. Площадь кухни составляет 7 кв. м. Отдельное преимущество для арендаторов с домашними животными – владелец разрешает проживать с собакой среднего размера.

В то же время в указанных условиях аренды нужно учесть дополнительные расходы: 5000 грн – это только плата за жилье, коммунальные услуги оплачиваются отдельно. Рядом с домом, по информации из объявления, есть детский сад, школа, рынок, магазины и остановка общественного транспорта. До станции метро "Левобережная" можно добраться примерно за 10 минут на транспорте.

Таким образом, за 5000 грн арендатор получает не крошечную квартиру, а жилье площадью 38 кв. м с балконом и мебелью. Однако перед заключением договора стоит лично осмотреть состояние квартиры, уточнить комплектацию мебелью и техникой и выяснить размер коммунальных платежей.

Как выглядят дешевые варианты жилья. Источник: OLX

Двухкомнатная квартира за 5000 грн в Новобеличах

Еще одно бюджетное предложение примечательно тем, что речь идет о двухкомнатной квартире. Она расположена на улице Мудрака, 23-Б, в районе Новобеличей Святошинского района. В старых адресных упоминаниях эта улица может фигурировать под прежним названием Наумова.

Где можно снять бюджетное жилье в Киеве. Источник: OLX

Общая площадь квартиры составляет 48 кв. м, а кухня занимает 8 кв. м. Жилье расположено на четвертом этаже девятиэтажного дома. Комнаты изолированные, санузел раздельный, отопление централизованное. Состояние жилья в объявлении указано как жилое.

Квартира сдается с мебелью, но без бытовой техники. По описанию владельца, в каждой комнате есть необходимая мебель, в большей комнате оборудовано спальное место с двуспальной кроватью, а в меньшей стоит диван. Также предусмотрена застекленная лоджия.

Арендная плата составляет 5000 грн в месяц, коммунальные услуги оплачиваются дополнительно. Владелец разрешает проживание с котом, маленькой собакой или собакой среднего размера весом до 25 кг. Среди преимуществ расположения – близость к супермаркету "Сільпо", парку, магазинам, аптеке, школе, детскому саду и остановкам транспорта.

По информации в объявлении, до станции метро "Академгородок" можно доехать маршруткой примерно за 10 минут или дойти пешком за 20-25 минут. Итак, за ту же месячную плату, что и за однокомнатное жилье на Березняках, здесь предлагают две комнаты и 48 кв. м площади. Основной нюанс – отсутствие бытовой техники, поэтому будущим жильцам следует заранее уточнить, есть ли в квартире холодильник, стиральная машина и плита, а также оценить, сколько будет стоить обустройство быта.

Самый дешевый вариант – квартира за 3000 грн в Пуще-Водице

Еще более дешевое жилье предлагают в Пуще-Водице, в Оболонском районе Киева. В объявлении, опубликованном 26 октября 2026 года, указана арендная плата 3000 грн в месяц. На платформе это самая низкая цена среди рассмотренных предложений.

Как выглядят одни из самых д... Источник: OLX Развернуть

Квартира расположена на улице Максименко, 10, на пятом этаже девятиэтажного дома. Общая площадь составляет всего 19 кв. м, а на кухню приходится 5 кв. м. По количеству комнат это однокомнатное жилье.

При этом описание объявления довольно краткое: в нем указаны преимущественно адрес, этаж, площадь и стоимость аренды. Подробной информации о ремонте, мебели, бытовой технике, коммунальных платежах и условиях проживания с животными нет. Поэтому эти моменты нужно уточнить непосредственно у арендодателя.

Несмотря на небольшую площадь, цена может заинтересовать людей, для которых главным критерием являются минимальные ежемесячные расходы на жилье. При этом перед просмотром стоит попросить дополнительные фотографии, выяснить, есть ли отдельная кухня и санузел, в каком состоянии коммуникации и пригодно ли помещение для постоянного проживания.

Что нужно учесть перед арендой дешевого жилья

Все три предложения показывают, что бюджетная аренда в Киеве может подразумевать разные компромиссы. В одном случае за 5000 грн предлагают однокомнатную квартиру площадью 38 кв. м с мебелью, в другом – двухкомнатное жилье площадью 48 кв. м, но без бытовой техники. Самый дешевый вариант стоит 3000 грн, однако его площадь составляет всего 19 кв. м, а информации об условиях проживания в объявлении немного.

Важно также не путать указанную арендную плату с полной стоимостью проживания. В первых двух объявлениях коммунальные услуги оплачиваются дополнительно, а в третьем порядок их оплаты нужно уточнить. К расходам могут добавиться залог, оплата услуг посредника и средства на приобретение необходимой техники – если она не входит в комплектацию квартиры.

Перед подписанием договора стоит проверить документы арендодателя, согласовать срок аренды, порядок расчетов и возврата залога. Также нужно лично осмотреть жилье, проверить сантехнику, отопление, электричество, окна и двери, а все договоренности по платежам зафиксировать письменно.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Тернополе. За календарный год стоимость такого жилья в нем выросла на 26%, до 53 500 долларов (здесь и далее – медианная цена. То есть половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).