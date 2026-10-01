Скупает половину всего экспорта: страна ЕС активно "поглощает" украинские товары

Главным импортером украинского рапса стала Германия, которая закупила каждую вторую тонну этого сырья. Украина значительно увеличила объемы экспорта рапса – этому способствовало существенное снижение внутренних экспортных цен по сравнению с европейскими рынками., которая закупила каждую вторую тонну этого сырья.

Об этом сообщают в брокерской компании Spike Brokers . Там отмечают, что прошлый сезон оказался для отрасли худшим в истории

Что происходило с рапсом

За период с 1 по 24 сентября из Украины было отгружено 341 тыс. тонн рапса. При этом за последнюю неделю отчетного периода экспорт составил 144,6 тыс. тонн (против 72 тыс. тонн неделей ранее). Таким образом, суточная отгрузка удвоилась и достигла 20,7 тыс. тонн.

Этому способствовало падение цен на рапс на условиях CPT-порт на 5,5% (-$30), а на условиях FCA Чоп – на 6,7% (-$40). Основным направлением поставок остается Германия, которая закупила 176,6 тыс. тонн (52% от всего сентябрьского объема).

Также выросли показатели экспорта и сопутствующих товаров. В частности, экспорт рапсового масла за этот же период достиг 115,3 тыс. тонн.

Итоги урожая и кризис в отрасли

Украинские аграрии уже полностью завершили уборочную кампанию рапса. С площади 1,33 млн га намолочено 3,87 млн тонн масличного рапса при средней урожайности 29,1 ц/га.

В то же время отрасль страдает от длительного спада экспортных показателей. В 2025–2026 маркетинговом году экспорт рапса из Украины сократился на 39% – до 1,9 млн тонн. Это стал худший результат за последние девять сезонов.

Несмотря на общее падение поставок в ЕС на 38% (до 1,73 млн тонн), доля Евросоюза в структуре украинского экспорта составила 91%, а Германия импортировала 876 тыс. тонн. Чтобы исправить ситуацию, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) призывает правительство и Верховную Раду срочно отменить 10%-ную экспортную пошлину на сою и рапс, поскольку именно этот барьер эксперты считают главной причиной падения экспортных объемов.