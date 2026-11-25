Старых цен больше не будет: одна из крупнейших авиакомпаний ЕС обратилась к пассажирам

Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair прогнозирует, что в 2027 году авиабилеты в Европе могут подорожать на 10-20% из-за роста цен на топливо, сокращения рейсов и возможных банкротств авиакомпаний. В то же время это прогноз для всего рынка, а фактическая стоимость билетов будет зависеть от маршрута, спроса, конкуренции и политики конкретного перевозчика.

Соответствующий прогноз озвучил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири. По его прогнозу, такая ситуация коснется не только Ryanair, но и других перевозчиков, работающих в Европе.

Возможное повышение связано сразу с несколькими факторами: ростом стоимости топлива, увеличением операционных расходов, налоговой нагрузкой и сокращением предложения на авиарынке. Если эти тенденции сохранятся, авиакомпаниям придется пересматривать цены, а пассажирам – платить больше за те же маршруты.

Авиабилеты могут подорожать на 10-20%: что прогнозирует Ryanair

По словам Майкла О'Лири, в течение ближайших 12 месяцев стоимость авиаперелетов в Европе может вырасти на 10%, 15% или даже 20%. Такой сценарий он связывает с ухудшением экономических условий для авиакомпаний, которым придется одновременно справляться с подорожавшим топливом и другими расходами.

Авиационное топливо – одна из ключевых статей расходов перевозчиков. Поэтому любое существенное повышение его стоимости влияет на финансовые результаты компаний, а со временем может отразиться и на тарифах для пассажиров. Особенно ощутимым этот эффект может стать для бюджетных авиакомпаний, бизнес-модель которых предполагает минимальные расходы и доступные билеты.

В то же время прогноз не означает, что все авиакомпании автоматически повысят цены на каждый рейс на 20%. Стоимость билетов будет зависеть от маршрута, спроса, конкуренции, загрузки самолетов и финансовой ситуации конкретного перевозчика.

Подорожание топлива создает дополнительное давление на авиакомпании

Одной из главных причин возможного подорожания перелетов называют ситуацию на энергетическом рынке. В частности, влияние оказывают война вокруг Ирана, риски перебоев с поставками энергоресурсов и нестабильность цен на нефть.

Для авиакомпаний это особенно важно, поскольку расходы на топливо составляют значительную часть себестоимости рейсов. Если его цена растет, перевозчикам приходится либо компенсировать дополнительные расходы за счет других статей бюджета, либо повышать тарифы, либо менять свою маршрутную сеть.

Часть компаний раньше использовала так называемое хеджирование – заключала контракты, которые позволяли заранее зафиксировать стоимость топлива и защититься от резких колебаний рынка. Благодаря таким договоренностям перевозчики могли закупать топливо по более низким ценам даже тогда, когда его рыночная стоимость росла.

Однако, по оценке О'Лири, с апреля 2027 года уровень такой защиты для многих европейских авиакомпаний будет значительно ниже. У Ryanair также есть часть потребностей в топливе, которые не покрыты контрактами, поэтому компания остается зависимой от ситуации на рынке.

Если высокая стоимость авиационного топлива сохранится, перевозчикам придется искать способы компенсировать рост расходов. Одним из наиболее очевидных вариантов может стать пересмотр тарифов для пассажиров.

Дешевых рейсов может стать меньше из-за банкротства авиакомпаний

Еще одним фактором, который может повлиять на цены, является сокращение предложения на европейском авиарынке. Руководитель Ryanair предполагает, что из-за высоких расходов часть менее финансово устойчивых перевозчиков может не выдержать конкуренции. Некоторые авиакомпании могут обанкротиться, другие – перейти под контроль более крупных игроков.

Если количество перевозчиков сократится, а вместе с ним уменьшится количество доступных мест на рейсах, пассажирам будет сложнее найти дешевые билеты. Особенно это может касаться популярных туристических направлений, где спрос традиционно высок, а количество рейсов ограничено.

В такой ситуации авиакомпании получат больше возможностей для повышения тарифов. Когда доступных мест становится меньше, а желающих лететь по-прежнему много, конкуренция за дешевые билеты усиливается, и бюджетные предложения могут быстрее исчезать из продажи.

То есть пассажиры рискуют столкнуться не только с более высокой стоимостью перелетов, но и с меньшим количеством доступных рейсов, особенно на маршрутах, которые могут оказаться нерентабельными для перевозчиков.

Ryanair уже сокращает маршруты из-за повышения налогов

На ситуацию в авиационной отрасли влияют не только цены на топливо. Дополнительную нагрузку создают налоги и сборы, которые отдельные европейские страны повышают для авиакомпаний.

В частности, Ryanair объявила о сокращении 20 маршрутов в Бельгии и изъятии из расписания более 1,1 млн мест. Причиной стало решение повысить авиационный налог с 2 до 7 евро с января 2027 года.

Компания планирует переместить часть самолетов на другие рынки, где расходы на выполнение рейсов ниже. Перевозчики могут реагировать на рост налоговой нагрузки не только повышением цен, но и сокращением присутствия в отдельных странах.

Для пассажиров такие решения также могут иметь негативные последствия. Меньшее количество маршрутов означает ограниченный выбор направлений, а сокращение рейсов может повлиять на стоимость билетов в тех городах, где конкуренция между авиакомпаниями станет слабее.

Подорожают ли билеты Ryanair на 20%

Несмотря на громкий прогноз, он не означает, что Ryanair планирует одномоментно повысить все тарифы на 20%. Оценка Майкла О'Лири касается общей ситуации на европейском авиарынке, а цены конкретного перевозчика будут зависеть от его расходов, стратегии и конкуренции на отдельных направлениях.

В ноябрьском финансовом отчете Ryanair сообщила, что на финансовый 2027 год около 80% потребностей компании в топливе захеджировано по цене примерно 67 долларов за баррель. На следующий финансовый год перевозчик расширил покрытие контрактами до 25% потребностей по цене около 95 долларов за баррель.

Такие контракты позволяют частично защититься от колебаний рыночных цен. В то же время они не гарантируют, что расходы компании останутся неизменными, поскольку часть потребностей в топливе все равно зависит от текущей ситуации на энергетическом рынке.

Финансовые результаты Ryanair также показывают, что цены на билеты не всегда напрямую зависят от расходов. За первое полугодие финансового 2027 года компания перевезла 125,8 млн пассажиров – на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом средний тариф снизился на 4% и составил 55,70 евро.

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