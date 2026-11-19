В Киеве массово выставляют квартиры в аренду: упали ли цены и сколько теперь стоит жилье

За последние три месяца количество квартир для аренды в Киеве увеличилось на 87%, а средняя стоимость однокомнатного жилья за год снизилась на 9% – до 15 тыс. грн в месяц. Больше всего новых предложений появилось в Дарницком районе, а самое дешевое однокомнатное жилье можно найти в Деснянском – в среднем за 8 тыс. грн.

Соответствующие данные приводит исследование аналитического сервиса ЛУН, которое есть в распоряжении СМИ. Статистика свидетельствует о постепенном увеличении выбора для арендаторов, хотя темпы выхода новых квартир на рынок уже не такие высокие, как в начале осени.

В Киеве на 87% стало больше квартир для аренды

Столичный рынок аренды жилья осенью продемонстрировал существенное увеличение предложения. За последние три месяца количество квартир, доступных для найма, выросло на 87%. Особенно заметным это стало в сентябре, когда за один месяц количество доступных квартир увеличилось на 49%. В октябре тенденция продолжилась, но темпы прироста были скромнее – еще 12%.

Общий арендный фонд Киева, по оценке аналитиков, составляет не менее 313 тыс. квартир. В это количество входят не только квартиры, которые сейчас ищут арендаторов, но и те, в которых люди уже проживают на условиях аренды. Важно различать общий арендный фонд и количество актуальных предложений. Первая цифра показывает масштаб рынка, тогда как вторая отражает, сколько квартир владельцы выставляют для поиска новых жильцов.

Увеличение количества объявлений означает, что люди, которые ищут жилье, получают больше вариантов для сравнения. Владельцам квартир, в свою очередь, приходится учитывать конкуренцию и реальные возможности потенциальных арендаторов.

Сколько стоит аренда квартир в Киеве

На фоне увеличения предложения стоимость аренды жилья в столице снизилась по сравнению с прошлым годом. Самыми доступными остаются однокомнатные квартиры, хотя даже их цена существенно зависит от района, состояния ремонта, расположения и близости к транспортной инфраструктуре. По данным ЛУН, средние месячные ставки аренды в Киеве составляют:

однокомнатная квартира – 15 тыс. грн (примерно 330 долларов), это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года;

двухкомнатная квартира – 21 тыс. грн (около 460 долларов), годовое снижение также составляет 9%;

трехкомнатная квартира – 35 тыс. грн (примерно 760 долларов), такое жилье подешевело за год на 12%.

Таким образом, больше всего в процентном соотношении снизилась стоимость аренды трехкомнатных квартир. В то же время в денежном выражении разница между арендой однокомнатной и трехкомнатной квартиры остается значительной – 20 тыс. грн ежемесячно.

Для арендаторов это означает, что выбор жилья в столице стал шире, а средние ставки по основным категориям квартир ниже, чем год назад. Однако окончательная стоимость конкретной квартиры может заметно отличаться от среднего показателя.

В каких районах Киева больше всего выросло количество квартир для аренды

Больше всего новых предложений в октябре появилось в Дарницком районе. На него пришлось 16,2% всех квартир, которые впервые выставили на рынок аренды. При этом средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет 13,5 тыс. грн в месяц.

Вторую позицию занял Голосеевский район с долей 13,1%. Аренда однокомнатной квартиры здесь обходится в среднем в 19 тыс. грн. На третьем месте оказался Шевченковский район, где зафиксировали 11,6% новых предложений, а средняя месячная ставка за однокомнатное жилье составляет 20 тыс. грн. Распределение новых объявлений и средней стоимости аренды однокомнатных квартир в октябре выглядит следующим образом:

Район Киева Доля новых предложений Средняя аренда 1-комнатной квартиры Дарницкий 16,2% 13 500 грн Голосеевский 13,1% 19 000 грн Шевченковский 11,6% 20 000 грн Днепровский 11% 12 000 грн Соломенский 11% 15 000 грн Печерский 10,4% 32 000 грн Оболонский 7,5% 13 000 грн Святошинский 7,5% 13 000 грн Подольский 6,9% 18 000 грн Деснянский 5% 8 000 грн

Таким образом, больше всего новых квартир владельцы предлагают в Дарницком районе. В то же время самое дорогое однокомнатное жилье среди районов столицы – на Печерске, где средняя ставка достигает 32 тыс. грн в месяц. Наиболее бюджетным вариантом остается Деснянский район. Здесь за однокомнатную квартиру в среднем просят 8 тыс. грн, то есть в четыре раза меньше, чем на Печерске.

Стоит также обратить внимание на левобережную часть столицы. На Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы вместе приходится около 32% всех новых предложений арендного жилья. Отмечается, что это почти треть квартир, которые впервые появились на рынке за соответствующий период.

В каких городах Украины стало больше квартир для аренды

Увеличение предложения арендного жилья постепенно распространяется и на другие регионы. При этом динамика рынка в разных городах существенно отличается в зависимости от периода.

Например, в сентябре Киев продемонстрировал рост количества квартир, которые хотя бы раз в течение месяца были представлены на рынке аренды, на 19,7%. В то же время в ряде западных городов предложение сокращалось. Наибольшее снижение зафиксировали:

в Ужгороде – на 31%;

в Луцке – на 27,4%;

в Ивано-Франковске – на 26,6%;

во Львове – на 8,3%.

Однако уже в октябре ситуация изменилась. В Киеве количество квартир, которые в течение месяца были представлены на рынке, увеличилось еще на 21%. В то же время прирост начал фиксироваться и в большинстве других областных центров. Больше всего предложение выросло в следующих городах:

Тернополь – на 55,7%;

Винница – на 50,9%;

Луцк – на 31,3%;

Николаев – на 31,2%;

Харьков – на 16,9%;

Днепр – на 15,1%;

Одесса – на 13,7%.

Единственным областным центром среди исследованных, где в октябре количество квартир на рынке сократилось, стал Львов. Там показатель уменьшился на 4,3%. Таким образом, после сентябрьского сокращения предложения в части западных городов рынок в октябре начал восстанавливаться.

Где в Украине самая дорогая аренда квартир

Несмотря на увеличение количества объявлений, стоимость аренды в украинских городах остается очень разной. Самое дорогое однокомнатное жилье среди указанных городов предлагают в Ужгороде. Средняя месячная ставка здесь составляет 32 тыс. грн.

Причем за год аренда однокомнатных квартир в областном центре Закарпатья подорожала на 51% – это один из наиболее заметных годовых приростов среди городов, приведенных в исследовании. Высокие цены также зафиксированы во Львове и Ивано-Франковске:

Город Средняя аренда 1-комнатной квартиры Изменение за год Ужгород 32 000 грн +51% Львов 25 300 грн +49% Ивано-Франковск 22 900 грн +49% Одесса 12 000 грн +14%

Таким образом, западные регионы продолжают оставаться среди самых дорогих направлений для арендаторов. В частности, в Ужгороде средняя стоимость однокомнатной квартиры более чем вдвое превышает киевский показатель. В Одессе ситуация иная: средняя аренда однокомнатного жилья составляет 12 тыс. грн в месяц. Однако даже там цены за год выросли на 14%.

Увеличение количества доступных квартир создает для арендаторов более широкие возможности выбора. Если раньше поиск жилья мог требовать быстрого принятия решения из-за ограниченного количества предложений, то теперь потенциальные жильцы могут сравнивать больше вариантов по цене, району и условиям проживания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в октябре 2026 года больше всего выросла конкуренция за долгосрочную аренду однокомнатных квартир – особенно в Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. В то же время украинцы активнее интересуются и частными домами.