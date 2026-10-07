Такого на полях Украины не было 35 лет: будет ли дефицит сахара и к каким ценам следует готовиться

Площадь, засеянная украинскими аграриями под сахарную свеклу, в 2026 году оказалась самой небольшой за 35 лет. На этом фоне цены на сахар на полках супермаркетов могут вырасти, хотя о дефиците этого продукта пока речь не идет.

К чему на самом деле стоит готовиться украинцам и стоит ли уже сейчас делать запасы сахара, читайте в материале OBOZ.UA.

Что происходит на полях

По оценке специалистов Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), таких низких площадей под сахарной свеклой в стране не было около 35 лет. Посевы сократились под влиянием экономических и внешних факторов, в частности из-за:

высокой себестоимости выращивания свеклы и производства,

снижение мировых цен на сахар,

сокращение экспортных квот в страны Европейского Союза,

неблагоприятные погодные условия во время посевной кампании;

последствий полномасштабной войны (фермеры ориентируются на меньшие затраты).

Эксперты предупреждают: компенсировать сокращение посевных площадей не удастся даже за счет более высокой урожайности (при условии благоприятной погоды и применения современных технологий). Учитывая это, в этом году валовой сбор сахарной свеклы может превысить 10 миллионов тонн, что все еще примерно на 10% меньше, чем в прошлом году.

А по данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), по состоянию на 5 октября аграрии уже собрали 824,6 тыс. тонн сахарной свеклы с 16,3 тыс. га ( 9,5% от прогноза). Средняя урожайность составляет 506,5 ц/га, а темпы уборочной кампании в начале октября существенно ускорились (за неделю объем собранного сырья вырос на 528,1 тыс. тонн).

Хватит ли Украине сахара

По подсчетам НААН, производство сахара в текущем сезоне составит около 1,4 миллиона тонн. Кроме того, у Украины также есть переходные запасы сахара, накопленные за предыдущие годы — это около 700 тысяч тонн.

Это должно компенсировать снижение производства и поддержать стабильность рынка. Учитывая это, общее предложение на рынке в 2026 году достигнет около 2,1 миллиона тонн сахара.

Учитывая, что внутреннее потребление сахара в Украине оценивается на уровне 900 тысяч тонн в год, можно будет не только полностью обеспечить спрос населения внутри страны, но и сохранить значительный экспортный потенциал.

Каковы цены сейчас и что будет дальше

По данным Украинской аграрной конфедерации (УАК), в период с 30 сентября по 3 октября 2026 года оптовые цены на сахар продемонстрировали умеренный рост. Текущая стоимость на оптовом рынке составляла :

сахар нового урожая: 25,7–27 тыс. грн/т (в зависимости от региона, качества и условий оплаты);

(в зависимости от региона, качества и условий оплаты); сахар урожая 2025 года:24,8–25,2 тыс. грн/т.

В УАК отмечают, что ажиотажного спроса на рынке нет. Основными покупателями выступают предприятия пищевой промышленности (хлебозаводы, молокозаводы, консервные фабрики), тогда как ритейл закупает ограниченные партии. Дополнительным сдерживающим фактором для роста оптовых цен остается сдержанная экспортная динамика.

Что касается розничных цен, собственный анализ ситуации на полках супермаркетов от OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях Украины килограмм сахара в мешках стоит:

"Фора" — от 34,90 грн;

Цены на сахар в "Форе". Источник: "Фора"

"Сильпо" – от 34,90 грн;

Novus – от 34,99 грн;

Auchan –от 34,90 грн;

Цены на сахар в "Ашане". Источник: "Ашан"

Varus – от 34,90 грн.

Цены на сахар в Varus. Источник: Varus

Базовый сценарий развития рынка указывает на риск дальнейшего постепенного подорожания продукта. До конца 2026 года баланс цен будет определяться противоборством двух факторов:

меньшее предложение сахара нового урожая будет подталкивать цены вверх.

относительно низкий внутренний спрос и ограниченные экспортные возможности будут сглаживать ценовые скачки.

Таким образом, риска дефицита сахара в Украине нет, однако потребителям стоит готовиться к его планомерному и умеренному подорожанию в розничной сети.

Как уже сообщал OBOZ.UA, к концу 2026 года свежая молочная продукция в Украине может подорожать на 20–25%. Одной из главных причин станут расходы на генераторы во время отключений электроэнергии: из-за дорогого дизельного топлива себестоимость производства одного литра молока может увеличиться еще на 3–3,5 грн.