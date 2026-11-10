У кого в Украине зарплаты за год выросли на 78%: названы профессии

В Украине за последний год сильнее всего выросли зарплаты специалистов по информационной безопасности и авторов (на 78%). По состоянию на ноябрь 2026 года в десятку должностей с самым быстрым повышением оплаты также вошли специалисты производства, сервиса и автоматизации.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua о зарплатах в вакансиях по всей Украине. Общий средний показатель составляет 31 000 грн – на 15% больше, чем годом ранее.

Информационная безопасность, авторы и программисты ЧПУ

Специалист по информационной безопасности – 40 000 грн, рост на 78%. Такой работник занимается защитой информации и правилами безопасной работы информационных систем. Например, ГП "ІНФОТЕХ" в своей вакансии указывает среди его обязанностей разработку документации для авторизации систем безопасности, а также создание и обновление политик информационной безопасности.

Автор – 53 500 грн, также плюс 78% за год. Основная работа такого специалиста – создавать тексты. Их содержание и формат зависят от конкретного заказа: автор разрабатывает материал в соответствии с темой и заданием.

Программист ЧПУ – 70 000 грн, рост на 65%. Это самая высокая зарплата среди указанных десяти должностей. Специалист разрабатывает и внедряет программы, по которым работают станки с числовым программным управлением. Харьковский областной центр занятости в описании такой работы называет программирование токарного и фрезерного оборудования, подбор режущего инструмента и оснастки для обработки деталей.

Изготовление макетов, лазерная резка и рекламации

Макетчик – 57 500 грн, плюс 64%. Он изготавливает макеты: переносит замысел или чертеж в физическую форму, подготавливает и собирает элементы изделия. Конкретные материалы и технологии зависят от того, какие макеты нужны работодателю.

Оператор лазерной резки – 42 500 грн, плюс 63%. Такой работник управляет оборудованием, которое вырезает детали лазером: подготавливает его к работе, запускает резку и следит за качеством результата.

Операторам лазерной резки пр... Источник: Создано ИИ Развернуть

Менеджер по рекламациям – 42 500 грн, рост на 63%. Он обрабатывает претензии клиентов и координирует устранение недостатков. В мебельной компании ELIO, как она указывает в вакансии, в эту работу входят регистрация обращений, выяснение причин дефектов, организация выездов сервисных специалистов и контроль изготовления деталей для замены. Менеджер сопровождает обращение до решения вопроса клиента.

Парковка, управление, автоматизация и ретушь

Парковщик – 26 700 грн, плюс 60% за год. Он помогает организовать размещение автомобилей на парковке и следит за порядком парковки. Менеджер по организации работы – 40 000 грн, также плюс 60%. Его работа связана с организацией и координацией рабочих процессов, согласованием задач и контролем их выполнения.

Инженер по автоматизации – 48 000 грн, рост на 60%. Этот специалист работает над системами, которые автоматически управляют оборудованием или процессами: разрабатывает технические решения, настраивает их и поддерживает работу.

Ретушер – 35 500 грн, плюс 58%. Он обрабатывает цифровые изображения: исправляет визуальные недостатки, корректирует цвет и свет, готовит фотографии к дальнейшему использованию.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если этой суммы мало, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.