Сколько километров можно проехать в Украине на 1 тыс. грн: названы самые неэкономичные модели и марки авто

По расчетам на основе паспортного расхода и цен на топливо на 29 октября 2026 года, на 1000 грн можно проехать около 233 км на Renault Megane 1.5 dCi, 213 км на Ford Focus 1.6 TDCi и лишь 133 км на Toyota Camry 2.5. Чтобы определить реальные расходы на собственный автомобиль и сравнить его с альтернативами, водителям стоит учитывать фактический расход топлива, его цену и месячный пробег.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка. Специалисты проанализировали самые популярные автомобили, которые украинцы покупали в течение десятилетия, и перевели их паспортный расход топлива в гривны. Для сравнения использовали цены на бензин, дизель и сжиженный газ по состоянию на 29 октября 2026 года.

Какие автомобили украинцы покупали чаще всего в течение десяти лет

Для исследования Институт взял период с 31 августа 2016 года по 30 августа 2026 года. Отмечается, что это десятилетний промежуток, за который были доступны регистрационные данные украинского автомобильного рынка. В расчеты включили внутренние перепродажи автомобилей, первые регистрации ввезенных подержанных машин, а также новых легковых автомобилей, в частности произведенных в Украине.

Всего за этот период зафиксировали 11,9 млн регистрационных операций. На 15 самых популярных моделей пришлось 3,07 млн из них. Лидером по количеству операций стал Volkswagen Passat – 409 520 регистраций. Второе место заняла Škoda Octavia с 376 466 операциями, а третье – Lanos, показатель которого составил 343 570.

Именно эти модели стали основой для анализа расходов на топливо. Для каждого автомобиля определили наиболее распространенное сочетание типа топлива и объема двигателя, после чего подобрали конкретную модификацию с подтвержденными паспортными показателями расхода.

Поэтому расчеты касаются не всех автомобилей определенной модели, а конкретных версий с определенным поколением, годом выпуска, двигателем и коробкой передач. Даже в пределах одного модельного ряда расход топлива может существенно отличаться.

Сколько километров можно проехать за 1000 гривен

Для сравнения использовали средние цены на топливо по состоянию на 29 октября 2026 года. Данные предоставили партнеры исследования – "НафтоРинок", в расчетах применили такие цены:

бензин А-95 – 90,73 грн за литр;

дизельное топливо – 104,48 грн за литр;

LPG (сжиженный автомобильный газ) – 57,29 грн за литр.

Цены усреднили по данным шести городов. В то же время на конкретных автозаправочных станциях стоимость топлива может быть другой, поэтому фактический пробег за 1000 грн будет зависеть от того, где именно водитель заправляет автомобиль.

Для определения расходов использовали паспортный комбинированный расход топлива конкретных модификаций. Приведенные показатели являются прежде всего инструментом сравнения, а не гарантией того, сколько автомобиль проедет в реальных условиях.

Автомобиль и модификация Топливо и расход Стоимость 100 км Пробег за 1000 грн Volkswagen Passat B6, 2007, 2.0 TDI, МКПП Дизель, 6 л 627 грн 160 км Škoda Octavia II Combi, 2011, 1.6 TDI, МКПП Дизель, 4,5 л 470 грн 213 км Volkswagen Golf IV, 2003, 1.4, МКПП Бензин, 6,8 л 617 грн 162 км Renault Megane III Sportour, 2012, 1.5 dCi, МКПП Дизель, 4,1 л 428 грн 233 км Ford Focus II универсал, 2010, 1.6 TDCi, МКПП Дизель, 4,5 л 470 грн 213 км Škoda Fabia I Combi, 2006, 1.4, МКПП Бензин, 6,5 л 590 грн 170 км Opel Astra J Sports Tourer, 2012, 1.7 CDTi, МКПП Дизель, 4,6 л 481 грн 208 км ВАЗ/Lada 110, 1.6, МКПП Бензин, 7,5 л 680 грн 147 км BMW 520d F10, 2012, 2.0, АКПП Дизель, 4,9 л 512 грн 195 км Toyota Camry, 2.5, АКПП Бензин, 8,3 л 753 грн 133 км BMW 320d E46, 2002, 2.0, МКПП Дизель, 5,5 л 575 грн 174 км Audi A6 C5 Avant, 2002, 2.5 TDI, АКПП Дизель, 8,1 л 846 грн 118 км Renault Scenic III, 2010, 1.5 dCi, МКПП Дизель, 5,2 л 543 грн 184 км

Расчеты основаны на паспортном комбинированном расходе топлива. Показатели округлены.

Самой экономичной среди указанных модификаций по расчетному пробегу оказалась Renault Megane III Sportour с дизельным двигателем 1.5 dCi. При паспортном расходе 4,1 л на 100 км автомобиль требует примерно 428 грн на каждые 100 км, а тысячи гривен хватает примерно на 233 км.

Похожий результат демонстрируют Ford Focus II 1.6 TDCi и Škoda Octavia II 1.6 TDI. Оба автомобиля имеют паспортный расход 4,5 л дизеля на 100 км, что по использованным ценам соответствует примерно 470 грн. Следовательно, на 1000 грн топлива можно рассчитывать примерно на 213 км.

В то же время у Volkswagen Passat B6 с двигателем 2.0 TDI расход составляет 6 л на 100 км. Соответственно, стоимость такого расстояния увеличивается до 627 грн, а пробег за тысячу гривен уменьшается до 160 км. Еще меньше можно проехать на Toyota Camry 2.5 с бензиновым двигателем. При паспортном расходе 8,3 л на 100 км автомобиль требует примерно 753 грн на каждую сотню километров. Поэтому на 1000 грн топлива расчетного пробега хватит на около 133 км.

Самые высокие расходы среди приведенных версий у Audi A6 C5 Avant с двигателем 2.5 TDI и автоматической коробкой передач. Ее паспортный расход составляет 8,1 л дизеля на 100 км, что по ценам исследования равняется примерно 846 грн. В результате тысячи гривен хватает лишь на 118 км.

Таким образом, даже автомобили с дизельными двигателями могут иметь очень разную стоимость поездок. Тип топлива сам по себе не гарантирует экономии, решающими остаются конкретная модификация и ее расход.

Почему паспортный расход не всегда соответствует реальным поездкам

Приведенные цифры позволяют сравнить автомобили в одинаковых условиях, но не означают, что каждый водитель получит именно такой пробег. На фактический расход топлива влияет ряд факторов. Прежде всего это условия движения: в городских пробках автомобиль может потреблять больше, чем во время равномерной поездки по трассе. Также имеют значение скорость, температура воздуха, состояние двигателя, техническое обслуживание, загрузка автомобиля и манера вождения.

Например, машина, которая по паспорту потребляет 4,5 л на 100 км, в реальных городских условиях может требовать больше топлива. В таком случае стоимость каждой сотни километров вырастет, а пробег за 1000 грн сократится. Поэтому паспортные показатели целесообразно использовать для первичного сравнения моделей, а для планирования личных расходов – учитывать собственный фактический расход.

Сколько стоит езда на Lanos и Aveo с газовым оборудованием

Отдельно в исследовании рассмотрели автомобили, которые часто используют с газобаллонным оборудованием. В частности, Lanos занимает третье место по количеству регистрационных операций за десятилетие, а Chevrolet Aveo и ЗАЗ Vida входят в десятку самых популярных моделей.

Для этих машин распространен двигатель объемом 1,5 л с возможностью использования бензина или газа. В расчетах в качестве альтернативного топлива рассмотрели LPG – пропан-бутан. Для Lanos 1.5 есть лабораторный эксперимент, в котором в городском цикле автомобиль с газовым оборудованием потреблял 11,61 л LPG на 100 км. По цене 57,29 грн за литр это соответствует примерно 665 грн на 100 км.

Для Chevrolet Aveo 1.5 приведен практический пример сервиса с установленным ГБО, где заявленный расход составлял 9–10 л газа на 100 км в городском режиме. При той же стоимости LPG это примерно 516–573 грн на каждые 100 км.

Однако эти показатели нельзя напрямую сравнивать с паспортным комбинированным расходом других автомобилей. В случае Lanos и Aveo речь идет о городских условиях и конкретных примерах использования газового оборудования. Также в расчетах не учтен бензин, который может расходоваться при запуске двигателя и его прогреве. Поэтому фактические расходы автомобиля с ГБО могут быть несколько выше.

Когда дизель выгоднее бензина

Несмотря на то, что дизельное топливо в использованном ценовом срезе дороже бензина А-95, дизельный автомобиль может быть экономичнее благодаря меньшему расходу. По ценам на 29 октября 2026 года литр дизеля стоил 104,48 грн, а бензина А-95 – 90,73 грн. Таким образом, дизель дороже примерно на 15%.

Чтобы компенсировать эту разницу, дизельный автомобиль должен потреблять примерно на 13,2% меньше топлива, чем бензиновый аналог. Например, если бензиновая машина расходует 7 л на 100 км, дизельная версия должна укладываться примерно в 6,08 л на то же расстояние, чтобы расходы на топливо были одинаковыми.

Разница в расходе может существенно влиять на бюджет при большом пробеге. Если бензиновый автомобиль расходует на 1 л больше на каждые 100 км, то при месячном пробеге 1500 км дополнительные расходы составят примерно 1361 грн. Поэтому при выборе автомобиля важно учитывать не только стоимость литра топлива, но и фактический расход на каждую сотню километров.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, за 9 месяцев 2026 года украинцы купили 46,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких автомобилей в период с января по сентябрь было куплено 2 813 единиц. Купить такую машину в Украине можно как за 11 999, так и за 57 000 долларов.