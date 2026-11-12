ПриватБанк выставил "Буковель" на продажу: сколько стоит часть курорта и что получит новый владелец

ПриватБанк продает часть "Буковеля" почти за 3,6 млрд грн, среди активов – 34 земельных участка, 14 канатных дорог, отель Radisson и коммерческая недвижимость. Аукционы по двум лотам состоятся 26 ноября 2026 года, а полученное имущество банк планирует реализовать в рамках сокращения портфеля проблемных и непрофильных активов.

Об этом сообщает Prozzoro.Продажі. Имущество курорта разделили на два отдельных лота, каждый из которых включает значительный перечень недвижимости и инфраструктурных объектов. Потенциальные покупатели смогут побороться за активы государственного банка в электронном формате.

Какое имущество "Буковеля" выставили на продажу

Самый крупный по составу объектов лот имеет стартовую цену около 1,6 млрд грн. В него вошли 34 земельных участка общей площадью почти 101 га. Кроме земли, покупатель получит значительную часть инфраструктуры горнолыжного комплекса. В частности, в этом лоте предусмотрена продажа:

14 подвесных пассажирских канатных дорог;

насосной станции;

двух трансформаторных подстанций;

10 отдельных коммерческих помещений;

34 земельных участка общей площадью почти 101 га.

Второй лот оценен почти в 2 млрд грн. Он предусматривает продажу двух земельных участков, зданий гостиничного комплекса Radisson и общежития. Именно этот пакет объединяет гостиничную недвижимость, которая является частью имущественного комплекса курорта.

Оба объекта выставлены на электронные торги с отдельными стартовыми ценами. Аукционы должны состояться 26 ноября 2026 года.

Почему ПриватБанк продает имущество курорта

Имущество "Буковеля" оказалось в собственности ПриватБанка в счет погашения проблемной кредитной задолженности. Речь идет о кредитах, выданных еще до национализации финансового учреждения.

Теперь государственный банк выставляет эти активы на продажу в рамках работы по сокращению портфеля непрофильного и проблемного имущества. Такая процедура позволяет финансовому учреждению реализовывать активы, которые не относятся к его основной банковской деятельности, и возвращать средства.

Важно, что нынешняя продажа отличается от предыдущих попыток передать имущество курорта в пользование. На этот раз речь идет именно об отчуждении активов, то есть покупатели смогут приобрести выставленные объекты, а не только получить право пользоваться ими в течение определенного периода.

Как ранее пытались сдать имущество "Буковеля" в аренду

В то же время это не первая попытка ПриватБанка реализовать экономический потенциал недвижимости курорта. Еще 5 ноября 2025 года финансовое учреждение выставило на "Прозорро.Продажі" право аренды части имущества "Буковеля".

Тогда банк организовал три отдельных аукциона, которые касались канатных дорог, земельных участков, гостиничной недвижимости и коммерческих помещений. Результаты двух торгов определились досрочно, поскольку на каждый из соответствующих лотов зарегистрировался только один участник.

Победителем аукциона по аренде 14 подвесных пассажирских канатных дорог вместе со зданиями и сооружениями, а также 30 земельных участков общей площадью почти 99 га стало ООО "Буковель", связанное с Захаром и Оксаной Палицами. По условиям торгов, стартовая арендная плата за этот пакет составляла 9,7 млн грн в месяц. Единственный участник предложил 9,86 млн грн ежемесячно.

Еще один аукцион касался аренды двух гостиничных объектов – комплекса Radisson и общежития, а также двух земельных участков. Победителем снова стало ООО "Буковель", которое было единственным участником торгов. За аренду этого имущества компания предложила 8,4 млн грн в месяц при стартовой цене 8,37 млн грн.

В то же время третий аукцион, на котором планировали передать в аренду 10 нежилых помещений общей площадью более 4200 кв. м и четыре земельных участка площадью около 2 га, не состоялся. На него не зарегистрировался ни один участник. Согласно объявленным условиям, срок аренды имущества составлял один год.

Договоры могли автоматически продлеваться, но предусматривали и возможность досрочного расторжения по инициативе владельца. В частности, это касалось случаев несвоевременной уплаты арендных платежей или продажи имущества банком.

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