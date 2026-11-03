Такие старинные швейные машинки хотят все коллекционеры: за что готовы платить до 40 тыс. грн
За сколько можно продать ант...
Источник: Pexels/Zulfugar Karimov
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Коллекционирование раритетов – довольно распространенное хобби в Украине, а среди жемчужин таких коллекций может быть старинная швейная машинка. Но цена такого антиквариата – в частности, на модели, произведенные Zinger в XIX веке, может достигать в Украине 40 тыс. грн.
Об этом свидетельствуют данные с сайта онлайн-аукционов Violity. Некоторые модели швейных машинок, выставленные на продажу, особенно ценны из-за своей редкости или уникальных характеристик.
Цены на антикварные швейные машинки
Большинство раритетных машинок имеют дефекты, связанные с их эксплуатацией на протяжении многих десятков лет, ведь возраст многих лотов превышает 100 лет. А настоящая редкость – швейные машинки в рабочем состоянии и с техпаспортом.
Самой дорогой среди выставленных на портале швейных машинок является Singer с челноком в рабочем состоянии. За такое изделие владелец хочет 40 тыс. грн и уступать не готов. Но, учитывая, что ее продают уже более трех лет, потенциальные покупатели столько платить не готовы.
Швейная машинка Singer.
Источник: Violity
За другой Singer 1851-70 годов под реставрацию, но с имеющимся "челноком" и работающим механизмом, хотят 20 тыс. грн. Автор называет ее "одной из первых швейных машинок".
Швейная машинка Singer под реставрацию.
Источник: Violity
А машинку Altenburg конца XIX – начала XX века с табличкой, биркой и логотипом, но с явными следами эксплуатации готовы продать за 3,5 тыс. грн.
Швейная машинка Altenburg.
Источник: Violity
Также на платформе можно найти машинки Kohler & Winselmann эпохи кайзеровской Германии. Например, изделие 1879-1883 годов выпуска в рабочем состоянии продают за 14 950 грн.
Швейная машинка Kohler & Winselmann.
Источник: Violity
Среди лотов есть и швейные машины Berlis and Fishman, которые производились в Польше в 1880-1910-х годах. Рабочий экземпляр можно приобрести за 8 тыс. грн.
Швейная машинка Berlis and Fishman.
Источник: Violity
От чего зависит цена
При оценке антикварных швейных машинок коллекционеры учитывают ряд аспектов.
- наличие оригинальных деталей;
- рабочее состояние механизмов;
- отсутствие значительных повреждений;
- наличие сопроводительной документации (технических паспортов или инструкции);
- редкость модели и ее производителя (машины малоизвестных или уже не существующих компаний могут быть более ценными).
- эстетическая привлекательность (декоративные элементы, гравировка и дизайн корпуса). Сохранение и реставрация антикварных машинок.
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