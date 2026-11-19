Roshen расширил сеть за рубежом: открыт уже третий магазин в одной из европейских столиц

Кондитерская корпорация Roshen открыла третий фирменный магазин в Бухаресте – он расположен в торговом центре Bucur Obor, а первую торговую точку в румынской столице компания запустила в конце 2025 года. Параллельно корпорация расширяет продажи за рубежом через международные маркетплейсы и готовится к выходу на рынок Великобритании, потенциал которого оценивает более чем в 5 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации. Там подчеркнули, что расширение сети фирменных торговых точек является частью стратегии международного развития.

"Мы продолжаем расширять нашу международную розничную сеть – еще один магазин ROSHEN открывает свои двери в Бухаресте", – отметили в компании.

Где открылся третий магазин Roshen в Бухаресте

Новый фирменный магазин украинского производителя расположен в торговом центре Bucur Obor. Отмечается, что это уже третья торговая точка корпорации в румынской столице. Посетителям предлагают широкий ассортимент продукции, в частности конфеты, шоколад и другие кондитерские изделия.

Особый акцент компания делает на свежих десертах – тортах и пирожных, которые, по информации Roshen, можно приобрести именно в фирменных магазинах сети. В корпорации объясняют, что открытие новых торговых точек должно не только увеличивать их количество, но и помогать потребителям лучше знакомиться с ассортиментом бренда.

"Для жителей Бухареста это еще одна возможность познакомиться с нашим ассортиментом: от широкого выбора конфет и шоколада до свежих десертов – тортов и пирожных, которые можно приобрести только в магазинах Roshen", – сообщили в компании.

Первый фирменный магазин за пределами Украины корпорация открыла в конце октября 2025 года. Для начала международной розничной экспансии компания выбрала именно Бухарест.

На какие зарубежные рынки выходит Roshen

Помимо развития розничной сети в Румынии, украинская кондитерская корпорация работает над расширением географии продаж через международные маркетплейсы. В частности, в августе Roshen начал реализацию своей продукции через Amazon в Саудовской Аравии.

Такой канал продаж позволяет представлять украинские сладости покупателям на рынке Ближнего Востока без необходимости открывать там собственные фирменные магазины. Еще одним направлением потенциальной экспансии является Великобритания. В апреле компания сообщила о подготовке к выходу на британский рынок. Его потенциал в Roshen оценили более чем в 5 млрд фунтов стерлингов.

Roshen объединяет несколько производственных предприятий в Украине и за ее пределами. В состав корпорации входят Киевская и Кременчугская кондитерские фабрики, две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод и Бисквитный комплекс в Борисполе.

Также в структуру компании входит Клайпедская кондитерская фабрика в Литве. В то же время часть зарубежных активов корпорации прекратила работу: венгерская Bonbonetti Choco была закрыта в 2024 году, а Липецкая фабрика в России – еще в 2017-м.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, недавно войска РФ разрушили склад ROSHEN в Чубинском в Киевской области, где хранилась готовая кондитерская продукция. Благодаря соблюдению правил безопасности никто не пострадал, однако из-за значительных материальных потерь в ближайшее время возможны временные перебои с поставками отдельных товаров