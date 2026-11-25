Российская нефть бьет рекорды продаж: кто скупает сырье несмотря на санкции

В 2026 году Китай и Индия обеспечили более 80% российского экспорта сырой нефти, а доходы РФ от продажи нефти и нефтепродуктов в сентябре выросли до $17,7 млрд – на 25% за месяц. Согласно базовому прогнозу KSE Institute, по итогам года Россия может получить $200 млрд нефтяных доходов, однако в 2027 году закупки со стороны азиатских стран могут сократиться.

Об этом пишет Reuters. Азиатские страны в 2026 году значительно увеличили закупки российской нефти, а экспортные доходы Кремля вновь оказались под влиянием благоприятной для него конъюнктуры мирового рынка.

Китай увеличил закупки российской нефти на 17%

Китай в 2026 году стал одним из ключевых источников поступлений для российского нефтяного сектора. По данным китайской таможенной статистики, в январе–октябре страна импортировала из России в среднем 2,34 млн баррелей нефти в сутки, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общую стоимость закупленного сырья оценивают примерно в $59,6 млрд. Российская нефть обеспечивала около четверти всего китайского импорта этого ресурса, что свидетельствует о значительной роли Москвы в поставках энергоносителей в Пекин.

В то же время общий объем импорта нефти в Китай сократился примерно на 15%. Причиной стали перебои с поставками из стран Ближнего Востока, ограничившие доступность сырья на мировом рынке. В этой ситуации российские поставки стали одним из источников компенсации дефицита.

Увеличение закупок позволило Москве сохранить значительную долю на китайском рынке даже на фоне международных ограничений. Для Пекина российское сырье стало альтернативой части традиционных поставщиков, а для Кремля – возможностью поддерживать экспортные поступления и компенсировать потери на других направлениях.

Индия также нарастила импорт: Россия обеспечивает почти 40% закупок

Вторым крупнейшим покупателем российской нефти остается Индия. По данным аналитической компании Kpler, с января до начала ноября 2026 года страна импортировала в среднем 1,99 млн баррелей российской нефти в сутки.

Отмечается, что это примерно на 250 тыс. баррелей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российское сырье обеспечивало около 38% общего индийского импорта нефти, что делает Москву одним из важнейших поставщиков для страны.

Индийские нефтепереработчики продолжают покупать российскую нефть, в частности из-за ее доступности и возможности получать сырье на конкурентных условиях. В то же время на решения компаний влияют мировые котировки, логистические расходы, санкционные ограничения и предложения других производителей.

Дополнительные возможности для закупок появились после временного смягчения части американских санкций. В октябре Дональд Трамп приостановил действие отдельных ограничений, предусмотренных новым американским законодательством в отношении покупателей российских энергоносителей. Соответственно, это дало компаниям больше возможностей выбирать поставщиков и организовывать перевозку сырья.

Для России Индия остается критически важным рынком, поскольку после введения западных санкций Москва активно переориентировала экспорт энергоносителей на азиатские направления. Увеличение закупок со стороны индийских компаний помогло поддержать этот процесс и сохранить значительные объемы продаж.

Поставки в Китай и Индию превысили 80% российского экспорта

Зависимость России от азиатских покупателей усиливается. По оценкам отраслевых источников Reuters, в 2026 году Китай и Индия вместе приобрели более 80% российского экспорта сырой нефти. Такая концентрация рынка означает, что доходы Москвы все больше зависят от спроса именно в этих двух странах.

По данным аналитической компании Vortexa, с начала года до середины ноября морские поставки российской нефти в Китай и Индию в среднем составляли 3,4 млн баррелей в сутки. Это примерно на 530 тыс. баррелей в сутки больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время этот показатель включает не только российское сырье, но и казахстанскую нефть, которую перевозят через российские порты. Поэтому данные о морских поставках нельзя полностью отождествлять с объемами добычи или экспорта исключительно российской нефти.

Увеличение закупок происходило на фоне перебоев с поставками энергоносителей с Ближнего Востока. Из-за нестабильности в регионе и проблем с предложением мировые цены на нефть выросли, а Brent, по данным материала, подорожала почти на треть с начала конфликта с Ираном. Для России это стало дополнительным преимуществом: даже при ограничениях на экспорт и проблемах с внутренней переработкой более дорогое сырье позволило получать больше денег от продажи нефти.

Украинские удары по российским НПЗ повлияли на экспорт сырья

Еще одним фактором, изменившим ситуацию на российском нефтяном рынке, стали повреждения нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Из-за атак украинских сил часть российских заводов была вынуждена ограничить или приостановить работу, что повлияло на общие объемы переработки.

По информации Reuters, проблемы возникли на значительном количестве крупных российских нефтеперерабатывающих предприятий. В результате это создало дополнительные трудности для внутреннего рынка топлива, а также изменило структуру использования добытого сырья.

Когда нефтеперерабатывающие заводы не могут работать на полную мощность, часть нефти, которую планировали переработать внутри страны, можно направить на экспорт. Таким образом, сокращение переработки, несмотря на негативные последствия для российской энергетической системы, создает возможность увеличить доступные объемы сырья для зарубежных покупателей.

По оценкам отраслевых источников, переработка на российских заводах в определенный период существенно сократилась. В то же время в ноябре показатели частично восстановились, хотя ситуация в отрасли оставалась сложной.

Несмотря на проблемы с переработкой и сокращение отдельных показателей экспорта, в сентябре 2026 года Россия получила значительно больше денег от продажи нефти и нефтепродуктов. По оценкам Киевской школы экономики (KSE Institute), доходы составили $17,7 млрд – на $3,6 млрд, или 25%, больше, чем в августе.

При этом физические объемы экспорта почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Россия поставляла около 6,5 млн баррелей в сутки, но этот показатель был примерно на 1 млн баррелей ниже, чем в сентябре 2025 года.

Ключевой причиной роста поступлений стало подорожание нефти на мировом рынке. Из-за нестабильности на Ближнем Востоке и перебоев с поставками сырья цены выросли, что позволило Москве получать больше денег даже при отсутствии существенного увеличения экспорта. Иными словами, Россия смогла заработать больше не благодаря тому, что продавала значительно больше нефти, а потому, что баррель ее сырья стоил дороже.

Россия рассчитывает получить $200 млрд от экспорта нефти за год

По прогнозам KSE Institute, по базовому сценарию доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2026 году могут достичь $200 млрд. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял $158 млрд. Однако окончательный результат будет зависеть от того, как будут меняться мировые цены на нефть, насколько эффективно будут работать санкционные механизмы и сможет ли Россия сохранить нынешние объемы поставок.

Аналитики рассматривают и альтернативные сценарии. При усилении санкционного давления нефтяные доходы РФ могут составить около $193 млрд. Если же ограничения будут действовать менее эффективно, поступления могут вырасти до $212 млрд.

Однако эти оценки являются прогнозными, а не гарантированными показателями. Они зависят от нескольких переменных, в частности от ситуации на мировом рынке, спроса со стороны азиатских стран, возможности России организовывать морские перевозки и эффективности ограничений на торговлю ее энергоносителями.

Для Кремля нефтяной экспорт остается одним из важнейших источников финансирования. Поэтому даже относительно небольшой рост мировых цен может существенно повлиять на общие доходы, особенно если основные покупатели продолжают активно закупать российское сырье.

Теневой флот помогает Москве обходить нефтяные ограничения

Несмотря на санкции, Россия продолжает использовать альтернативные схемы морских перевозок, в частности так называемый теневой флот. Речь идет о танкерах, которые привлекают для транспортировки российской нефти, в частности для обхода части западных ограничений, контроля и требований к перевозкам.

По данным KSE Institute, в сентябре 2026 года 141 танкер, связанный с теневым флотом, был задействован в перевозках российской нефти или операциях по ее перевалке. Значительная часть этих судов – старые танкеры, что создает дополнительные риски для морской безопасности и экологии.

Санкции против таких перевозчиков постепенно расширяются. По состоянию на 14 октября 2026 года США, Великобритания, Европейский Союз, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели ограничения в отношении 687 нефтяных танкеров, связанных с российской торговлей.

В то же время сам факт введения санкций не означает автоматического прекращения деятельности судов. Россия продолжает искать альтернативных операторов, маршруты, посредников и покупателей, что позволяет сохранять часть экспортных потоков.

Теневой флот остается одним из механизмов, с помощью которых Москва пытается поддерживать продажи нефти в условиях ограниченного доступа к традиционным рынкам, финансовым услугам и транспортной инфраструктуре.

Китай и Индия могут сократить закупки российской нефти

Несмотря на рекордные показатели 2026 года, дальнейший рост российского экспорта не гарантирован. Трейдеры и аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что в 2027 году Китай и Индия могут постепенно сократить закупки российской нефти, если поставки с Ближнего Востока восстановятся.

Китайские нефтеперерабатывающие компании могут вернуться к более активным закупкам сырья из других стран, в частности Бразилии и ближневосточных производителей. Для них важными останутся не только объемы доступной нефти, но и цена, расходы на доставку и условия контрактов.

Индия также может изменить структуру импорта, если на мировом рынке появится больше альтернативного сырья по конкурентным ценам. Российская нефть сохраняет привлекательность для индийских покупателей, однако ее позиции зависят от экономической выгоды, логистики и санкционной среды.

Трейдеры ожидают, что закупки Индией российской нефти могут постепенно вернуться к уровням, которые были до полномасштабной войны. Если такой сценарий реализуется, Москва может потерять часть нынешнего спроса, который помог ей увеличить нефтяные доходы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, во время визита спецпосланников президента США Дональда Трампа и Джареда Кушнера в Москву в сентябре российский диктатор Владимир Путин предлагал некоторые бизнес-сделки. В обмен на это он хотел ослабления санкций против России.