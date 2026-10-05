Старые цены больше не действуют: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 года

В большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Луцке. За календарный год стоимость такого жилья в нем выросла на 28%, до 62 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 1-28%. Кроме Луцка, самое большое увеличение цен затронуло:

Винницу, где цены увеличились на 24%;

Тернополь – 22%;

Ивано-Франковск – 22%.

Снизили же цены только в Чернигове. Здесь жилье подешевело сразу на 2%.

Также лишь в 1-м городе, со всех, чьи рынки удалось проанализировать, стоимость жилья осталась на прежнем уровне. Им стал Днепр.

В Украине массово подорожали... Источник: lun.ua Развернуть

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 16 500 до 75 900 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – 16 500 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 21 400 долларов;

Сумы – 23 500 долларов;

Харьков – 24 000 долларов.

Дороже всего во Львове – 75 900 долларов. А кроме того, в:

Ужгороде – 70 200 долларов;

Киеве – 67 000 долларов;

Луцке – 62 000 долларов;

Черновцах – 61 900 долларов.

Старые квартиры можно продать дороже новых

В то же время, рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак, нередко старые квартиры в Украине стоят дороже новых. Прежде всего, речь идет о жилье в исторических домах в центральных районах крупных городов. Впрочем, отмечается, продать такие квадратные метры дороже, чем в новостройке можно только при условии, что квартира хорошо сохранилась и прошла реставрацию.

Наибольшую же ценность на рынке имеют квартиры, которые сложно повторить в современном строительстве. Также, подчеркнула специалист, на высокую стоимость жилья может влиять наличие больших окон и высоких потолков. А кроме того:

толстые кирпичные стены;

хорошую шумоизоляцию;

расположение в районах с давно сформировавшейся инфраструктурой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, спрос на долгосрочную аренду жилья в западных областях Украины резко вырос за лето. Одновременно в некоторых регионах заметно уменьшилось количество доступных квартир. Наибольший рост зафиксировали в Ивано-Франковской области.