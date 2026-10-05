Сайт АТБ взломан: компанию шантажируют данными клиентов и требуют 18 млн грн
Внешний вид торговой точки с...
Источник: пресс-служба АТБ
Развернуть
5 октября на сайте АТБ появилось сообщение злоумышленников, которые заявляют о якобы похищении данных 7,9 млн клиентов и других внутренних данных и требуют 400 тыс. долларов — около 18 млн гривен — в криптовалюте. На момент публикации АТБ официально не подтверждала ни заявленный масштаб утечки, ни достоверность обнародованных хакерами цифр, поэтому они остаются непроверенными. Однако злоумышленники дали сети два часа.
Об этом OBOZ.UA стало известно с официального сайта супермаркета. На странице atbmarket.com пользователи пока видят черный экран с надписью "АТБ – ваши данные у нас", таймером обратного отсчета и перечнем информации, которую неизвестные якобы получили.
Сайт АТБ взломан: компанию ш...
Развернуть
Злоумышленники утверждают, что речь идет о данных 7,9 млн клиентов, среди которых якобы есть телефонные номера, электронные адреса, имена, адреса и хэши паролей. Кроме того, в сообщении заявлено о доступе к:
- данных якобы 127 265 сотрудников, в том числе паспортной информации;
- истории 11,48 млн заказов;
- информации о более чем 50,3 тыс. поставщиков;
- 68 тыс. учетных записей AD;
- базы данных;
- исходного кода GitLab — злоумышленники заявляют о 524 репозиториях.
За неразглашение якобы полученной информации неизвестные требуют 400 тыс. долларов. В пересчете это около 18 млн грн. Требование предусматривает оплату в криптовалюте — на странице указаны реквизиты для переводов в USDT в сети TRC-20 и Bitcoin.
Также на странице был установлен таймер. Злоумышленники угрожают, что в случае неуплаты выкупа информация якобы будет выложена в открытый доступ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!