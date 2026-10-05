Цены на картофель в Украине могут вырасти на 40%: какая ситуация на полях и к чему готовиться

Что будет с ценами на картоф...

В Украине достигла пика кампания по сбору картофеля, и фермеры массово вывозят урожай на рынки и оптовые базы. Поэтому начало октября является наиболее благоприятным периодом для закупки овощей на зиму – в конце текущего и начале следующего года цены могут вырасти до 40%.

Поступление больших объемов овощей сформировало высокое предложение, которое пока сдерживает рост цен. Что происходит на агрорынке Украины и к чему готовиться зимой, читайте в материале OBOZ.UA.

Какова ситуация на полях

Погодные условия текущего сезона существенно повлияли на качественные и количественные показатели урожая, говорят фермеры. Длительная жара в отдельных областях (в частности, на Волыни) помешала формированию крупной фракции клубней.

Учитывая отсутствие влаги, в части хозяйств урожайность упала почти вдвое по сравнению с прошлым годом. В то же время в пределах одного региона фиксируется значительная разница в объемах сбора в зависимости от применяемых технологий орошения.

Производители отмечают, что подорожание дизельного топлива, удобрений, средств защиты растений и обслуживания сельхозтехники существенно повысило затраты на выращивание.

Сколько стоит картофель сейчас

На волынских и межрегиональных рынках розничная цена картофеля составляет около 20 грн/кг, тогда как оптовая стоимость колеблется в пределах 14-15 грн/кг. Между тем, по словам руководителя аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, сезонный минимум цен сохранится лишь в начале октября, когда розничная стоимость будет находиться в пределах 16–20 грн/кг.

В дальнейшем стоимость будет расти из-за сокращения предложения на открытом рынке (прямые поставки с полей сократятся) и сопутствующих расходов на хранение (электроэнергия, поддержание температурно-влажностного режима), сортировку, упаковку и естественные потери (прорастание, усушка).

"Хотя бы 12 гривен за килограмм": закупочные цены не устраивают фермеров

В то же время фермеры жалуются на закупочные цены. Руководитель фермерского хозяйства из Черниговской области Григорий Ткаченко считает их слишком низкими.

"Цена на хороший продовольственный картофель на сегодня составляет 9,50-10 грн за килограмм. Это для картофеля, который уже в сетках. Считаю эту цену не очень хорошей. Хотелось бы, чтобы цена составляла 12 гривен за килограмм", – говорит аграрий.

В то же время он называет урожай этого года посредственным. Несмотря на это, реализация идет без особого ажиотажа.

Что будет с ценами зимой

Гопка называет конец сентября – начало октября наиболее благоприятным периодом для закупки картофеля на зиму. Для длительного хранения специалист советует выбирать созревшую продукцию с плотной кожурой без механических повреждений.

"Ближе к глубокой осени тенденция к удешевлению прекратится, и картофель начнет дорожать. Главной причиной станет перемещение запасов в овощехранилища", – пояснил глава УКАБ.

По оценке директора по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерины Зверевой, в зимне-весенний период ценовая динамика существенно изменится. Так, в декабре 2026 года и феврале 2027-го стоимость картофеля может вырасти на 25-40 % от текущего уровня.

В условиях дефицита отечественного качественного картофеля, пригодного для длительного хранения, в конце зимнего сезона и весной 2027 года ожидается рост объемов импорта из других стран, что дополнительно повлияет на формирование внутренних цен.

Как уже сообщал OBOZ.UA, к концу 2026 года свежая молочная продукция в Украине может подорожать на 20–25%. Одной из главных причин станут расходы на генераторы во время отключений электроэнергии: из-за дорогого дизельного топлива себестоимость производства одного литра молока может увеличиться еще на 3–3,5 грн.