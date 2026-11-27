Таких цен в Украине не было с 2024 года: целый ряд продуктов стремительно дорожает

Украина может находиться на пороге нового роста цен на молочные продукты – переработчики столкнулись с дефицитом сырья, из-за чего вынуждены платить поставщикам больше. Кроме того, часть производителей работает в тени и перебивает цены, создавая дополнительное давление на легальный бизнес

Об этом заявил глава Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Вадим Чагаровский. По его словам, закупочная стоимость сырого молока уже достигла уровня, который в последний раз фиксировали два года назад, а в ближайшие месяцы цены могут продолжить расти.

Что с ценами на молоко в Украине

По состоянию на середину ноября 2026 года средняя закупочная цена сырого молока экстракласса превысила 20 грн за килограмм без НДС. Речь идет о стоимости из расчета на фактическое содержание сухих веществ.

По сравнению с июлем 2026 года закупочные цены выросли на 24% в гривне и на 26% в пересчете на евро. В последний раз такая стоимость сырья была в октябре 2024 года.

По оценке Чагаровского, ситуация может повториться и в 2026-2027 годах. Рост цен во второй половине 2026 года способен привести к дальнейшему удорожанию сырья до конца года – почти на треть. Однако уже с начала 2027 года закупочные цены могут снизиться примерно на 15%.

Почему переработчики вынуждены платить больше

Одной из главных причин подорожания стало сокращение производства молока в хозяйствах населения. Именно они вместе с молочнотоварными фермами формируют основную часть украинского рынка сырого молока. Отдельную, значительно меньшую долю составляют семейные молочные фермы.

Из-за сокращения объемов производства в хозяйствах населения перерабатывающие предприятия столкнулись с острым дефицитом сырья. Им пришлось активнее закупать молоко у фермерских хозяйств, конкурируя между собой за поставщиков и предлагая более высокие цены.

Это и стало одним из факторов резкого роста закупочной стоимости молока в течение 2026 года.

Влияние теневого рынка

Еще одной проблемой Чагаровский назвал деятельность теневых переработчиков, которые сбивают цены и создают неравные условия конкуренции. По его мнению, такая ситуация стала возможной из-за недостаточного государственного контроля за предприятиями молочной отрасли, переработкой сельскохозяйственной продукции и производством пищевых продуктов.

В результате легальные производители, работающие по установленным правилам, теряют долю рынка и не всегда могут выдержать ценовую конкуренцию.

По словам главы СМПУ, это создает угрозу для работы большинства ведущих украинских молочных компаний. Среди возможных последствий он назвал:

сокращение персонала и рабочих мест в регионах;

и рабочих мест в регионах; уменьшение налоговых поступлений ;

; риски для продовольственной безопасности и обеспечения потребителей качественной молочной продукцией;

и обеспечения потребителей качественной молочной продукцией; увеличение импорта, ухудшение торгового баланса и дополнительное давление на курс гривны.

В то же время подорожание сырья неизбежно влияет и на себестоимость готовой молочной продукции. Это может привести к дальнейшему повышению цен для потребителей, а для самих переработчиков – к убыткам и кризису неплатежей в отрасли.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ближайшее время европейские производители планируют увеличить экспорт более дешевого сливочного масла в Украину. Это может привести к падению цен на этот продукт и усилению давления на отечественных производителей.