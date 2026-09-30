Спорт, семья и творчество: как работает формула корпоративного единства БаДМ

Люди могут годами работать в одной компании, каждый день видеть знакомые лица, обсуждать рабочие вопросы – и почти не знать друг друга вне должностных обязанностей. Но именно вне рабочих процессов формируется настоящая команда.

Для бизнеса это имеет вполне практическое значение. Когда между коллегами и компанией есть связь, улучшается взаимодействие, непосредственно влияющее на положительный результат деятельности организации. Именно поэтому корпоративная культура становится одним из инструментов, посредством которого предприятие формирует среду для долгосрочной работы коллектива. Во времена, когда привычный ритм жизни постоянно меняется, такие вещи приобретают еще большее значение.

У одного из лидеров фармацевтической дистрибуции БаДМ спорт стал одним из способов наладить внутреннее взаимодействие.

Корпоративная программа BaDM Sport Cup начиналась с бега, но постепенно превратилась в масштабное движение. Сегодня к нему присоединились более 1000 работников, выбирающих себе активность по вкусу: футбол, волейбол, теннис, пешие экскурсии, сплавы на каяках, восхождение в горы и другие форматы.

Показательным стал Dnipro Marathon 2026. Уже второй год БаДМ представляла самая многочисленная команда среди всех участников. Люди из разных регионов Украины встретились в Днепре ради общей цели – популяризации здорового образа жизни и поддержки ВСУ.

Команда БаДМ на Dnipro Marathon 2026 Источник: БаДМ

Для кого-то это был первый старт, для кого-то – очередной личный рубеж. Дмитрий Червеков, приемщик товаров из Кривого Рога, в прошлом году преодолел полумарафон – 21,097 км, а в этом году покорил марафонскую дистанцию – 42,195 км.

"Благодаря BaDM Sport Cup я смог разделить свое увлечение с коллегами", – рассказывает Дмитрий.

Таким образом, проект превращает отдельное увлечение работника в общий опыт. Это становится поводом познакомиться с коллегой из другого подразделения, вместе тренироваться, поддерживать друг друга и лучше понимать тех, с кем ежедневно работаешь.

Впрочем, спорт – лишь одна из точек контакта между сотрудниками в БаДМ.

Семейные мероприятия позволяют провести время вместе с детьми. Творческие проекты открывают увлечения и способности, которые не всегда заметны в профессиональной среде. Волонтерские активности объединяют вокруг конкретного дела, в то время как национальные и культурные праздники помогают сохранять традиции и отмечать важные события вместе.

Колеги на корпоративному зах... Источник: БаДМ Развернуть

Есть в этой системе и другое измерение – внимание к профессиональному опыту. В БаДМ отмечают тех, кто много лет работает в компании. Такие истории демонстрируют не только продолжительность карьеры, но и то, как опыт некоторых специалистов становится частью истории развития БаДМ.

Майже кожен другий співробіт... Источник: БаДМ Развернуть

Еще одно проявление корпоративной культуры – помощь в сложных жизненных обстоятельствах. Компания оказывает финансовую помощь тем, кто в ней нуждается.

"ООО БаДМ – не только место работы, но и пространство, в котором можно реализовывать свой потенциал, открыто и искренне общаться, чувствовать поддержку и взаимоуважение. Развивая корпоративную культуру, БаДМ смотрит в будущее. Наша цель – не только укреплять существующую команду, но и создавать благоприятные условия для новых сотрудников. Именно так закладывается устойчивость на многие годы вперед", – отмечает и. о. генерального директора БаДМ Дмитрий Бабенко.

Корпоративная культура – это не календарь мероприятий и не отдельная программа. Ее сложнее измерить, но проще увидеть: в людях, которые вместе преодолевают марафонские дистанции; в коллегах, поддерживающих новичков; в проектах, где впервые знакомятся работники из разных городов.

Наконец, команда БаДМ формируется не только в рамках рабочих бизнес-процессов.