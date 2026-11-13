Скандального таможенника восстановили в должности и постановили вернуть ему более 2 млн грн: что известно о его состоянии и судьях, которые вынесли решение

Бывший заместитель главы Государственной таможенной службы Руслан Черкасский, которого в 2023 году уволили после срыва переговоров об американской помощи украинской таможне, спустя три с половиной года добился восстановления в должности. Более того, по решению суда государство должно выплатить ему более 2,1 млн грн за время вынужденного прогула. Особый резонанс этой истории придает состав судебной коллегии: двое судей, принявших решение в пользу таможенника, недавно сами оказались в центре журналистского расследования о недвижимости их родственников.

И это далеко не единственный скандальный аспект возвращения Черкасского. Ранее антикоррупционные органы проверяли происхождение его многомиллионных состояний, журналисты сообщали о совместных инвестициях таможенника в недвижимость Дубая на десятки миллионов долларов, а его гражданская жена попала в скандал из-за продажи препарата для похудения.

О том, как Черкасский добился восстановления, кто принял соответствующее решение и что известно о состоянии его семьи, читайте в материале OBOZ.UA.

Судьи, к состоянию которых возникли вопросы, вернули Черкасского в должность

Еще 3 ноября 2026 года Шестой апелляционный административный суд принял решение по делу №320/15215/23, которым отменил увольнение Руслана Черкасского с должности заместителя главы Государственной таможенной службы. Суд признал противоправными и отменил распоряжение Кабинета министров от 24 марта 2023 года №245-р и приказ Таможенной службы от 27 марта 2023 года №211-о. Постановили восстановить чиновника на работе с 28 марта 2023-го.

Решение суда

Помимо возвращения в должность, Черкасский получил право на взыскание 2 121 484,50 грн среднего заработка за время вынужденного прогула. То есть за период, в течение которого он фактически не работал в Таможенной службе, ему присудили более двух миллионов гривен.

Однако не менее интересно, кто именно принял это решение. В состав коллегии вошли трое судей – Андрей Паринов, Александр Беспалов и Евгения Кравченко.

Двое из них, Паринов и Беспалов, незадолго до решения по Черкасскому стали героями расследования Bihus.Info о недвижимости возле столичного парка "Феофания". По информации журналистов, в 2025 году мать Андрея Паринова Ирина приобрела два соседних земельных участка. Один из них позже подарила сыну. В то же время сестра Александра Беспалова Юлия Ганчук также стала владелицей участка неподалеку.

В начале октября 2026 года стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни обоих судей. А уже через месяц они в составе коллегии приняли решение в пользу бывшего высокопоставленного сотрудника таможни, к происхождению состояния которого ранее также возникали вопросы у правоохранителей.

Из-за чего уволили таможенника: переговоры с США, больничный и дисциплинарное дело

В феврале 2023-го правительство начало масштабную кадровую перезагрузку Государственной таможенной службы. Черкасского сначала отстранили, а позже уволили. Поводом стали обстоятельства его служебной командировки в Польшу, во время которой должны были состояться переговоры с представителями Офиса технической помощи Казначейства США. Украинская сторона рассчитывала на американскую помощь для развития и модернизации таможенной системы. Черкасский был одним из ключевых представителей делегации, однако на запланированные переговоры не явился.

В марте 2023 года Черкасского уволили за нарушение Присяги государственного служащего. Однако он обратился в суд. Сначала суд первой инстанции встал на сторону государства. В ходе рассмотрения установили, что Черкасского надлежащим образом уведомляли о дисциплинарном производстве – в частности, по электронной почте и через мессенджеры Viber и WhatsApp.

Еще в прошлом году расследователи "Схем" обнаружили имущество Черкасского в Дубае, которое он приобрел вместе с партнером Виталием Коро. Они инвестировали в офисное помещение в Dubai Pearl.

"Бывший заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский вместе с Виталием Коро, причастным к производству сигарет с поддельными акцизными марками, приобрел в Дубае апартаменты и офисные помещения общей стоимостью около 25 миллионов долларов. Часть этой недвижимости владельцы сдавали в аренду, часть уже продали", – говорится в расследовании.

Если состояние Черкасского детективы НАБУ только изучают, то его гражданская жена, 38-летняя Мария Трифонова, уже успела продемонстрировать свое богатство. OBOZ.UA удалось найти в реестре судебных решений сразу несколько дел, в которых упоминаются и высокопоставленный таможенник, и его партнерша.

"Мария Трифонова, которая является сожительницей заместителя главы Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского, вывезла из Украины в Республику Польша денежные средства на общую сумму 1 645 551 евро. Совокупные денежные активы семьи Руслана Черкасского и Марии Трифоновой, сформированные из законных доходов, по состоянию на 30.06.2022 не могли превышать 16 012 844 грн, 75 000 евро, 255 000 долларов США, что значительно меньше 1 645 551 евро", – говорится в материалах дела.

Деньги женщина перевезла через пункт пропуска "Краковец – Корчова" Львовской таможни. Но она задекларировала вывоз с территории Украины только 760 тыс. долларов, которые якобы сняла со своего счета в "Айбокс Банке". Таможенникам она показала справку из банка. Однако банк предоставил суду информацию о том, что сожительница чиновника не имела счета в банке. "Таким образом, она предоставила ложные сведения о происхождении этих денег (том 1, л.д.21)", – говорится в материалах дела.

Трифонова оказалась в центре фармацевтического скандала

Недавно в Украине раскрыли масштабную схему производства и продажи фальсифицированных инъекций для похудения Biopatid. По версии следствия, сырье неизвестного происхождения ввозили из Китая, в подпольной лаборатории изготавливали препарат, а затем продавали его украинцам под видом импортного средства. Себестоимость основных материалов составляла около 17 долларов, тогда как цена готового продукта могла достигать 1200 долларов. Одной из ключевых фигуранток дела стала владелица сети клиник эстетической медицины TRYFONOVA MD Мария Трифонова.

Предпринимательница, годами строившая бизнес на косметологии и дорогих процедурах, по версии правоохранителей, помогала популяризировать незарегистрированный препарат среди медицинских работников и пациентов. Суд взял ее под стражу с альтернативой внесения залога в размере 68 млн грн. Всего по делу сообщили о подозрении 27 лицам, а в ходе расследования правоохранители провели более 250 обысков.

Biopatid позиционировали как зарубежную альтернативу дорогим препаратам для снижения веса. В рекламе делали акцент на эффективности, современных технологиях и возможности добиться заметного результата. По информации правоохранителей, реальная история происхождения продукции существенно отличалась от рекламной.

Организаторы схемы, как утверждает следствие, закупали в Китае действующее вещество неизвестного происхождения. Для ввоза в Украину его оформляли как пищевую добавку, что позволяло скрыть истинное назначение товара.

История Руслана Черкасского показывает, как даже после громкого увольнения высокопоставленный чиновник может вернуться на государственную службу и получить миллионную компенсацию. В то же время вопросы о происхождении состояния его семьи остаются без окончательных ответов. Пока антикоррупционные органы проверяют многомиллионные активы бывшего таможенника, его гражданская жена оказалась среди фигурантов уголовного производства о фальсифицированных препаратах.

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