Путин отобрал у немецких владельцев Metro: что будет с гипермаркетами в России

Российские власти продолжают конфискацию западных бизнесов, которые не вышли с рынка страны-агрессора. На этот раз под "временное управление" передали российские активы немецкой торговой сети Metro. Речь идет примерно о 90 торговых центрах в 51 регионе РФ. Компания Metro работала в РФ с 2001 года.

Соответствующий указ 28 сентября подписал кремлевский диктатор Владимир Путин. Согласно документу, активы Metro передали акционерному обществу "УК Торг Рус". Компанию зарегистрировали всего три недели назад, а ее уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Единственным владельцем и генеральным директором "УК Торг Рус" является Йоханнес Толай, который с 2023 года возглавляет российское подразделение Metro.

Таким образом, немецкая Metro фактически теряет контроль над своими российскими активами, хотя формально они переходят не в собственность государства, а под управление определенного российского юридического лица. Этот механизм российские власти используют в отношении бизнеса компаний из стран, которые Москва считает "недружественными".

У Metro вже офіційно відреагували на рішення Путіна. "Хоча Metro Russia офіційно залишається у власності Metro AG, цей указ означає, що сама Metro більше не має оперативного контролю", – йдеться в повідомленні.

Путин сослался на собственный указ №302 от 2023 года. В нем введение "временного управления" иностранными активами объясняется как "соответствующая мера" в ответ на "действия США и других государств в отношении российской собственности за рубежом".

В российском подразделении Metro, со своей стороны, объяснили СМИ передачу активов "необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и инфраструктуры". В компании также заявили, что Metro якобы относится к объектам критически важной инфраструктуры, которые "обеспечивают стабильность поставок и работу профессионального ритейла".

Помимо Metro, забрали Auchan, Nestle и Leroy Merlin

Решение по Metro стало очередным случаем передачи под российский контроль активов крупных западных компаний. 17 сентября Путин передал во "временное управление" российские активы швейцарской Nestle, французской Auchan и "Лемана Про" – бывшего российского бизнеса французской Leroy Merlin. Управление этими активами получила компания "Л.Е.В. Менеджмент", которую возглавляет генерал-майор МВД РФ Андрей Краюшкин.

Ранее по аналогичной схеме российские власти передали под контроль государства или связанных с ним структур активы бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В 2024 году под российский контроль попали предприятия бытовой техники Ariston и Bosch. Их передали "Газпрому".

Еще в 2023 году аналогичный механизм применили в отношении Danone Russia. Впоследствии этот бизнес, оцениваемый примерно в 1 млрд евро, перешел к людям, связанным с руководством Чечни. Тогда же российские власти забрали активы датской Carlsberg. В 2022 году под контроль РФ попали активы финской Fortum и немецкой Uniper.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Европейская комиссия возобновила работу над вариантами использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Речь идет примерно о 210 млрд евро Центробанка РФ, заблокированных в Европейском союзе, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.