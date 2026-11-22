Этим специалистам готовы платить до 90 тыс. грн: какие профессии стали самыми прибыльными в Украине

В 2026 году самыми высокооплачиваемыми профессиями в Украине стали преимущественно рабочие и строительные специальности: штукатурам в октябре предлагали до 90 тыс. грн, а дальнобойщикам, каменщикам и фасадчикам – по 70 тыс. грн. Самый большой годовой прирост зарплат зафиксировали у электриков, сантехников и монтажников, тогда как больше всего вакансий работодатели размещали для продавцов, водителей, грузчиков и разнорабочих.

Больше всего работодатели ищут продавцов, водителей, грузчиков и разнорабочих, а в некоторых популярных офисных и онлайн-профессиях конкуренция среди кандидатов остается значительно выше. Об этом свидетельствуют данные профильного портала по поиску недвижимости.

Кому в Украине предлагают самые высокие зарплаты в 2026 году

По данным специалистов, в октябре самые высокие медианные зарплаты предлагали представителям строительных и рабочих специальностей. Абсолютным лидером стал штукатур, которому работодатели готовы платить в среднем 90 тыс. грн. Отмечается, что это больше, чем предложения для многих других технических специалистов и работников популярных сфер.

Высокие зарплаты также предлагают водителям международных рейсов и мастерам строительных работ. В частности, дальнобойщики, каменщики и фасадчики могли рассчитывать на медианную зарплату 70 тыс. грн.

Топ профессий с самыми высокими зарплатами в октябре 2026 года

Профессия Зарплата Штукатур 90 000 грн Дальнобойщик 70 000 грн Каменщик 70 000 грн Фасадчик 70 000 грн Плиточник 65 000 грн Рихтовщик 61 500 грн Маляр 60 000 грн Строитель 57 500 грн Сантехник 53 750 грн Автомаляр 50 000 грн Прораб 50 000 грн Машинист экскаватора 50 000 грн Монтажник 50 000 грн Электрик 50 000 грн

Таким образом, наиболее высокооплачиваемыми остаются специалисты с практическими навыками, опытом работы со строительными материалами, оборудованием, техникой или способностью выполнять сложные ремонтные задачи. Высокие зарплаты в этой категории также могут быть связаны с необходимостью быстро находить квалифицированных работников, которых не хватает на рынке.

В частности, штукатуров, каменщиков, фасадчиков и плиточников привлекают к работам на строительных объектах, ремонту жилья, восстановлению поврежденных зданий и другим проектам. В таких сферах важны не только формальное образование, но и практический опыт, скорость выполнения работ и качество результата.

Больше всего вакансий – для продавцов, водителей и грузчиков

Высокие зарплатные предложения и количество вакансий – не одно и то же. Если строительные специальности оказались среди лидеров по уровню оплаты, то больше всего объявлений в октябре работодатели размещали для работников торговли, логистики и физического труда. Чаще всего компании искали:

продавцов – 8 127 вакансий;

водителей – 7 427 вакансий;

грузчиков – 4 034 вакансии;

разнорабочих – 3 505 вакансий;

поваров – 2 603 вакансии;

охранников – 2 219 вакансий.

Профессии остаются важными для повседневной работы бизнеса. Розничной торговле нужны сотрудники для обслуживания покупателей, логистическим компаниям – водители и работники складов, а производству и строительству – люди, которые будут выполнять физические задачи.

В то же время большое количество объявлений не всегда означает, что найти работу на такой должности просто. Все зависит от региона, графика, требований к опыту, зарплатных ожиданий и условий труда.

На некоторые вакансии претендуют десятки и сотни людей

На украинском рынке труда есть и противоположная ситуация – когда вакансий относительно немного, а желающих получить работу значительно больше. Самую высокую конкуренцию среди кандидатов в октябре зафиксировали на отдельных должностях, связанных с онлайн-торговлей, кадровой работой и созданием контента. В частности, больше всего откликов на одну вакансию получали:

менеджеры интернет-магазинов – в среднем около 175 откликов;

HR-специалисты – 46,2 отклика;

операторы чата – 40,1 отклика;

копирайтеры – 35,4 отклика.

Сложнее всего найти работу в этой категории, судя по количеству откликов, менеджерам интернет-магазинов. На одну вакансию в среднем претендуют примерно 175 кандидатов. Отмечается, что это свидетельствует о высокой конкуренции среди соискателей, которые рассматривают удаленную работу, занятость в сфере интернет-продаж или позиции, связанные с коммуникацией и администрированием онлайн-магазинов.

В то же время на рабочие специальности конкуренция может быть ниже, а потребность работодателей – выше. Из-за этого компаниям приходится пересматривать зарплатные предложения и условия, чтобы привлечь необходимых работников.

Как за год выросли зарплаты электриков, сантехников и монтажников

Дефицит кадров влияет не только на количество вакансий, но и на зарплаты. За год наибольший рост медианных предложений среди отдельных рабочих профессий зафиксировали у электриков, сантехников, монтажников и плиточников.

Электрикам в октябре 2026 года предлагали зарплаты на 25% выше, чем годом ранее. Медианное предложение достигло 50 тыс. грн. Для сантехников зарплаты выросли на 21%, монтажников – на 20%, а плиточников – на 19,2%.

Особенно заметно изменилась оплата труда штукатуров. В октябре 2025 года медианная зарплата для них составляла 68 750 грн, а через год выросла до 90 тыс. грн. Таким образом, прирост составил почти 24%.

Профессия Рост за год Зарплата в октябре 2026 Дальнобойщики +14,3% 70 000 грн Каменщики +8,3% 70 000 грн Маляры +14,2% 60 000 грн Строители +13% 57 500 грн Автомаляры +10% 50 000 грн Машинисты экскаватора +14% 50 000 грн Прорабы почти без изменений 50 000 грн

Для прорабов зарплатные предложения практически не изменились: в прошлом году работодатели также предлагали около 50 тыс. грн. Это отличается от ситуации в других рабочих профессиях, где оплата постепенно росла.

Руководитель направления OLX Робота Мария Абдуллина связывает рост оплаты труда с нехваткой кадров. По ее словам, рабочие специальности остаются одной из самых актуальных потребностей украинского рынка труда, а дефицит работников вынуждает бизнес повышать зарплаты.

По данным OLX Робота, рабочие профессии в Украине остаются наиболее востребованными, а дефицит кадров подталкивает работодателей повышать зарплаты. В частности, в октябре 2026 года заметнее всего зарплаты выросли у электриков (+25%), сантехников (+21%), монтажников (+20%) и плиточников (+19,2%). В то же время среди наиболее часто размещаемых вакансий были продавцы, водители, грузчики, разнорабочие, повара и охранники.

В каких областях платят больше всего

Зарплаты в Украине существенно различаются в зависимости от региона и сферы деятельности. На уровень оплаты влияют концентрация бизнеса, спрос на специалистов, экономическая активность, количество предприятий и ситуация с кадрами.

По данным за август 2026 года, в сфере медицины и фармацевтики самую высокую медианную зарплату зафиксировали на Херсонщине – 150 тыс. грн. В сфере недвижимости лидером стала Киевщина, где предлагали 60 тыс. грн. В Одессе медианная зарплата в этой сфере составляла 55 тыс. грн, а на Хмельнитчине – 50 тыс. грн.

Если же рассматривать производство и рабочие профессии, самый заметный рост зарплат зафиксировали на Львовщине. В августе медианное предложение там достигло 40 тыс. грн, что на 40,4% больше, чем годом ранее. На Киевщине работникам производственных и рабочих специальностей предлагали в среднем 35 тыс. грн – это на 19% больше прошлогоднего показателя.

Региональные различия свидетельствуют о том, что даже в рамках одной профессии зарплаты могут существенно различаться. В одних областях работодатели активнее расширяют производство или ищут персонал для новых проектов, в других спрос может быть ниже, что влияет на уровень предлагаемых зарплат.

На Киевщине больше всего вакансий, а на Днепропетровщине ищут производственных работников

Киевская область остается одним из крупнейших центров трудоустройства в Украине. По данным за август 2026 года, больше всего вакансий там размещали в сфере розничной торговли, продаж и закупок, производства, логистики, доставки и гостинично-ресторанного бизнеса.

Больше всего объявлений в Киевской области было в розничной торговле, продажах и закупках – 6 517. Производство и рабочие профессии заняли второе место с 5 289 вакансиями. Еще 4 689 объявлений касались логистики, складов и доставки. В гостинично-ресторанном бизнесе и туризме разместили 2 982 вакансии, а в строительстве и облицовочных работах – 2 239.

В Днепропетровской области больше всего вакансий было в производстве и рабочих специальностях – 2 142 объявления. Еще 2 091 вакансия касалась логистики, складов и доставки. Киевская область концентрирует значительное количество торговых, логистических и сервисных предприятий, тогда как Днепропетровская область остается важным промышленным центром с потребностью в производственном персонале.

Для сравнения, средняя зарплата в Украине в августе 2026 года составляла 31 892 грн. За год этот показатель увеличился на 23%, однако по сравнению с июлем уменьшился на 1,1%. Самую высокую среднюю зарплату зафиксировали в Киеве – 48 705 грн. Во Львове она составляла 33 981 грн, а в Киевской области – 32 404 грн.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2027 года базовый оклад от 40 000 грн предлагают установить для врачей не только в больницах и поликлиниках, но и в школах, спортивных учреждениях и учреждениях соцзащиты. Для медсестер и фельдшеров предлагают минимальный оклад в 27 000 грн.