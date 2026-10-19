Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве: что будет со связью и интернетом

В Киеве в результате ночного баллистического удара со стороны России был полностью уничтожен датацентр компании "Датагруп", оборудование и инфраструктура которого не подлежат восстановлению, однако сотрудники не пострадали. Компания, обеспечивающая связь абонентов в более чем 90 населенных пунктах Украины, продолжает предоставлять услуги с резервных площадок, а о масштабных отключениях интернета пока не сообщала.

Об этом говорится в официальном сообщении компании. По информации оператора, в результате баллистической атаки было уничтожено критически важное телекоммуникационное оборудование и инфраструктура киевского датацентра.

В компании подчеркнули, что повреждения носят необратимый характер, поэтому восстановить работу объекта уже не удастся. В то же время самое главное – в результате атаки никто из сотрудников не пострадал.

"В результате ночной баллистической атаки полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура датацентра "Датагруп". К сожалению, его восстановление и дальнейшая работа невозможны. Наши сотрудники не пострадали. Продолжаем предоставлять услуги клиентам с резервных площадок", – сообщили в компании.

Уничтожение такого объекта является серьезной потерей для телекоммуникационной инфраструктуры, ведь дата-центры обеспечивают работу серверного оборудования, сетевых систем и цифровых сервисов. Однако физическое уничтожение одной площадки не обязательно означает прекращение обслуживания всех абонентов оператора.

Что известно об уничтожении датацентра в Киеве

По сообщению компании, датацентр подвергся критическим разрушениям в результате ночного баллистического удара. Речь идет не о частичном повреждении отдельных систем или временном отключении электроэнергии, а о полном выводе из строя оборудования и инфраструктуры объекта.

В то же время в сообщении не уточняется, сколько именно единиц оборудования было уничтожено, какова общая стоимость убытков и планируется ли строительство нового датацентра вместо утраченного. Также пока нет обнародованной информации о количестве клиентов, чьи сервисы непосредственно работали на уничтоженном оборудовании.

Несмотря на масштаб разрушений, компания заявила, что продолжает предоставлять услуги с резервных площадок. Именно наличие альтернативной инфраструктуры позволяет поддерживать работу сервисов даже после потери основного объекта.

"Датагруп" является всеукраинским поставщиком электронных коммуникационных услуг. Компания обеспечивает связь абонентов в более чем 90 населенных пунктах Украины. Однако важно различать географию присутствия оператора и фактическое влияние уничтожения конкретного датацентра.

Сообщение о разрушении киевского объекта не означает, что все населенные пункты, в которых работает компания, останутся без интернета или других услуг связи. В современных телекоммуникационных сетях используются резервные каналы, альтернативные узлы и дублирование части оборудования. Отмечается, что это позволяет перенаправлять трафик и поддерживать работу сервисов в случае аварий или физического повреждения отдельных объектов.

В то же время наличие резервной инфраструктуры само по себе не гарантирует полного отсутствия перебоев. В зависимости от архитектуры сети, способа резервирования и размещения конкретных сервисов возможны временные ограничения или изменения в их работе.

Что такое датацентр

Датацентр, или центр обработки данных, – это специализированный технологический объект, в котором размещается серверное, сетевое и другое оборудование, необходимое для работы цифровых сервисов. В отличие от обычного офиса, датацентр имеет сложную инженерную инфраструктуру.

Для его бесперебойной работы необходимы стабильное электроснабжение, системы охлаждения, резервные источники питания, телекоммуникационные каналы и средства физической защиты оборудования. В зависимости от назначения конкретного объекта датацентры могут обеспечивать хранение и обработку информации, работу корпоративных информационных систем, интернет-сервисов, облачных платформ и сетевой инфраструктуры.

Повреждение серверного и сетевого оборудования потенциально влияет на работу сервисов, которые использовали соответствующую площадку. Для бизнеса это может означать временную недоступность корпоративных систем, сложности с передачей данных или необходимость перевода цифровых процессов на альтернативную инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в результате террористической атаки РФ в Киеве в понедельник, 19 октября, было изменено движение транспорта. Из-за удара баллистическим оружием временно закрыты две станции метрополитена.