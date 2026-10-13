Цена автоматически растет на 30-50 %: за какие квартиры украинцам приходится доплачивать

В Украине квартиры в введенных в эксплуатацию новостройках с готовым ремонтом, в которые можно заселиться сразу после покупки, могут стоить на 30–50 % дороже аналогичного жилья в домах, построенных примерно наполовину. Отмечается, что осенью 2026 года спрос на рассрочку готовых квартир может вырасти на 30%, а наиболее востребованными останутся квартиры с ремонтом, возможностью быстрого заселения, безопасной инфраструктурой и автономным электроснабжением.

Об этом OBOZ.UA рассказала коммерческий директор строительной компании Марианна Бигунец. По её прогнозу, в октябре-декабре 2026 года спрос на рассрочку готового жилья от застройщиков может увеличиться.

За какие квартиры украинцы готовы платить на 30–50% больше

Наибольшую разницу в стоимости эксперт отмечает между квартирами в домах, находящихся на этапе строительства, и полностью готовым жильем с ремонтом. По её словам, квартира во введённом в эксплуатацию жилом комплексе, где уже выполнены все отделочные работы, может стоить примерно на 30–50 % дороже, чем аналогичное жильё в проекте, готовность которого составляет около 50 %.

Например, если квартира в доме на этапе строительства стоит 2 млн грн, то за сопоставимое жилье с готовым ремонтом в завершенном комплексе покупателю могут предложить заплатить от 2,6 до 3 млн грн. Таким образом, разница составит от 600 тыс. до 1 млн грн.

В то же время такое подорожание объясняется не только затратами на ремонт. Фактически покупатель доплачивает за завершенное строительство, возможность сразу пользоваться квартирой, сформированную инфраструктуру жилого комплекса и отсутствие необходимости ждать ввода дома в эксплуатацию.

По словам Бигунец, полномасштабная война существенно изменила подход украинцев к выбору недвижимости. Если раньше многие покупатели были готовы инвестировать в жилье на начальных этапах строительства ради более низкой цены, то сейчас всё больше людей стремятся получить готовую квартиру без длительного ожидания.

В то же время разница в 30–50 % не является универсальной наценкой для всех готовых квартир. Она касается сравнения двух объектов, различающихся по степени готовности, и зависит от конкретного жилого комплекса, класса недвижимости, качества ремонта и других характеристик.

Готовых квартир с ремонтом на рынке немного

Несмотря на рост интереса со стороны покупателей, предложение полностью обустроенного жилья остается ограниченным. По оценкам аналитиков компании GAZDA, в западных областях Украины квартиры с готовым ремонтом составляют лишь около 20% предложения жилья, готового к заселению. Преимущественно такие объекты представлены в жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса.

То есть большинство готовых квартир застройщики до сих пор предлагают без полной отделки. После приобретения такого жилья владельцам приходится самостоятельно организовывать ремонт, закупать материалы, устанавливать сантехнику и другое оборудование.

Зато квартиры в формате "под ключ" позволяют избежать значительной части этих работ. Эксперт прогнозирует, что на фоне осеннего оживления спроса количество доступных готовых квартир с ремонтом может сократиться еще больше. В частности, уже к ноябрю в наиболее востребованных завершенных жилых комплексах доля непроданного жилья с полным ремонтом может сократиться примерно до 5% от доступного предложения.

Спрос на готовое жилье может вырасти на 30%

Одной из главных тенденций осени 2026 года может стать рост интереса к покупке готовых квартир в рассрочку. По прогнозу Бигунец, в течение октября-декабря количество запросов на такие программы может увеличиться примерно на 30% по сравнению с летним периодом.

При этом до 90% новых обращений в соответствующем сегменте могут касаться жилья в введенных в эксплуатацию или практически завершенных домах. Ранее такой механизм преимущественно использовался для приобретения квартир на этапе строительства.

Покупатель вносил первоначальный взнос, а остальную сумму постепенно перечислял застройщику до завершения работ или в соответствии с установленным графиком. Теперь все больше украинцев хотят воспользоваться рассрочкой уже при покупке готовой квартиры.

Украинцы изменили требования к квартирам: что теперь важнее всего

По словам эксперта, покупатели всё чаще оценивают недвижимость не только по площади, расположению и цене квадратного метра. Осенью 2026 года среди главных критериев выбора готового жилья она выделяет пять характеристик:

<span>возможность </span><span>заселиться </span><span>сразу </span><span>после </span><span>покупки;</span>

<span>понятная </span><span>конечная </span><span>стоимость </span><span>квартиры;</span>

<span>доступный </span><span>первоначальный </span><span>взнос </span><span>и </span><span>посильные </span><span>ежемесячные </span><span>платежи;</span>

<span>безопасность </span><span>проживания, </span><span>в частности </span><span>наличие </span><span>укрытия;</span>

<span>энергоавтономность </span><span>жилого </span><span>комплекса.</span>

Особое внимание покупатели уделяют тому, насколько дом подготовлен к возможным отключениям электроэнергии. При этом одного лишь заявления застройщика о наличии резервного питания уже недостаточно. Потенциальные владельцы хотят понимать, какие именно системы будут продолжать работать во время отключений.

В частности, речь идет об отоплении, водоснабжении, насосном оборудовании, освещении мест общего пользования, лифтах и системах контроля доступа. Также важными остаются наличие укрытия или подземной парковки и общая защищенность инфраструктуры жилого комплекса.

По оценкам GAZDA, в западных областях Украины всем или большинству таких требований в настоящее время соответствуют до 15% новых жилых комплексов. Таким образом, покупатели всё чаще ищут не просто квартиру, а готовую жилую среду, в которой можно комфортно проживать сразу после приобретения.

Что обязательно нужно проверить перед покупкой готовой квартиры

Эксперт подчеркивает, что даже приобретение полностью обустроенного жилья требует тщательной проверки. Прежде всего покупателю необходимо убедиться, что дом действительно введен в эксплуатацию, а документы на недвижимость соответствуют требованиям законодательства.

Не менее важно выяснить, что именно застройщик вкладывает в понятие "готовый ремонт". В разных жилых комплексах комплектация квартиры может существенно отличаться.

Например, в одном случае речь идет лишь об отделке стен, пола, установке дверей и сантехники. В другом — в стоимость могут входить кухня, освещение, мебель и часть бытовой техники. Поэтому еще до подписания договора стоит получить подробный перечень всех работ и материалов, включенных в цену.

Особое внимание следует уделить финансовым условиям, если квартира приобретается в рассрочку. В частности, необходимо проверить, зафиксирована ли окончательная стоимость недвижимости, предусмотрена ли валютная индексация, какие штрафы могут применяться за просрочку платежей и допускается ли досрочное погашение без дополнительных расходов.

Также принципиально важно выяснить, когда именно покупатель получит ключи, право проживания и право собственности на квартиру. Эти сроки могут не совпадать, даже если жилье уже полностью готово.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подешевела земля сельскохозяйственного назначения. В сентябре 2026 года средняя стоимость гектара составила 79 728 грн, что почти на 600 грн ниже, чем было в сентябре.