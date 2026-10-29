В Киеве массово закрываются популярные рестораны и кафе: кого уже накрыл "заведеньепад"

В Киеве наблюдается очередная волна закрытия заведений общественного питания, культурных пространств и сетевых книжных магазинов. Часть локаций ликвидируется, тогда как остальные уходят на сезонные каникулы, меняют концепцию или формат работы.

Об этом сообщили в самих заведениях. Главными причинами массового закрытия и трансформации столичных заведений остаются существенное падение клиентского потока и постоянная угроза вражеских обстрелов, которая не только разрушает инфраструктуру и склады, но и вынуждает бизнес тратиться на более дорогое резервное электропитание.

Какие заведения в Киеве прекратили работу

"Квіткова мафія" – закрыты три из четырех локаций в столице (на улицах Софиевской, Шота Руставели и Владимирской). Единственное работающее заведение остается на Подоле, где зимой планируется трансформация в "Глинтвейню".

BarOKO – бар на улице Софиевской, 4 закрылся. Команда завершила работу и провела финальную вечеринку 26 сентября.

– бар на улице Софиевской, 4 закрылся. Команда завершила работу и провела финальную вечеринку 26 сентября. KREMÓVA – кондитерская на улице Бассейной, 1/2 работает для гостей до 29 октября. Производство продолжает работу, десерты можно заказать с доставкой или забрать самовывозом.

– кондитерская на улице Бассейной, 1/2 работает для гостей до 29 октября. Производство продолжает работу, десерты можно заказать с доставкой или забрать самовывозом. VATRA – ресторан на улице Архитектора Городецкого, 4Б временно прекратил принимать гостей и ушел на зимние каникулы до весны.

"Сушия" – сокращает количество заведений в торговых центрах Киева. В октябре закрылась точка в Ocean Plaza, до конца года ожидается закрытие еще четырех заведений.

– сокращает количество заведений в торговых центрах Киева. В октябре закрылась точка в Ocean Plaza, до конца года ожидается закрытие еще четырех заведений. "Министерство чебуреков" – прекратило работу заведение на Контрактовой площади, 2Б. Команда планирует вернуться по этому адресу с новой концепцией (точки на Бессарабке и в KFM работают).

– прекратило работу заведение на Контрактовой площади, 2Б. Команда планирует вернуться по этому адресу с новой концепцией (точки на Бессарабке и в KFM работают). "Встреча" – кафе закрыто, последние дни работы пришлись на 27–28 сентября.

MUSHLYA – закрыт ресторан на Русановском бульваре, 1, а заведение на улице Крещатик, 25 ушло на сезонные каникулы до весны.

– закрыт ресторан на Русановском бульваре, 1, а заведение на улице Крещатик, 25 ушло на сезонные каникулы до весны. Oishi bā – с 18 июля перестал работать в привычном режиме после восьми месяцев работы.

– с 18 июля перестал работать в привычном режиме после восьми месяцев работы. "Стрічка" – в сентябре 2026 года после двух лет работы закрылся ресторан украинской кухни на Берестейском проспекте, 53.

– в сентябре 2026 года после двух лет работы закрылся ресторан украинской кухни на Берестейском проспекте, 53. "Хвилі" – 28 августа 2026 года закрылась чайная на улице Владимирской, 82 (с 54 разновидностями китайского чая).

Tres – в конце августа после 12 лет работы закрылся гастробар на улице Лысенко, 4 (команда сосредоточилась на Très Français).

– в конце августа после 12 лет работы закрылся гастробар на улице Лысенко, 4 (команда сосредоточилась на Très Français). 3b Cafe – 16 августа 2026 года прекратило работу кафе на улице Хорива, 23 на Подоле (работало с 2014 года).

– 16 августа 2026 года прекратило работу кафе на улице Хорива, 23 на Подоле (работало с 2014 года). Port – летом 2026 года закрыли винный бар в переулке Тараса Шевченко, 8-Б.

– летом 2026 года закрыли винный бар в переулке Тараса Шевченко, 8-Б. Pizza di Casa – в начале августа закрылась пиццерия на бульваре Верховной Рады, 17 (работала с октября 2014 года).

"Імбир" – литературное кафе на улице Жилянской, 7 продлило весенние каникулы на неопределенный срок.

– литературное кафе на улице Жилянской, 7 продлило весенние каникулы на неопределенный срок. Readeat – раньше запланированного срока закрыли книжные магазины в ЖК "Комфорт" (ул. Березневая, 12) и "Readeat Місто" (ул. Князей Острожских, 5/2А) из-за уничтожения центрального склада в результате российской атаки.

Распродажа заведений в Киеве

Отдельно сообщалось, что владельцы столичных заведений все чаще продают их со значительными скидками. В некоторых случаях цена продажи может быть вчетверо ниже цены покупки:

Floramora – цветочный магазин продан за $10 тыс. при первоначальной стартовой цене $45 тыс. (стоимость объекта при продаже снизилась более чем в четыре раза);

– цветочный магазин продан за $10 тыс. при первоначальной стартовой цене $45 тыс. (стоимость объекта при продаже снизилась более чем в четыре раза); BarOKO – ресторан пытались продать через площадку Ugoda за $230 тыс., позднее цену постепенно снизили до $70 тыс., однако покупатель так и не нашелся, в результате чего заведение окончательно прекратило работу;

– ресторан пытались продать через площадку Ugoda за $230 тыс., позднее цену постепенно снизили до $70 тыс., однако покупатель так и не нашелся, в результате чего заведение окончательно прекратило работу; "Перша на вугіллі" – сеть мини-кафе отмечает снижение клиентского потока в центральных районах Киева возле бизнес-центров при стабильном среднем чеке с начала лета;

– сеть мини-кафе отмечает снижение клиентского потока в центральных районах Киева возле бизнес-центров при стабильном среднем чеке с начала лета; "Ровесник" – чайная вынуждена привлекать более дорогое резервное питание (инверторы с аккумуляторами и генераторы) и балансировать расходы на аренду, которые для устойчивости бизнеса не должны превышать 15% дохода.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что киевские рестораны столкнулись со значительным оттоком клиентов, количество посетителей в среднем сократилось на 25-30%, а в отдельных заведениях и торговых центрах падение достигает 50%. Тем временем во Львове поток гостей вырос примерно на 20% и более.