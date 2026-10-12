Цены резко выросли: где в Украине аренда 1-комнтаных квартир подорожала почти в 2 раза

Во многих крупных городах Украины подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Тернополе, где за последний год стоимость съема такого жилья повысилась сразу на 80% – до 18 000 грн (здесь и далее – медианная цена: половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

Также значительно подорожала аренда в Хмельницком. По данным аналитиков крупного профильного портала, на середину октября цены здесь повысили на 45% – до 16 000 грн.

Сразу на 44% выросли цены в Ивано-Франковске. А во Львове – на 38%.

Во Днепропетровске удорожание составило 36%. А кроме того, в:

Черкассах и Николаеве – 33%;

Полтаве – 30%;

Ривне и Виннице – 29%.

Во многих крупных городах Ук... Источник: lun.ua Развернуть

Где аренда подешевела

Снизили же цены только в 1 городе из всех, в которых было проведено исследование рынка. Ими стали Сумы, где стоимость жилья снизилась на 8%.

Не произошло же изменений также только в 1 городе. Им стал Киев.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 4 000 до 24 800 грн. Дороже всего – во Львове, собственно, 24 800 грн. А также в:

Ивано-Франковске – 22 500 грн;

Луцке, Тернополе, Виннице – 18 000 грн,

Киеве – 17 000 грн;

Хмельницком, Черкассах – 16 000 грн;

Днепре – 15 000 грн.

Дешевле всего – в Херсоне. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 4 000 грн. А также:

Сумах – 6 000 грн;

Запорожье – 7 000 грн;

Чернигове – 7 500 грн;

Николаеве – 8 000 грн;

Кропивницком – 9 000 грн;

Харькове – 9 500 грн.

Какой документ советуют заключать украинцам юристы при аренде квартир

В то же время, юристы советуют украинцам при съеме жилья оформлять договор аренды – ведь это закрепит условия аренды и поможет избежать неприятностей как собственникам жилья, так и арендаторам. Сам же договор, подчеркивается, должен содержать ряд пунктов. В частности:

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально, подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Луцке. За календарный год стоимость такого жилья в нем выросла на 28%, до 62 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).