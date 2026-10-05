В странах ЕС массово устанавливают солнечные станции на балконах: стоит ли украинцам покупать панели

В Германии количество зарегистрированных "солнечных станций на балконах" превысило 1,3 млн; типовая система может вырабатывать около 600–900 кВт·ч в год и частично сокращать потребление электроэнергии из сети. В Украине 800-ваттная система при благоприятных условиях теоретически может дать до 900 кВт·ч в год и сэкономить до 3,9 тыс. грн, однако для работы во время отключений требуются аккумулятор и соответствующий автономный инвертор.

Об этом свидетельствуют данные о развитии балконной солнечной генерации в Германии. OBOZ.UA разобрался, зачем немцы устанавливают "солнечные станции на балконах", сколько электроэнергии они могут выработать, сколько стоят и есть ли смысл украинцам поступать так же.

Как работают "солнечные станции на балконах"

Принцип максимально прост. Обычно комплект состоит из одной или двух солнечных панелей, крепления, небольшого инвертора и кабеля для подключения. Панели устанавливают на балконе – чаще всего на внешней стороне ограждения. Они вырабатывают постоянный ток, а инвертор преобразует его в переменный, пригодный для использования в домашней электросети.

Когда светит солнце, полученная электроэнергия используется приборами, которые в этот момент работают в квартире. Например, она может обеспечивать часть потребления холодильника, роутера, ноутбука, телевизора и другой техники.

В результате квартира просто потребляет меньше электроэнергии из общей сети, а счетчик фиксирует меньшее потребление. Полностью обеспечить обычную квартиру электроэнергией такая мини-станция, как правило, не способна. Ее задача другая – уменьшить постоянное дневное потребление и, соответственно, счет за свет.

До 900 кВт·ч электроэнергии в год

Типичная балконная система при благоприятных условиях может вырабатывать примерно 600–900 кВт·ч в год. Результат зависит от мощности панелей, региона, ориентации балкона, затенения и угла установки. Если панели закреплены вертикально на ограждении, выработка обычно будет ниже. Если их можно расположить под более оптимальным углом к солнцу – удастся получить больше.

Для небольшого домохозяйства это потенциально позволяет сократить потребление электроэнергии из сети примерно на 10–25 %, хотя реальная экономия зависит от того, сколько произведенной энергии жильцы успевают использовать.

И именно здесь кроется один из главных нюансов балконной генерации. Больше всего электроэнергии панели вырабатывают днем, когда многие люди находятся на работе, а потребление в квартире минимально. Поэтому такая система наиболее выгодна для домохозяйств, где днем постоянно работает техника или кто-то находится дома.

Почему в Германии установили уже более миллиона таких станций

Одна из главных причин популярности – значительное упрощение правил. Для балконных установок в Германии мощность инвертора ограничена 800 Вт, тогда как суммарная мощность самих солнечных модулей может быть больше.

Такой формат позволяет рассматривать небольшую установку скорее как бытовое электрооборудование, чем как полноценную солнечную электростанцию. Владельцу не нужно проходить тот же комплекс процедур, который необходим для крупных систем.

Важен и жилищный фактор. Значительная часть населения Германии проживает в съемных квартирах. Арендатор не может самостоятельно установить десятки панелей на крыше многоквартирного дома, а вот компактная система на балконе открывает доступ к собственной солнечной генерации.

Сколько стоит такая установка

Готовый комплект в Германии можно приобрести примерно за 500 евро, хотя фактическая цена зависит от количества и мощности панелей, инвертора, креплений и наличия аккумулятора. Комплекты продают не только специализированные компании, но и обычные магазины, что также способствовало массовому распространению технологии.

В то же время аккумулятор существенно меняет как возможности системы, так и ее стоимость. Без него выработанную днем электроэнергию нужно сразу же потреблять. Аккумулятор позволяет накопить часть выработанной энергии и использовать ее вечером, когда солнце уже не светит, а потребление в квартире часто возрастает.

Спасут ли такие панели во время отключения света

Здесь есть принципиальное ограничение, ведь обычная сетевая балконная солнечная станция без аккумулятора и соответствующего инвертора не становится резервным источником питания во время отключения электричества. Если внешняя сеть обесточивается, стандартный сетевой инвертор также прекращает подачу энергии.

Такое решение необходимо из соображений безопасности – чтобы во время аварийных или ремонтных работ домашняя генерация не подавала напряжение в сеть. Поэтому украинцу, который рассматривает солнечные панели в первую очередь как защиту от отключений, нужна уже другая конфигурация – аккумулятор и инвертор, способный работать автономно от внешней сети.

Зимой и летом результаты различаются в разы

Еще один нюанс – сезонность солнечной генерации. Одна и та же система летом и зимой может показывать кардинально разные результаты. Зимой день короче, солнце стоит ниже, а облачность может существенно сокращать выработку. Поэтому рассчитывать, что небольшая балконная установка одинаково будет обеспечивать квартиру электроэнергией в течение всего года, не стоит.

Например, расчет для 800-ваттной системы на южной стороне в Харькове показывает, что вертикально установленные панели потенциально могут выработать около 626 кВт·ч в год. При этом сезонный разрыв значителен: ориентировочная выработка может колебаться примерно от 20 кВт·ч в декабре до 72 кВт·ч в сентябре. Если те же панели установить под более эффективным углом, годовая выработка теоретически может приблизиться к 900 кВт·ч.

Сколько на этом может сэкономить украинец

При действующем тарифе для населения 4,32 грн за кВт·ч теоретическая максимальная экономия от 900 кВт·ч собственной выработки составит – 900 × 4,32 = 3888 грн в год. То есть при идеальном сценарии домохозяйство могло бы сократить годовые расходы на электроэнергию почти на 3,9 тыс. грн.

Однако на практике экономия может оказаться меньше. Чтобы получить все 3888 грн, необходимо фактически использовать всю выработку панелей вместо электроэнергии из сети. Если днем квартира почти ничего не потребляет, а аккумулятора нет, использовать весь потенциал системы не удастся.

При условной стоимости комплекта 500 евро, или около 25,3 тыс. грн, простая окупаемость при максимально благоприятном сценарии составит примерно 6,5-7 лет. Если же фактическая выработка или собственное потребление ниже, срок окупаемости соответственно увеличивается.

А можно ли установить "солнечные станции на балконах" в Украине

Технически – да. Солнечные панели можно устанавливать и в украинских квартирах, однако просто скопировать немецкую модель один в один не получится.

Одна из главных проблем – взаимодействие домашней генерации с общей электросетью. Если владелец не оформил соответствующий механизм работы с сетью, система должна быть настроена так, чтобы не отдавать избыточную электроэнергию вовне.

Для продажи излишков электроэнергии требуется соответствующее оформление, двунаправленный учет и договорные отношения с участниками рынка. Поэтому для простого бытового варианта логичнее строить систему так, чтобы выработанная электроэнергия использовалась внутри квартиры или накапливалась в аккумуляторе.

Второй нюанс – сам балкон. Внешний фасад многоквартирного дома и отдельные его конструкции могут относиться к общему имуществу совладельцев. Поэтому прежде чем монтировать тяжелые панели с внешней стороны ограждения, стоит выяснить требования конкретного дома и согласовать работы с ОСМД или управляющим, если это необходимо.

Отдельный вопрос – безопасность крепления. Солнечная панель имеет значительную площадь и на высоте подвергается серьезной ветровой нагрузке, поэтому обычного самодельного крепления может оказаться недостаточно.

Есть ли в этом смысл для украинцев

Если рассматривать систему исключительно как инвестицию ради экономии на действующем бытовом тарифе, быстрой окупаемости ожидать не стоит. По приведенному расчету это около семи лет даже при довольно благоприятных условиях.

Однако для Украины есть еще один фактор, которого нет в обычном расчете окупаемости, – энергетическая автономность. Система с аккумулятором и автономным инвертором может не только сокращать счет, но и поддерживать работу критически важных устройств во время отключений. В зависимости от мощности это могут быть роутер, ноутбук, освещение, зарядка телефонов и другая маломощная техника.

Однако две-три панели на балконе не стоит воспринимать как полноценную замену централизованному электроснабжению. Особенно зимой, когда выработка солнечной энергии в Украине резко падает. Именно поэтому немецкая модель лучше всего работает там, где ее основная задача – постоянно сокращать дневное потребление из сети, а не обеспечивать полную автономность квартиры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при установке солнечных панелей в квартире специалисты советуют обращать внимание не только на площадь имеющегося участка, но и на ориентацию дома. Ведь от того, в какую сторону света будет "смотреть" устройство, будет зависеть и объем вырабатываемой им энергии.