Цены на АЗС могут переписать вновь: какую стоимость бензина ожидать украинцам

Мировые цены на нефть Brent подскочили до 116 долларов за баррель, а американская WTI превысила 100 долларов, что создает предпосылки для нового подорожания бензина и дизеля в Украине. Если нефтяные котировки останутся высокими, расходы на закупку топлива могут вырасти еще больше, это отразится не только на стоимости заправки автомобилей, но и на расходах перевозчиков, аграриев и бизнеса.

Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. Основной причиной роста цен на украинских АЗС экономист называет подорожание нефти на мировом рынке.

Когда сырье дорожает, увеличиваются расходы на производство нефтепродуктов, а изменения цен на европейском рынке постепенно отражаются на стоимости бензина и дизельного топлива в Украине. По словам Пендзина, украинский рынок в значительной степени зависит от импортных поставок, поскольку после уничтожения Кременчугского нефтеперерабатывающего завода возможности внутренней переработки существенно ограничены.

Поэтому поставки из европейских стран играют важную роль в обеспечении потребностей украинских потребителей. В такой ситуации изменения внешних цен непосредственно влияют на расходы импортеров. Если закупочная стоимость топлива за рубежом растет, компаниям приходится учитывать это при формировании цен на внутреннем рынке.

В то же время розничная стоимость топлива зависит не только от цены нефти. На нее также влияют стоимость переработки, транспортировки, хранения, налоги, валютный курс и расходы самих автозаправочных сетей. Итак, даже если мировые котировки растут, это не означает, что цены на всех украинских АЗС будут меняться одинаково или мгновенно.

Нефть Brent стоит $116 за баррель: что это означает

По оценке Пендзина, на момент его комментария цена нефти марки Brent достигла 116 долларов за баррель. Американская марка WTI также подорожала, превысив 100 долларов и торгуясь примерно на уровне 103 долларов за баррель.

Экономист подчеркнул, что при таких котировках ожидать низких цен на нефтепродукты сложно. "Сегодня цена на нефть марки Brent беспрецедентно высока – 116 долларов за баррель. При такой базе цена на нефтепродукты просто не может быть низкой", – отметил эксперт.

Для Украины это особенно важно из-за зависимости от внешних поставок. Когда нефть дорожает на международных рынках, это влияет на себестоимость производства нефтепродуктов в странах-поставщиках. В дальнейшем изменения могут сказаться и на ценах, по которым топливо закупают украинские компании.

Однако между подорожанием нефти и изменением цен на автозаправочных станциях есть определенный временной промежуток. На рынке продается топливо, приобретенное ранее, а поставщики и сети учитывают свои запасы и условия контрактов.

Почему дизель может подорожать еще больше

Отдельное внимание экономист обратил на ситуацию с дизельным топливом. По его словам, нынешняя стоимость дизеля в Украине формировалась еще при цене на нефть примерно 93-95 долларов за баррель.

Если котировки сырья вырастут до 116 долларов, это создаст предпосылки для нового повышения затрат на закупку нефтепродуктов. В таком случае импортерам может понадобиться пересмотреть цены, по которым они поставляют топливо на украинский рынок.

Дизель имеет важное значение не только для автомобилистов, но и для экономики в целом. Его используют грузовые перевозчики, аграрные предприятия, промышленность и часть общественного транспорта. Поэтому длительное подорожание дизеля может сказаться не только на расходах водителей.

Если увеличиваются расходы на перевозку товаров и работу техники, это создает дополнительное ценовое давление на другие товары и услуги. В то же время конкретные темпы подорожания будут зависеть от ситуации на рынке нефтепродуктов, объемов импорта, конкуренции между сетями и дальнейшей динамики мировых котировок.

Может ли топливо подорожать еще сильнее

По словам Пендзина, мировая экономика уже сталкивается с рисками из-за высокой стоимости энергоресурсов. Если нефть продолжит дорожать, ее потребление может сокращаться, поскольку предприятиям и странам будет сложнее оплачивать энергоносители по таким ценам.

Экономист считает, что дальнейший рост котировок способен привести к стагнации мировой экономики. При таком сценарии производство будет замедляться, а спрос на нефть и нефтепродукты – снижаться, что со временем может создать предпосылки для падения цен.

"Предел – это стагнация мировой экономики, которая приведет к объективному сокращению производства и падению цен, потому что ресурс по такой стоимости просто не будут покупать", – пояснил Пендзин. По оценке специалиста, диапазон 130-150 долларов за баррель является критическим для мировой экономики. При этом сценарии роста стоимости нефти до 200 долларов он назвал нереалистичными.

Для украинского рынка важным будет и то, сохранятся ли высокие котировки в течение длительного времени. Если нефть останется дорогой, импортное топливо может и дальше дорожать. Если же мировые цены снизятся, это создаст предпосылки для ослабления ценового давления, хотя изменения на АЗС не обязательно произойдут сразу.

Сколько сегодня стоит бензин на АЗС

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, сейчас крупные сети продают бензин по цене 85-94,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС "Фактор".

Какие цены установили на АЗС. Источник: "Минфин"

Как ранее сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп продолжает искать виновных в росте цен на бензин, заявляя, что топливный кризис якобы не связан с ситуацией вокруг Ормузского пролива, а вызван проблемами с нефтепереработкой. Так, на этот раз он снова обвинил в этом удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также демократов.