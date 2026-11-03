Союзник Кремля обнаружил впечатляющие залежи золота и редких металлов: запасы эквивалентны 50 крупным месторождениям

После общенациональной переоценки месторождений Китай увеличил оцененные запасы золота на объем, эквивалентный 50 крупным месторождениям, никеля – еще на 30, а рения – более чем на 200%. Кроме того, страна обнаружила новое месторождение циркона, что может помочь снизить зависимость от импорта сырья для ядерной энергетики и аэрокосмической промышленности.

О результатах общенационального пересмотра оценки месторождений сообщило китайское государственное информационное агентство "Синьхуа". Информацию также опубликовало Bloomberg, ссылаясь на данные Министерства природных ресурсов Китая.

Особенность этой работы заключается в том, что речь идет не только об открытии новых залежей. Значительную часть прироста обеспечила переоценка уже известных месторождений, в частности тех, которые ранее считались малоперспективными из-за низкого содержания полезных ископаемых или сложных условий добычи.

Прирост эквивалентен 50 крупным месторождениям

По данным Министерства природных ресурсов Китая, после масштабной переоценки запасов страна получила существенное увеличение оцененных объемов золота. Прирост оказался эквивалентен 50 крупным месторождениям. Также значительно выросла оценка запасов никеля. Их увеличение соответствует объемам примерно 30 крупных месторождений.

Особое внимание привлекает рений – редкий металл, который используют в производстве специальных жаропрочных материалов. По результатам переоценки его запасы увеличились более чем на 200%. Кроме того, прирост зафиксировали для галлия, индия, тантала и ванадия. По каждому из этих видов сырья дополнительно оцененные объемы превысили эквивалент десяти крупных месторождений.

Таким образом, результаты касаются сразу нескольких категорий стратегических ресурсов. Соответствующие металлы используют в различных отраслях промышленности – от электроники и энергетики до авиастроения и производства специальных сплавов.

Как Китаю удалось увеличить оцененные запасы металлов

Масштабная переоценка продолжалась в течение года и охватила 17 видов стратегического минерального сырья. К проекту привлекли более 1800 действующих шахт, а также крупные и средние горнодобывающие объекты. В работе участвовали более 100 учреждений и почти 2000 специалистов по геологоразведке. Исследования проводили в 27 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения.

Одним из главных направлений стала переоценка месторождений, которые ранее не считали достаточно перспективными для полноценного освоения. В частности, специалисты пересмотрели данные о залежах с низким содержанием полезных компонентов, труднодоступных ресурсах и месторождениях, где стратегические металлы содержатся вместе с другими полезными ископаемыми.

Последнее направление имеет особое значение. Некоторые редкие металлы могут быть сопутствующими компонентами при добыче основного сырья. Поэтому переоценка уже известных залежей позволяет выявить дополнительные ресурсы, которые ранее не учитывались в полном объеме.

Фактически Китай пересмотрел потенциал значительной части собственной минерально-сырьевой базы. Это позволило увеличить официальные оценки ресурсов без необходимости объяснять весь прирост открытием новых отдельных месторождений.

Китай нашел новое месторождение циркона

Параллельно с переоценкой стратегических ресурсов в Китае сообщили об открытии нового месторождения циркона. Оно расположено в уезде Байчен Синьцзян-Уйгурского автономного района. По информации "Синьхуа", это первое в стране палеофлювиально-озерное россыпное месторождение циркона. Его обнаружение может существенно увеличить внутреннее предложение этого сырья.

Для Китая это имеет особое значение, поскольку ранее страна в значительной степени зависела от импорта циркона. Этот минерал является важным источником циркония, который используют в ряде высокотехнологичных производств.

В частности, цирконий применяют для изготовления оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Такие оболочки должны выдерживать высокие температуры и сложные условия эксплуатации, поэтому к материалам предъявляют особые требования.

Помимо атомной энергетики, цирконий используют в производстве жаропрочных сплавов для аэрокосмической отрасли. Материалы нужны для компонентов, которые работают при высоких температурах и значительных механических нагрузках. Обнаружение собственного месторождения может создать дополнительные возможности для обеспечения китайских предприятий этим сырьем.

Зачем Китаю рений

Среди металлов, запасы которых существенно переоценили, особое место занимает рений. Его количество в китайских ресурсных оценках выросло более чем на 200%. Металл относится к редким и имеет важное значение для высокотехнологичной промышленности. Одно из ключевых направлений его использования – производство жаропрочных суперсплавов.

Такие материалы применяют, в частности, при изготовлении деталей реактивных двигателей. Они должны сохранять необходимые свойства даже при чрезвычайно высоких температурах и значительных нагрузках. Именно поэтому рений имеет стратегическое значение для авиационной и аэрокосмической промышленности. Увеличение оцененных запасов этого металла может расширить ресурсную базу для будущего производства соответствующих материалов.

Важны и другие металлы, запасы которых выросли после переоценки. Галлий и индий используют в электронике и производстве полупроводниковых компонентов, тантал необходим электронной промышленности и для специальных сплавов, а ванадий применяют в металлургии и производстве аккумуляторов.

Китай продолжает открывать крупные месторождения золота

Нынешнее увеличение оцененных запасов происходит на фоне других сообщений о масштабных открытиях полезных ископаемых в Китае. В последние годы страна неоднократно объявляла об обнаружении крупных залежей золота и других стратегических ресурсов.

В частности, в сентябре 2026 года сообщалось об открытии крупного месторождения меди и золота вблизи города Сюаньчэн в провинции Аньхой на востоке страны. Еще раньше, в декабре 2025 года, Китай объявил об обнаружении подводного месторождения золота. По заявлениям китайских официальных представителей, оно стало крупнейшим подобным месторождением в Азии.

В ноябре 2025 года также сообщалось об открытии в провинции Ляонин месторождения Dadonggou, которое назвали крупнейшим золотым месторождением страны с 1949 года. По опубликованным оценкам, оно содержит примерно 2,586 млрд тонн руды со средним содержанием золота 0,56 грамма на тонну. Общий объем золота в пересчете на металл оценивается примерно в 1444 тонны.

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