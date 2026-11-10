Цены в Украине стремительно растут: что произошло со стоимостью основных продуктов питания
Цены на продукты в Украине з...
Источник: magnific
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В октябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,7% по сравнению с сентябрем, а годовая инфляция ускорилась до 10,9% – против 10% месяцем ранее. Продукты питания и безалкогольные напитки за месяц также подорожали в среднем на 1,7%, а за год – на 9,2%.
Таким образом, годовой показатель инфляции продолжил расти, что означает ускорение темпов роста потребительских цен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, опубликованные 10 ноября.
Инфляция в Украине: официальная статистика
Как изменились цены на продукты
За последний год, по данным официальной статистики, в Украине больше всего подорожали следующие три вида продуктов:
- рыба и рыбные продукты – на 23,6%;
- хлеб и хлебобулочные изделия – на 21,3% (из них сам хлеб – на 15,6%);
- подсолнечное масло – на 20%.
Цены на основные продукты в Украине.
Источник: Госстат
В то же время только для трех продуктовых групп было зафиксировано снижение цен. Это:
- яйца – "минус" 3,6%;
- фрукты – "минус" 2,2%;
- масло – "минус" 1,5%.
Цены на безалкогольные напитки при этом поднялись на 10,2%. А алкоголь и табак подорожали на 17,1% – в основном за счет роста цен на табачные изделия аж на 22,9%.
Как изменились цены за пределами продуктовой корзины
Что касается других потребительских цен, то Госстат в очередной раз зафиксировал удешевление одежды и обуви ("минус" 4,5% и 4,2% за год соответственно). Все остальное только дорожало. Так, услуги:
- транспорта выросли в цене на 40,6% за год;
- образования – на 19,8%;
- связи – на 16,1%.
Заметно изменились и коммунальные тарифы. В частности:
- водоснабжение подорожало на 106,5% (то есть более чем вдвое);
- канализация – на 99,3%;
- вывоз мусора – на 19,5%.
За прошлый год не пересматривались коммунальные тарифы, на повышение которых действует мораторий, – это газ и отопление. Также не дорожала электроэнергия для бытовых потребителей
Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время цены в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось. Национальный банк прогнозирует, что потребительская инфляция в 2026 году составит не 10%, как заявлялось ранее, а 12,5%.
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