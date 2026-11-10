Цены в Украине стремительно растут: что произошло со стоимостью основных продуктов питания

В октябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем, а годовая инфляция ускорилась до 10,9% – против 10% месяцем ранее. Продукты питания и безалкогольные напитки за месяц также подорожали в среднем на 1,7%, а за год – на 9,2%.

Таким образом, годовой показатель инфляции продолжил расти, что означает ускорение темпов роста потребительских цен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, опубликованные 10 ноября.

Инфляция в Украине: официальная статистика

Как изменились цены на продукты

За последний год, по данным официальной статистики, в Украине больше всего подорожали следующие три вида продуктов:

рыба и рыбные продукты – на 23,6%;

хлеб и хлебобулочные изделия – на 21,3% (из них сам хлеб – на 15,6%);

подсолнечное масло – на 20%.

Цены на основные продукты в Украине. Источник: Госстат

В то же время только для трех продуктовых групп было зафиксировано снижение цен. Это:

яйца – "минус" 3,6%;

фрукты – "минус" 2,2%;

масло – "минус" 1,5%.

Данные Госстата охватывают потребительские цены на товары и услуги, которые покупают домохозяйства. Расчеты не включают временно оккупированные территории и часть районов, где ведутся или велись боевые действия. Наблюдения за ценами проводят в городах, сельская местность в них не включена.

Цены на безалкогольные напитки при этом поднялись на 10,2%. А алкоголь и табак подорожали на 17,1% – в основном за счет роста цен на табачные изделия аж на 22,9%.

Как изменились цены за пределами продуктовой корзины

Что касается других потребительских цен, то Госстат в очередной раз зафиксировал удешевление одежды и обуви ("минус" 4,5% и 4,2% за год соответственно). Все остальное только дорожало. Так, услуги:

транспорта выросли в цене на 40,6% за год;

образования – на 19,8%;

связи – на 16,1%.

Заметно изменились и коммунальные тарифы. В частности:

водоснабжение подорожало на 106,5% (то есть более чем вдвое) ;

; канализация – на 99,3%;

вывоз мусора – на 19,5%.

За прошлый год не пересматривались коммунальные тарифы, на повышение которых действует мораторий, – это газ и отопление. Также не дорожала электроэнергия для бытовых потребителей

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время цены в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось. Национальный банк прогнозирует, что потребительская инфляция в 2026 году составит не 10%, как заявлялось ранее, а 12,5%.