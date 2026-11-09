Лук на зиму: сколько стоит килограмм и выгодно ли покупать сетку

По состоянию на 9 ноября 2026 года килограмм репчатого лука в украинских супермаркетах стоит от 14,9 грн. Запас на зиму в 5, 10 или 20 кг обойдется от 74,5 грн, 149 грн или 298 грн по минимальной цене. Однако конкретная сумма зависит от объема закупки. Разница между ценами в магазинах и на рынках влияет на общую сумму, а выгода от покупки сетки зависит от цены за килограмм.

Так, средняя цена на обычный "желтый" лук в ноябре установилась на уровне 17,8 грн/кг, свидетельствуют данные портала "Минфин". В октябре среднемесячная стоимость составляла 19,04 грн, то есть нынешний показатель ниже на 1,24 грн.

Сколько стоит весовой лук в магазинах

Как показал мониторинг OBOZ.UA, в крупных сетях супермаркетов 9 ноября весовой лук продают по ценам от 14,9 до 18,89 грн/кг. Предлагаются, в частности, такие варианты:

"АТБ" – 18,89 грн/кг;

Цены в АТБ на лук. Источник: АТБ

"Фора" – 15,9 грн/кг (по акции);

Сколько стоит лук в ноябре. Источник: Фора

"Сільпо" – 18 грн/кг;

Какие цены на лук в Украине. Источник: Сільпо

"Новус" – 16,99 грн/кг;

Сколько стоит лук сейчас. Источник: Новус

"Метро" – 18,37 грн/кг в розницу, 15,31 грн/кг при покупке от 10 кг;

Цена зависит от того, сколько лука покупать. Источник: Метро

"Варус" – 14,9 грн/кг (акционная цена).

Какая цена на лук в супермаркете. Источник: Варус

На оптово-розничных рынках цена на овощ стартует от 15 грн/кг. Средняя цена на львовском "Шуваре" 9 ноября составляет 16 грн/кг, а на одесском "Початке" – 20 грн в розницу и от 14 грн/кг оптом.

Цены на лук на рынке. Источник: Шувар

Вид лука тоже заметно меняет бюджет. По данным "Минфина", синий лук продается, например, за 33,5 грн/кг в Auchan и за 34,99 грн/кг в Novus. Его средняя цена составляет 34,25 грн против 30,42 грн в октябре.

Выгоднее ли покупать сетку, чем на вес

Для фасованного лука расчет простой:стоимость упаковки нужно разделить на ее массу в килограммах. Так же сравнивают сетку на рынке с луком на вес в супермаркете. Сам формат упаковки не определяет экономию – прием "больше – дешевле" продавцы часто используют как маркетинговый ход.

Если же брать небольшие килограммовые сетки, то часто они обойдутся значительно дороже, чем лук на вес. Например, "Сільпо" продает килограмм фасованного лука аж за 50,72 грн.

Сколько стоит сетка лука. Источник: Сільпо

Чтобы сетка была дешевле, упаковка массой 5 кг должна стоить менее 74,5 грн, 10 кг – менее 149 грн, а 20 кг – менее 298 грн. То есть, например, мелкооптовая закупка на рынке "Початок" поможет сэкономить, а на "Шуваре" – нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до февраля 2027 года хлеб и молочная продукция могут подорожать еще на 5-10%, а помидоры, огурцы и перец – на 15-40% в зависимости от вида овощей. Причем пик цен на тепличную продукцию прогнозируется на март.