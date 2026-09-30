Супермаркеты в Украине меняют режим работы из-за тревог: каковы теперь графики работы Varus, Metro и Auchan

Varus, Metro, Auchan и Spar адаптируют работу магазинов к длительным воздушным тревогам. Metro и Auchan приостанавливают обслуживание на время опасности, а режим работы Varus и Spar зависит от уровня угрозы, местоположения и правил конкретного объекта. Масштабы простоев значительны – только магазины Auchan в 2025 году из-за тревог были закрыты более 4000 часов, то есть фактически каждый десятый час запланированной работы.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины. Одни из самых строгих правил безопасности действуют в Auchan и Metro. Обе сети приостанавливают работу магазинов во время воздушной тревоги независимо от того, какая именно опасность стала причиной ее объявления.

То есть магазины могут приостанавливать обслуживание как из-за ракетной угрозы, так и из-за опасности применения ударных беспилотников. Для крупных торговых объектов это означает значительные простои, особенно в регионах, где тревоги могут длиться несколько часов подряд или объявляться много раз в течение дня.

Показательна статистика Auchan. Только в течение 2025 года магазины сети из-за воздушных тревог оставались закрытыми в общей сложности более 4000 часов. По оценке компании, это примерно каждый десятый час, в течение которого магазины должны были работать по обычному графику.

В Metro ситуация также существенно влияет на работу персонала. В отдельных случаях один сотрудник из-за тревог может потерять до половины своего рабочего дня.

Что будет с зарплатами сотрудников

Длительные простои создают проблему не только для магазинов и покупателей, но и для сотрудников, ведь часть рабочего дня фактически пропадает. Однако Auchan и Metro заявляют, что вынужденные перерывы из-за воздушных тревог не приводят к потере сотрудниками оплаты за это время.

В Auchan зарплату персоналу на время таких остановок сохраняют. Аналогичный подход применяет Metro. Если магазин не работает несколько часов, работник физически не может выполнять свои обычные обязанности, хотя и находится на смене. При этом после отбоя воздушной тревоги торговые объекты могут возобновлять работу и возвращаться к обычному обслуживанию покупателей.

В Spar правила зависят от конкретного магазина

Единого сценария для всех магазинов Spar нет. Решение зависит от конкретного объекта, его местоположения, доступности укрытия и действующих требований безопасности. В сети учитывают как "желтый", так и "красный" уровень опасности.

Отдельная ситуация – магазины, работающие внутри торгово-развлекательных центров. В таком случае супермаркет зависит не только от внутренних правил сети, но и от решений по безопасности администрации самого ТРЦ.

Если торговый центр приостанавливает работу и проводит эвакуацию посетителей, расположенный в нем магазин также должен соблюдать установленный порядок. Для отдельно расположенных магазинов ситуация может отличаться.

Покупатели в них имеют возможность быстрее приобрести необходимые товары и покинуть помещение – конечно, если правила безопасности для конкретной ситуации позволяют магазину продолжать работу. Поэтому покупателям Spar стоит учитывать, что два магазина одной сети даже в одном городе во время тревоги могут работать по разным правилам.

Как работает Varus

Varus также адаптирует работу в зависимости от ситуации с безопасностью. В сети объясняют, что во время воздушных тревог руководствуются рекомендациями государственных органов и правилами, установленными для конкретного уровня опасности. Если работу супермаркета необходимо приостановить, персонал укрывается.

После отбоя тревоги сотрудники возвращаются в магазин и возобновляют работу. Таким образом, для покупателей фактический график работы конкретного Varus в течение дня может зависеть от количества и продолжительности тревог. Если опасность длится несколько часов, обычный график работы супермаркета фактически сдвигается на соответствующий период простоя.

Длительные тревоги постепенно меняют и поведение самих украинцев. Покупатели все чаще стараются проводить в крупных магазинах как можно меньше времени. Причина практическая: ведь тревога может начаться прямо во время покупок, после чего работу торгового объекта придется приостановить.

Из-за этого ритейлеры также вынуждены пересматривать привычную организацию торгового пространства. В частности, Auchan работает над изменениями, которые должны позволить покупателям быстрее найти необходимые товары, рассчитаться и покинуть магазин.

Как тревоги влияют на онлайн-доставку

Изменения затрагивают и доставку продуктов. Онлайн-заказ не означает, что покупка полностью не зависит от воздушной тревоги. Сотрудникам необходимо собрать заказ в магазине или в соответствующем месте, после чего курьер должен доставить его покупателю. Если из-за опасности работа объекта приостанавливается, это может повлиять на скорость выполнения заказов.

Кроме того, во время тревог приоритетом остается безопасность персонала. Поэтому покупателям следует учитывать возможность задержек, особенно в дни массированных атак или длительных воздушных тревог. Воздушные тревоги и вынужденные простои – далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются украинские торговые сети.

Российские атаки приводят к непосредственному уничтожению магазинов, складов, логистических мощностей и товарных запасов. Так, 28 сентября в результате российской атаки были повреждены склады АТБ в Киевской области. Уничтожение крупных логистических объектов может повлиять не только на конкретный склад, но и на дальнейшие поставки продукции в магазины в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в АТБ возникли перебои с поставками отдельных товаров, в магазинах сократился ассортимент шампуней, дезодорантов, детских подгузников и другой бытовой продукции, а гречку, по словам сотрудника сети, не завозили около полутора недель. Проблемы возникают на фоне российских ударов по логистической инфраструктуре.