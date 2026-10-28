США готовят России нефтяные и газовые сделки: что предлагают Москве в обмен на завершение войны

США и Россия обсуждают возможность возобновления совместных нефтяных проектов, поставок энергоносителей в Европу и сотрудничества в других отраслях в качестве потенциального стимула для завершения войны против Украины. Однако окончательных соглашений нет, а их реализация будет зависеть от условий мирного урегулирования, позиции европейских стран и готовности американских компаний вернуться на российский рынок.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По информации издания, Вашингтон рассматривает экономические договоренности как один из возможных стимулов для Кремля согласиться на завершение войны против Украины.

В то же время американская сторона подчеркивает, что полноценная реализация таких проектов возможна только в рамках мирного урегулирования. На данный момент окончательные соглашения не заключены, а перспективы их реализации остаются неопределенными.

Обсуждаемые инициативы охватывают не только энергетический сектор, но и авиацию, промышленность, торговлю удобрениями и управление Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Однако предложенные варианты вызывают возражения у европейских партнеров США, а готовность крупных американских компаний снова работать в России остается под вопросом.

Какие нефтяные и газовые соглашения обсуждают США и Россия

Одним из ключевых направлений переговоров является возможное возвращение американского бизнеса в российскую нефтедобычу. По данным FT, Вашингтон и Москва рассматривают перспективу возобновления совместного предприятия с участием американских и российских нефтяных компаний в рамках проекта "Сахалин-1" на Дальнем Востоке России.

Ранее американская ExxonMobil владела 30% этого проекта, однако после полномасштабного вторжения России в Украину прекратила участие в нем. Теперь компания добивается компенсации за потерю своей доли, но не планирует возвращаться на российский рынок. Отмечается, что это ставит под сомнение возможность быстрого возобновления сотрудничества в рамках прежнего проекта.

Еще одно предложение касается привлечения американских нефтяных компаний к восстановлению поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба". Такой сценарий предполагает возвращение к сотрудничеству в энергетической сфере, которая существенно изменилась после введения западных санкций против России.

Отдельно стороны рассматривают возможность возобновления поставок российского газа в Европу по уцелевшим ниткам газопровода "Северный поток". После взрывов в сентябре 2022 года большинство ниток системы было повреждено или уничтожено, поэтому реализация такого замысла будет зависеть от технических возможностей, политических решений и позиции европейских стран.

Также среди возможных договоренностей называют участие российской газовой компании "Новатэк" в проекте по производству сжиженного природного газа на Аляске. Речь идет о потенциальном расширении экономического взаимодействия между двумя странами в энергетическом секторе, несмотря на длительный период санкционного противостояния.

Как экономические договоренности связаны с завершением войны

По информации Financial Times, экономические предложения обсуждают в рамках более широких дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа, направленных на прекращение войны России против Украины. Специальный посланник американского президента Стив Уиткофф, по данным источников издания, обсуждал возможные бизнес-сделки с Владимиром Путиным во время встречи в Санкт-Петербурге в начале сентября.

Позже, во время визита в Москву, в его блокноте заметили запись "Business Deals" – "Деловые сделки". Американский чиновник, которого цитирует FT, сообщил, что представители Трампа обсуждали экономические предложения с обеими сторонами конфликта. Они касаются, в частности, послевоенной экономической модели для Украины, которая должна предусматривать долгосрочный рост и возможности привлечения инвестиций, а также перспектив экономического сотрудничества с Россией после завершения боевых действий.

По словам представителя США, экономические договоренности должны стать частью комплексного мирного урегулирования. При этом он подчеркнул, что окончательных решений пока нет. В то же время, по данным собеседников издания, в Кремле могут рассчитывать, что перспектива восстановления экономических связей с США заинтересует Трампа в нормализации отношений с Россией еще до окончательного прекращения войны.

Какие еще проекты могут реализовать после войны

Помимо нефти и газа, Вашингтон и Москва обсуждают возможное возобновление сотрудничества в нескольких других отраслях. Часть этих предложений касается компаний, которые ранее работали на российском рынке, но прекратили или сократили свою деятельность после начала полномасштабной войны. Среди возможных направлений:

возвращение американских авиакомпаний в воздушное пространство России – возобновление транзитных полетов через российскую территорию могло бы сократить расстояние на отдельных маршрутах и уменьшить расходы на топливо;

сотрудничество в производстве и поставках титана – этот металл имеет важное значение для гражданского авиастроения и других промышленных отраслей;

продажа зарубежных активов "Лукойла" – стороны обсуждали возможность передачи международных активов российской нефтяной компании инвесторам, связанным с Белым домом;

участие "Новатэка" в газовом проекте на Аляске – такой вариант предусматривал бы потенциальное привлечение российской компании к проекту по производству сжиженного природного газа;

ослабление санкций на калийные удобрения – речь также идет о возможности возобновления их экспорта через балтийские порты;

новая модель управления Запорожской АЭС – передача управления станцией американской структуре, которая могла бы распределять произведенную электроэнергию между Украиной и Россией.

Отдельного внимания заслуживает вопрос титана. Ранее Boeing имела совместное предприятие в России, работавшее с этим металлом. После полномасштабного вторжения компания приостановила сотрудничество и диверсифицировала цепочки поставок.

Готовы ли американские компании возвращаться в Россию

Несмотря на перечень потенциальных договоренностей, их практическая реализация остается под вопросом. Одно из главных препятствий – нежелание части западных компаний возобновлять работу в России из-за политических рисков, санкционных ограничений и неопределенности относительно защиты инвестиций.

Показателен пример ExxonMobil. Компания, которой ранее принадлежало 30% в проекте "Сахалин-1", сосредоточилась на вопросе компенсации за утраченную долю, но не планирует возвращаться к работе в России. Даже потенциальное политическое сближение между Вашингтоном и Москвой не гарантирует автоматического восстановления коммерческих отношений.

Сомнения в перспективах предложенных соглашений высказывают и бывшие американские чиновники. В частности, Джеффри Пайетт, занимавший в администрации Джо Байдена должность помощника госсекретаря по вопросам энергетических ресурсов, поставил под сомнение готовность крупных публичных компаний возвращаться на российский рынок в нынешних условиях.

На решения бизнеса будут влиять не только возможное смягчение санкций, но и гарантии безопасности инвестиций, предсказуемость законодательства, условия доступа к активам и риск повторного ухудшения политических отношений. Поэтому даже если стороны достигнут определенных договоренностей на государственном уровне, для запуска конкретных проектов потребуются отдельные корпоративные решения и согласование юридических и финансовых условий.

Какую роль в переговорах играет Европа

Отдельный блок потенциальных договоренностей касается смягчения санкций против России. В частности, Вашингтон и Москва обсуждают возможность смягчения ограничений на российские калийные удобрения и возобновления их экспорта через балтийские порты.

Однако для реализации такого сценария может потребоваться согласие Европейского союза. Европейские дипломаты, по информации FT, неоднократно предупреждали американских коллег, что выступают против отмены санкций или восстановления экономических связей с Россией до завершения войны. Европейская сторона также настаивает, что решения, непосредственно затрагивающие интересы стран ЕС, не могут приниматься без их согласия.

Такая позиция создает дополнительные препятствия для возможных соглашений. Даже если Вашингтон и Москва достигнут политического компромисса по определенному проекту, его реализация может зависеть от решений европейских институтов и правительств отдельных государств.

В то же время ЕС в последние годы работал над снижением зависимости от российских энергоносителей. Поэтому возвращение к масштабным закупкам российского газа или нефти может противоречить прежнему курсу европейской энергетической политики. Скепсис по поводу того, что экономические стимулы способны убедить Кремль завершить войну, выражают и европейские дипломаты.

Почему переговоры о бизнесе не гарантируют мирного соглашения

Обсуждение экономических проектов проходит на фоне длительных разногласий между Россией и Украиной по поводу условий завершения войны. Одним из факторов, ранее тормозивших переговоры, стали российские требования о территориальных уступках, которые Украина не согласилась принять в качестве предварительного условия для мирного урегулирования.

По данным FT, нынешние обсуждения опираются, в частности, на предложения, которые Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер рассматривали с Кириллом Дмитриевым – специальным представителем Владимира Путина по экономическим вопросам – во время предыдущих переговоров о мирном плане для Украины.

В феврале Дмитриев оценивал потенциальную стоимость соответствующих проектов в 14 трлн долларов. В то же время эта сумма отражает заявленную оценку потенциальных возможностей, а не объем уже заключенных контрактов или гарантированных инвестиций. По словам источников издания, процесс ранее затормозился из-за разногласий по условиям завершения войны.

Теперь стороны вновь рассматривают возможность экономических договоренностей, однако готовность России изменить переговорную позицию остается неопределенной. В США также обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины после войны. По информации собеседников FT, позиция Вашингтона относительно того, будут ли американцы настаивать на территориальных уступках со стороны Киева, могла меняться в ходе переговоров.

Однако окончательные условия потенциального мирного урегулирования остаются предметом дискуссий. Экономические предложения могут создавать дополнительные стимулы для переговоров, но сами по себе не разрешают главных противоречий в вопросах безопасности, территорий и гарантий недопущения новой агрессии.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность отмены санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Возможное снятие ограничений стало частью более широких переговоров между Вашингтоном и Москвой, в частности по вопросу поставок российского дизельного топлива в США.