США разрешили российским заправкам работать еще полгода: что означает решение по санкциям

США продлили до 24 апреля 2027 года действие исключений из санкций, которые позволяют проводить отдельные операции с зарубежными заправками российской нефтяной компании "Лукойл". Разрешение распространяется также на четыре болгарские компании группы, в том числе – нефтеперерабатывающий завод в Бургасе. Предыдущий срок действия исключений истекал 29 октября 2026 года.

Решение приняло Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Оно позволяет заправкам и связанным с ними предприятиям продолжать определенные хозяйственные операции:

<b>продавать топливо;</b>

<b>выплачивать зарплату работникам;</b>

<b>рассчитываться с поставщиками</b>.

Общие санкции против "Лукойла" при этом остаются в силе. Разрешения касаются только отдельных операций и не дают права переводить средства физическим или юридическим лицам в России либо на счета в этой стране.

Какие именно операции с заправками "Лукойла" разрешили

Одна из общих лицензий OFAC касается Lukoil International GmbH, компании, которой принадлежат зарубежные активы "Лукойла". Она распространяется также на предприятия, в которых компания прямо или косвенно владеет не менее чем 50% акций. Среди них – американские Lukoil North America и Lukoil Americas Corporation.

Лицензия разрешает покупать товары и услуги на заправках "Лукойла" за пределами России, поддерживать их работу или постепенно прекращать деятельность. Для повседневной работы заправок по-прежнему можно:

поставлять топливо и смазочные материалы;

выплачивать зарплату работникам;

платить за аренду и страхование;

рассчитываться с поставщиками товаров и услуг;

обслуживать заправки и обеспечивать их работу.

По разъяснению американского регулятора, исключение должно смягчить влияние санкций на "обычных покупателей, которые пользуются заправками компании".

Исключение распространяется и на болгарские компании

Отдельное разрешение касается четырех болгарских предприятий группы "Лукойл". Это нефтеперерабатывающий завод Lukoil Neftohim Burgas, а также Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker.

Лицензия охватывает определенные операции с этими компаниями и предприятиями, в которых им по отдельности или совместно принадлежит не менее 50%. Она не распространяется на другие подсанкционные структуры группы, если они не подпадают под условия лицензии.

OFAC также пояснило: компании и физические лица за пределами США в целом не рискуют попасть под американские санкции, если их операции соответствуют условиям этих разрешений.

Сколько заправок "Лукойла" работает за рубежом

По данным Reuters, приведенным в апреле 2026 года, исключение из санкций охватывало около 2000 АЗС "Лукойла" в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Америке. Около 200 заправок расположены в штатах Нью-Джерси, Пенсильвания и Нью-Йорк в США, примерно 600 – в Турции, а более 300 – в Румынии. "Лукойл" также входит в число ведущих розничных продавцов топлива в Молдове и Болгарии.

США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти" в октябре 2025 года. Ограничения касались самих нефтяных компаний и десятков их дочерних структур.

После введения ограничений "Лукойл" начал искать покупателей на зарубежные активы. Продать их трейдеру Gunvor не удалось: американский регулятор не одобрил сделку, после чего потенциальный покупатель отказался от приобретения.

Таким образом, нынешнее продление разрешений касается работы зарубежных заправок и определенных болгарских предприятий. Санкционный статус российской компании остается в силе, а разрешение не распространяется на все активы "Лукойла".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Европейский Союз готов снять санкции, введенные против одной из китайских компаний за помощь российской военной машине. В обмен на это Европа хочет, чтобы КНР отменил ограничения в отношении компании, связанной с мировым гигантом в сфере полупроводников ASML Holding NV.