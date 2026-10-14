Россия подвергла железную дорогу Украины массированной атаке: какие поезда задерживаются более чем на 10 часов

В ночь на 14 октября Россия нанесла массированный удар по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях, повредив депо, станции, вокзалы и подвижной состав, однако обошлось без погибших и пострадавших. Из-за последствий обстрелов и перебоев с электроснабжением поезда задерживаются на несколько часов, а больше всего от графика отстает рейс Харьков – Хелм с задержкой более 10 часов.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский. По его словам, российские войска наносили удары по различным элементам железнодорожной системы, пытаясь нарушить работу ключевых транспортных направлений.

Какие поезда задерживаются из-за атаки РФ. Источник: УЗ

Россия атаковала железную дорогу сразу в пяти областях

Массированная волна российских ударов в ночь на 14 октября охватила сразу несколько регионов Украины. По информации руководства "Укрзалізниці", под ударом оказались железнодорожные объекты в следующих областях:

Харьковская;

Киевская;

Винницкая;

Хмельницкая;

Тернопольская.

Российские войска атаковали не только железнодорожные пути, но и объекты, от которых зависит повседневная работа пассажирских и грузовых перевозок. Среди целей были локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав.

Кроме того, удары привели к перебоям с электроснабжением. Из-за этого железнодорожникам приходилось оперативно восстанавливать работу энергетической инфраструктуры, чтобы обеспечить дальнейшее движение поездов. На отдельных направлениях возникали препятствия, делавшие невозможным обычный проезд. В таких случаях специалисты организовывали альтернативные маршруты, чтобы пассажирские рейсы могли продолжить движение.

Несмотря на масштаб обстрелов, благодаря своевременному предупреждению и эвакуации людей удалось избежать жертв. "Главное – все были своевременно предупреждены, четко эвакуированы и пережили ночь без пострадавших и человеческих потерь", – сообщил Перцовский.

Что известно о движении поез... Источник: УЗ Развернуть

В Киеве временно приостановили работу железнодорожного узла

В столице возникли определенные трудности. Из-за угрозы применения баллистического оружия работа Киевского железнодорожного узла была временно приостановлена. Отмечается, что это повлияло на движение поездов, которые проходят через столицу или зависят от работы этого транспортного узла. В результате вынужденной остановки часть рейсов накопила задержки.

После возобновления работы железнодорожного узла поезда начали постепенно отправляться. Однако возвращение к обычному графику требует времени, поскольку задержки одного рейса могут влиять на дальнейшее движение других поездов.

Какие поезда задерживаются 14 октября: список рейсов

Наибольшие задержки по состоянию на утро 14 октября зафиксированы на маршрутах, связывающих восточные области Украины с западными регионами и международными направлениями. В частности, больше всего от графика отстает международный поезд №93/94 Харьков – Хелм.

Его задержка составляет более 10 часов. Еще несколько поездов из Харькова опаздывают более чем на шесть часов. По данным мониторинга "Укрзалізниці", среди рейсов с наибольшими задержками:

Поезд и маршрут Задержка №93/94 Харьков – Хелм 10 ч 9 мин №1/2 Харьков – Рахов 6 ч 32 мин №21/22 Харьков – Львов 6 ч 14 мин №21/22 Львов – Харьков 6 ч 13 мин №15/16 Черновцы – Харьков 5 ч 51 мин №127/128 Днепр – Львов 5 ч 23 мин №3/4 Днепр – Ужгород 5 ч 18 мин №119/120 Хелм – Днепр 5 ч 13 мин №61/62 Днепр – Ивано-Франковск 4 ч 59 мин №261/262 Днепр – Черновцы 4 ч 59 мин №39/40 Солотвино – Запорожье 4 ч 49 мин №5/6 Ясиня – Запорожье 4 ч 49 мин №31/32 Перемышль – Запорожье 4 ч 46 мин №3/4 Ужгород – Днепр 4 ч 46 мин

Как показывают данные, наибольшие отклонения от расписания наблюдаются на поездах, курсирующих между Харьковом, Днепром и западными областями. Особенно сложная ситуация сложилась с международным сообщением.

Поезд Харьков – Хелм задерживается более чем на десять часов, а рейс Хелм – Днепр – более чем на пять. Также почти на пять часов от графика отстает поезд Перемышль – Запорожье.

Что делать пассажирам, планирующим поездку

На фоне масштабных задержек пассажирам рекомендуется проверять фактическое движение своего поезда перед выездом на вокзал. Особенно это касается тех, у кого есть билеты на международные рейсы или кто планирует пересадки.

"Укрзалізниця" имеет специальный онлайн-сервис, где можно отслеживать отклонения поездов от расписания. Для этого достаточно найти нужный рейс по номеру или маршруту. Проверить задержку можно на официальном сервисе мониторинга.

Важно учитывать, что указанное время задержки может меняться в течение поездки. Если железнодорожникам удается восстановить движение на поврежденном участке или организовать более быстрый проезд по альтернативному маршруту, отставание от расписания может сократиться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" планирует с 20 октября прекратить курсирование двух поездов – № 31/32 Запорожье – Перемышль и № 79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов. Решение связано с ухудшением ситуации с безопасностью и значительным снижением пассажиропотока.