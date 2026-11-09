Россия нанесла новый удар по Трипольской ТЭС: энергетики заявили о серьезных последствиях. Фото

Российские войска снова атаковали Трипольскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Киевской области. Энергетики назвали последствия обстрела чрезвычайно серьезными, но о точном масштабе повреждений пока не сообщают. Чтобы оценить ущерб и определить объем восстановительных работ, специалистам необходимо обследовать поврежденное оборудование и инфраструктуру.

Об этом сообщило ПАО "Центрэнерго". По данным компании, с конца сентября Россия значительно чаще атакует Трипольскую ТЭС и изменила тактику обстрелов. По энергетическому объекту применяют, в частности, баллистические ракеты и реактивные ударные беспилотники.

Публикация Центрэнерго об ат... Источник: facebook.com/PATCentrenergo (скриншот) Развернуть

Генеральный директор "Центренерго" Сергей Исаченко отметил, что на станции обустроили защитные сооружения. Однако характер российских атак создает дополнительные угрозы для оборудования.

Пожар в результате удара РФ... Источник: facebook.com/PATCentrenergo Развернуть

"В течение короткого времени противник может применять против одного объекта различные виды вооружения, в частности баллистические ракеты и реактивные дроны. Это создает новые вызовы для защиты энергетической инфраструктуры", – заявил он.

Трипольская ТЭС – один из ключевых энергетических объектов Киевского региона. Ее состояние влияет на стабильность энергоснабжения, особенно во время регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Трипольская ТЭС страдает от российских атак. Источник: facebook.com/PATCentrenergo

В компании говорят, что о конкретных масштабах разрушений пока говорить рано. Сначала специалисты должны детально обследовать оборудование и инфраструктуру. После этого станет понятно, какие повреждения получила станция, сколько средств понадобится на восстановление и какие работы придется выполнить.

Россия неоднократно атаковала Трипольскую ТЭС: что известно о предыдущих ударах

Нынешний обстрел – не первый масштабный удар по станции. Российские войска неоднократно атаковали ее после начала полномасштабного вторжения, а последствия отдельных ударов фактически перечеркивали длительные восстановительные работы.

РФ регулярно наносит удары п... Источник: facebook.com/PATCentrenergo Развернуть

11 апреля 2024 года во время массированной ракетной атаки Трипольскую ТЭС полностью разрушили. На станции возник масштабный пожар в турбинном цехе. Тогда "Центренерго" сообщило о потере 100% собственной генерации. Все работники, находившиеся на смене во время обстрела, выжили.

во время массированной ракетной атаки Трипольскую ТЭС полностью разрушили. На станции возник масштабный пожар в турбинном цехе. Тогда "Центренерго" сообщило о потере 100% собственной генерации. Все работники, находившиеся на смене во время обстрела, выжили. 8 сентября 2025 года станция вновь подверглась массированной атаке ударными беспилотниками. Народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк сообщил, что по Трипольской ТЭС зафиксировали 19 попаданий "Шахедов". По его словам, удар фактически свел на нет восстановительные работы, которые продолжались в течение предыдущего года.

В ночь на 8 ноября 2025 года Россия нанесла новый массированный удар по тепловым электростанциям "Центрэнерго". В компании назвали его самым масштабным с начала полномасштабной войны. После атаки все ТЭС компании, в том числе Трипольская, прекратили производство электроэнергии. В "Центрэнерго" заявили, что потеряли генерацию, которую восстанавливали после предыдущих разрушений.

Россия нанесла новый массированный удар по тепловым электростанциям "Центрэнерго". В компании назвали его самым масштабным с начала полномасштабной войны. После атаки все ТЭС компании, в том числе Трипольская, прекратили производство электроэнергии. В "Центрэнерго" заявили, что потеряли генерацию, которую восстанавливали после предыдущих разрушений. 30 сентября 2026 года в результате очередной российской атаки было повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС. Тогда генеральный директор Исаченко сообщил, что специалисты должны оценить состояние оборудования и определить необходимый объем ремонтных работ. Другие подробности из соображений безопасности также не раскрывали.

Российские атаки перечеркива... Источник: facebook.com/PATCentrenergo Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, одновременно Трипольская ТЭС оказалась в эпицентре топливного скандала. Правоохранители расследуют поставки некачественного угля и многомиллионные предоплаты фирмам без собственных мощностей.