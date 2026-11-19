В АТБ "появилось" ограничение на продажу важных продуктов: что происходит на самом деле

Одна из крупнейших торговых сетей Украины АТБ ввела ограничение на продажу подсолнечного масла – не более 6 бутылок за одну покупку. Но это лишь отчасти правда – в супермаркетах не появилось никаких новых лимитов, однако продолжают действовать прежние.

О недавнем введении ограничений сообщили ряд украинских СМИ и Telegram-каналов. Однако сотрудник сети заявил Telegraf, что эти меры действуют с конца лета, когда Россия нанесла серию ударов по крупнейшим продуктовым складам в Украине.

Ограничения действуют как в супермаркетах, так и при покупке онлайн и распространяются также на другие продукты:

уксус;

крупы;

макароны;

соль;

мука;

сахар.

Объявление об ограничениях в АТБ. Источник: Telegram

Причем если на сайте программно невозможно добавить в корзину более 6 единиц товара, на который распространяется лимит, в магазине покупателю, который попытается обойти ограничение, пробив несколько чеков подряд, могут отказать в обслуживании.

Сотрудник АТБ отметил, что цель ограничений также заключается в предотвращении спекуляций – когда перекупщики фактически закупают товары оптом в магазинах сети. Это увеличивает нагрузку на логистику, предназначенную для бесперебойной поставки свежих продуктов, в частности в прифронтовые районы.

АТБ могут продать иностранцам

АТБ уже трижды пытались приобрести иностранные инвесторы, а последние переговоры с немецкой Lidl продолжались с марта по июль 2026 года. Интерес европейского бизнеса к украинскому ритейлеру объясняется не только масштабами сети, но и возможностью быстро закрепиться на крупном рынке.

Для предварительного анализа финансовых показателей привлекли международную консалтинговую компанию Deloitte, которая провела так называемый высокоуровневый анализ отчетности АТБ. Но до полноценной процедуры комплексной проверки бизнеса, известной как due diligence, дело не дошло. Однако другие источники утверждают, что Lidl все же сделал предложение о покупке, но оно не устроило владельцев АТБ.

В зависимости от методики оценки бизнес может стоить от $2-2,5 млрд до $6,1-7,7 млрд, однако окончательная сделка пока откладывается из-за разногласий в цене и военных рисков.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, сеть магазинов "Сильпо-Фуд" признала убытки на сумму более 1,5 млрд грн из-за российских атак за январь-сентябрь 2026 года, в частности списав 1,4 млрд грн оборотных и 53,4 млн грн внеоборотных активов. Россия повредила или уничтожила более 20 объектов Fozzy Group, а окончательная сумма потерь продуктовой сети может вырасти, поскольку компания продолжает инвентаризацию и восстановление магазинов.