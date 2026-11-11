Разовая премия в 7,6 млн грн и космические зарплаты: ГП "Леса Украины" раскрыли данные после жалобы OBOZ.UA

Юрию Болоховцу накануне увольнения с должности генерального директора ГП "Леса Украины" начислили разовую премию в 7,6 млн грн. А новый руководитель Игорь Зубович, которого назначили в июле 2026-го, по состоянию на сентябрь уже успел получить от ГП 3,6 млн грн. Это вдвое больше, чем зарплата руководителя ГП в прошлом году.

ГП "Леса Украины" предоставило данные о выплатах руководству только после жалобы OBOZ.UA и вмешательства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Об этом говорится в ответе предприятия за подписью ответственного за организацию доступа к публичной информации Леси Хлебниковой.

По данным предприятия, Юрию Болоховцу в 2025 году начислили 8 013 105,44 грн зарплаты. То есть это примерно 667,7 тыс. грн в месяц. Тогда как его преемнику Зубовичу с 1 июля по 30 сентября начислили 3 633 487,98 грн, то есть 1 211 162 грн в месяц. Это вдвое больше, чем в прошлом году зарабатывал Болоховец.

Разовая премия в 7,6 млн грн... Развернуть

Разовая премия в 7,6 млн грн... Развернуть

Разовая премия в 7,6 млн грн... Развернуть

"Самой крупной разовой выплатой руководству ГП "Леса Украины" за указанный период является годовое вознаграждение (премия) по результатам финансово-хозяйственной деятельности, начисленное Болоховцу Ю. В. в 2026 году, которое составило 7 684 403,36 грн", – сообщило предприятие в ответе на запрос.

Это вознаграждение составляет и всю сумму премирования руководства за указанный период. Согласно ответу ГП, других премий Болоховцу и Игорю Зубовичу не начисляли.

Сколько начислили Игорю Зубовичу

Игорю Зубовичу в 2026 году по состоянию на 30 сентября начислили 3 633 487,98 грн, в том числе 98 866,48 грн отпускных. Других выплат ему за этот период, как отметили в ГП "Леса Украины", не производили.

Исполнение обязанностей генерального директора предприятия возложили на Зубовича с 1 июля 2026 года. До перехода на предприятие он работал заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Как на предприятии объяснили правила оплаты труда

Условия оплаты труда генерального директора определяют контракт и постановление Кабинета министров Украины от 19 мая 1999 года № 859. Они предусматривают должностной оклад, квартальную премию до трех месячных окладов, годовую – до двадцати четырех месячных окладов, а также отпускные. Премии устанавливают с учетом выполнения показателей за квартал и год и согласовывают с работодателем.

В ответе предприятие подчеркнуло, что работает на принципах хозяйственного расчета и самофинансирования. Зарплаты работникам, по его объяснению, выплачивают из доходов от собственной хозяйственной деятельности; финансирование из государственного или местных бюджетов ГП не получает.

Отдельно "Леса Украины" сообщили о комиссии по преобразованию предприятия в акционерное общество, созданной приказом Государственного агентства лесных ресурсов Украины от 26 сентября 2025 года № 267. На время реорганизации к ней перешли управленческие полномочия. За выполнение функций членов комиссии отдельная зарплата, премии или вознаграждения не предусмотрены: эти работники получают оплату по основным должностям.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Леса Украины" – государственное предприятие с одними из самых высоких зарплат в стране. Благодаря корпоратизации в ГП повысили зарплаты руководству до миллионов гривен в месяц. А заместители директоров департаментов получают сотни тысяч гривен ежемесячно