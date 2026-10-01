Цены на популярный напиток в Украине бьют рекорды: сколько он стоит и где дороже

За последние 10 лет в Украине резко подорожал кофе – с 15 до 46 грн за чашку эспрессо. Цены изменились не только из-за инфляции и колебаний валютного курса внутри страны, но и из-за роста стоимости сырья на международном рынке.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Poster POS и Opendatabot, о чем сообщают СМИ. Они отмечают, что с 2017 года мировые цены на кофейные зерна выросли в 1,5–2,5 раза, кроме того, повлияли и военные риски – в августе 2026 года российские беспилотники повредили завод компании Mondelez в Сумской области, где фасовались кофе брендов Jacobs, Carte Noire

Как менялись цены на эспрессо в Украине

2017 год: 15 грн.

15 грн. 2021 год: 21 грн.

21 грн. 2022 год: 25 грн.

2023 год: 29 грн.

29 грн. 2024 год: 35 грн.

35 грн. 2025 год: 41 грн.

41 грн. Сентябрь 2026 года: 46 грн

Где в Украине самый дорогой кофе

Благодаря жесткой конкуренции и большому количеству МАФов Киев оказался лишь в середине списка с показателем 43 грн за эспрессо – на уровне Винницкой и Тернопольской областей. А самые высокие цены оказались на западе и юге:

Львовская и Одесская области – 52 грн;

Волынская область – 48 грн ;

; Днепропетровская и Донецкая области – 47 грн;

Закарпатская и Николаевская области – 45 грн ;

; Ивано-Франковская область – 44 грн.

В Черновицкой, Киевской, Харьковской, Херсонской и Полтавской областях за порцию эспрессо придется заплатить в среднем 40-42 грн.

Регионы с самым дешевым кофе

Самое дешевое эспрессо можно найти в Запорожской и Кировоградской областях. Кофейни в этих регионах – словно портал в 2024 год, когда за кофе можно было заплатить 35 грн. Именно столько он стоит здесь и сейчас. Также в этом рейтинге Черкасская, Ровенская, Черниговская, Хмельницкая, Житомирская, Сумская области, где чашка эспрессо стоит 36–39 грн;

Также OBOZ.UA сообщал, что в сентябре 2026 года мед нового урожая в Украине стоит около 300–600 грн за литр, тогда как год назад минимальная цена начиналась с 120 грн. Подорожание объясняют ростом себестоимости и логистических расходов, ограниченным предложением и более дорогостоящим экспортом.