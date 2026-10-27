В Киеве ограничили цены на такси: сколько будет стоить поездка во время воздушной тревоги
В Киеве ограничили цены на такси.
Источник: Pexels/emkanicepic
Кабмин ограничил повышение цен на такси в Киеве во время воздушной тревоги. Согласно новым правилам, максимальная наценка будет составлять 75% от бащового тарифа. Таким образом, поездка, которая до тревоги стола бы условно 300 грн, во время вражкеской атаки обойдется максимум в 525 грн.
Для этого Мининфраструктуры и Минэкономики подписали меморандум с цифровыми платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Он отметил: ограничение будет действовать и в других критических ситуациях. В частности, при:
- остановке работы общественного транспорта – в т.ч., метрополитена;
- другого форс-мажора, связанного с логистикой в столице.
"Пассажиры сохраняют возможность самим регулировать цену. Но будут также установлены пределы", – говорится в сообщении.
Сколько будет действовать "льготная наценка"
В то же время, отметил Корецкий, ограничение цен будет действовать не только во время тревоги. В частности, предусматривается, что "льготной" наценка будет:
- не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня;
- или пока не возобновится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам.
"Часто именно тогда спрос на поездки самый высокий, а людям нужно добраться домой... Правительство будет внимательно следить за выполнением вышеуказанных правил", – резюмировал премьер.
Кабмин ограничил повышение ц...
Источник: Сергей Корецкий
Развернуть
Как сообщал OBOZ.UA, во время одной из последних крупных воздушных тревог в Киеве цены на такси резко выросли. В отдельных случаях добраться с левого берега на правый стоило около 1 400 грн.