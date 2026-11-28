Россия усилила удары по пищевым предприятиям Украины: некоторые заводы остановились

Россия с начала 2026 года не менее 62 раз атаковала пищевые предприятия и продовольственные склады в Украине. Это почти вдвое больше, чем за 2022–2025 годы вместе. В ноябре из-за ударов предприятия теряли производственные мощности и запасы продукции, а некоторые заводы остановились из-за перебоев с электричеством и угрозы новых атак.

Подсчет, приведенный в сообщении Минобороны, охватывает пищевые заводы, продовольственные и холодильные склады и логистические центры. Его составили на основе сообщений компаний и СМИ. Фактическое количество атак может быть больше, поскольку часть пораженных объектов публично не называют по соображениям безопасности. Отдельно глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус 12 ноября сообщил о более чем 100 попаданиях по фермерским хозяйствам и агропредприятиям области с начала года.

Еще 10 ноября источник в Главном управлении разведки сообщил Укринформу, что Россия готовит удары по элеваторам, зерновым складам, масложировым и молочным заводам, мясокомбинатам и птицефабрикам. По словам собеседника агентства, цель атак – подорвать продовольственную безопасность Украины и нанести ущерб ее экономике.

Какие предприятия пострадали

16 ноября Россия в третий раз за год атаковала завод "Олейна" в Днепре, принадлежащий международной компании Bunge. На этот раз удар повредил часть производственного объекта, сотрудники не пострадали. После январской атаки на дороги города вылилось около 300 тонн масла, а в результате сентябрьского удара погибли 2 человека и завод остановился. В тот же день российские дроны ударили по предприятию "Королевский вкус" в Кировоградской области. Погиб 1 человек. Пожар продолжался всю ночь и уничтожил продукцию, оборудование и производственные помещения. "На сегодняшний день возможность возобновить работу отсутствует", – сообщила компания 17 ноября. За 3 дня до удара производитель уже объявил об остановке заводов из-за перебоев с электроснабжением и угрозы атак.

12 ноября удар по заводу агрохолдинга "Кернел" в Николаевской области повредил четыре резервуара, в которых хранилось около 8 500 тонн подсолнечного масла. Площадь разлива превысила 3 500 кв. м. В тот же день компания объявила об остановке всех восьми своих маслоэкстракционных заводов и приостановке закупки семян.

В Кременчуге 17 ноября приостановили работу "Кременчугхлеб плюс" и "Сковорода плюс". Руководители предприятий объяснили это решение постоянными перебоями с электроснабжением и угрозой ракетных и дроновых ударов. Дату возобновления работы они не назвали.

Как международное право защищает продовольствие

Статья 52 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям запрещает нападения на гражданские объекты. Статья 54 отдельно защищает запасы продовольствия и другие объекты, необходимые для выживания гражданского населения, и запрещает использовать голод как метод ведения войны. Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, умышленное направление атак на гражданские объекты и умышленное использование голода среди гражданских как метода ведения войны являются военными преступлениями.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.