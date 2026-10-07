Что делать после потери работы: украинцам объяснили, как действовать

Украинцы, потерявшие работу и официально зарегистрировавшиеся в качестве безработных, в 2026 году могут получать пособие в размере до 8647 грн, тогда как для соответствующих категорий минимальная выплата составляет 3900 грн, а для отдельных категорий молодежи без страхового стажа – 1650 грн. Во время военного положения большинству граждан деньги выплачивают не более 90 календарных дней, а оформить статус можно через центр занятости или онлайн через Дію.

OBOZ.UA выяснил, что нужно знать украинцам. Оформить статус можно как лично через службу занятости, так и онлайн. В частности, подать заявление можно через портал Дія, а сама процедура является бесплатной.

Кто может получить пособие по безработице

Одной потери работы для автоматического назначения пособия недостаточно. Прежде всего человек должен официально получить статус зарегистрированного безработного. Безработным в Украине считается человек трудоспособного возраста, который из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов в качестве источника существования и при этом готов и способен приступить к работе.

Статус могут получить не только те, кого уволили с официального места работы. Зарегистрироваться могут также люди, которые ранее не работали и впервые ищут работу. Отдельно такая возможность предусмотрена для бывших физических лиц-предпринимателей. Однако сначала ФЛП должен прекратить предпринимательскую деятельность и соответствовать другим требованиям для регистрации в качестве безработного.

Также статус может получить человек с инвалидностью, который еще не достиг пенсионного возраста и получает пенсию по инвалидности или соответствующую социальную помощь. В то же время не каждый человек без официальной зарплаты может зарегистрироваться в качестве безработного. В частности, статус не будет предоставлен тому, кто продолжает работать по найму или обеспечивает себя работой самостоятельно, например, ведет активную предпринимательскую деятельность.

Когда начинают начислять деньги

В обычных условиях пособие по безработице назначается с восьмого дня после регистрации человека в качестве безработного по его личному заявлению. Однако во время военного положения действуют другие правила. Пособие назначается со дня, следующего за днем присвоения статуса зарегистрированного безработного.

При этом следует различать день подачи документов и день официального получения статуса. Они могут не совпадать, поскольку заявление сначала необходимо рассмотреть и принять соответствующее решение. Именно от получения статуса зависит возникновение права на выплату, тогда как фактическая дата поступления средств на счет также будет зависеть от процедуры их назначения и банковских операций.

Если человек находит работу, он должен сообщить об этом в службу занятости. После трудоустройства статус безработного и соответствующие выплаты прекращаются.

Сколько платят безработным в 2026 году

Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2026 года составляет 8647 грн, что соответствует размеру минимальной заработной платы, установленной на 2026 год. Однако это не означает, что каждый человек после потери работы автоматически будет получать 8647 грн ежемесячно.

Размер пособия определяется индивидуально на основании информации из реестра застрахованных лиц. Учитываются общий страховой стаж, стаж за последние 12 месяцев до регистрации в качестве безработного, зарплата, продолжительность безработицы и основание для увольнения.

Если за последние 12 месяцев человек накопил не менее семи месяцев страхового стажа, пособие рассчитывается как доля его средней зарплаты. Размер зависит от общего страхового стажа:

до 3 лет – 50 % средней зарплаты;

от 3 до 6 лет – 55%;

от 6 до 12 лет – 60%;

от 12 до 18 лет – 65%;

от 18 до 24 лет – 70%;

от 24 до 30 лет – 75%;

свыше 30 лет – 80%.

Но даже если расчет по зарплате и стажу дает значительно большую сумму, во время военного положения выплата не может превышать установленного максимума. В 2026 году это 8647 грн. Например, если после применения соответствующего процента к средней зарплате человека расчетное пособие составляет 12 тыс. грн, фактически получить всю эту сумму он не сможет из-за установленного ограничения.

Минимально можно получить 3900 грн, но есть исключения

Для части безработных размер пособия не привязывается непосредственно к прежней зарплате. В 2026 году минимальная выплата для соответствующей категории застрахованных лиц составляет 3900 грн. На нее, в частности, могут рассчитывать те, кто за последние 12 месяцев перед регистрацией в качестве безработного имеет менее семи месяцев страхового стажа.

Кроме того, такая сумма применяется в определенных случаях в отношении лиц с достаточным стажем, но неполной занятостью, или когда невозможно учесть их заработную плату, а также в отношении ВПЛ, не имеющих документов, подтверждающих необходимые сведения. В то же время для отдельных категорий действует еще более низкое минимальное пособие. В частности, для молодежи без страхового стажа оно составляет 1650 грн.

Кроме того, на размер выплаты может влиять причина увольнения. Минимальный размер пособия применяется, в частности, в определенных законодательством случаях увольнения за нарушение трудовой дисциплины.

Есть и возможность получить больший процент от средней зарплаты. Если страховой стаж человека составляет не менее 15 лет и в течение 15 лет до получения статуса безработного он не получал такого пособия, установленный для него процент от средней зарплаты увеличивается на 10%. Однако максимальное ограничение на сумму выплаты во время военного положения все равно остается.

Сумма со временем может уменьшиться вдвое

Есть еще один важный нюанс, о котором стоит знать перед оформлением пособия. Определенная в начале сумма не обязательно будет выплачиваться в течение всего периода безработицы. По общему правилу в первой половине установленного периода пособие выплачивается в полном установленном размере, а в дальнейшем – 50% от этой суммы.

То есть финансовая поддержка предусмотрена прежде всего как временный инструмент на период поиска нового места работы, а не как постоянная социальная выплата. По общим правилам продолжительность выплаты пособия напрямую зависит от страхового стажа человека.

Так, при стаже до трех лет выплаты могут предоставляться в течение 180 календарных дней, от трех до шести лет – 210 дней, от шести до 12 лет – 240 дней. При стаже от 12 до 18 лет предусмотрено до 270 дней, от 18 до 24 лет – до 300, от 24 до 30 лет – до 330, а свыше 30 лет – до 360 календарных дней.

Однако во время военного положения действует существенное ограничение – для большинства безработных продолжительность выплаты не может превышать 90 календарных дней. Для отдельных категорий правила отличаются.

В частности, для людей предпенсионного возраста за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого стажа пособие может выплачиваться до 360 календарных дней. Для людей, которым до пенсионного возраста осталось два года и которые имеют необходимый стаж, максимальный период может составлять 720 календарных дней.

Для молодежи, которая закончила или прервала обучение либо уволилась со срочной военной или невоенной службы и ищет первое рабочее место, предусмотрено до 120 календарных дней. Для ВПЛ без документов, необходимых для получения статуса безработного, после их регистрации максимальная продолжительность выплаты также составляет 120 календарных дней.

Как оформить пособие через Дію

Существует два основных способа получить статус безработного. Можно лично обратиться в центр занятости или подать документы дистанционно. Для онлайн-оформления можно воспользоваться порталом Дія.

Необходимо авторизоваться в "Кабинете гражданина" с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпису, перейти в раздел "Пенсии, льготы и пособия" и выбрать услугу получения статуса безработного. Далее необходимо подать заявление и выбрать соответствующую форму – стандартную или упрощенную.

Упрощенный вариант предусмотрен, в частности, для ВПЛ, а также для людей, находящихся на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся или велись боевые действия. В упрощенной форме не требуется заверить заявление электронной подписью. Для получения выплаты в таком случае необходима Дія.Картка.

Однако есть важное условие: после подачи упрощенного заявления человек должен в течение 30 рабочих дней обратиться в центр занятости. Если этого не сделать, статус безработного будет аннулирован.

Стандартная форма предназначена для граждан, имеющих необходимые документы. Для ее подачи понадобятся скан-копии документов и электронная подпись. Для зачисления пособия требуется социальный счет в банке. Сама подача онлайн-заявления занимает около пяти минут, ее обработка – до трех рабочих дней. Услуга бесплатна.

Какие документы могут понадобиться

Набор документов зависит от ситуации конкретного человека. Среди основных – паспорт, документ о последнем месте работы и документ об образовании. Для паспорта-книжечки могут понадобиться копии 1, 2, 3, 5 и 11 страниц, для ID-карты – обеих ее сторон.

Подтвердить последнее место работы можно, например, трудовой книжкой, гражданско-правовым договором или документом о прекращении последнего вида занятости. Также могут потребоваться документы, подтверждающие прекращение работы или трудовых отношений.

В зависимости от обстоятельств дополнительно могут понадобиться свидетельство о рождении ребенка, справка о статусе ВПЛ, военно-учетные документы, документ об инвалидности или удостоверение участника боевых действий. Статус безработного дает право не только на получение денег.

Что делать, если в статусе отказали

Отказ еще не всегда означает, что получить статус безработного больше невозможно. После отказа человек может в течение следующих семи дней повторно подать заявление, устранив причины, которые помешали его удовлетворению.

Одним из оснований для отказа может быть, в частности, использование человеком права на пособие по безработице в пределах соответствующего двухлетнего периода. Если же заявитель считает решение неправомерным, его можно обжаловать в установленном порядке. В частности, вопрос об отказе в предоставлении статуса может стать предметом рассмотрения административного суда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше в ближайшее время может возрасти количество безработных иностранцев. Эксперты связывают это с ужесточением правил трудоустройства для граждан отдельных стран (украинские беженцы не входят в этот перечень), а также с постепенной автоматизацией рабочих процессов.