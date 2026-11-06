ПриватБанк прекратит осуществлять переводы и остановит работу банкоматов: когда работа восстановится

Украинский государственный ПриватБанк временно отключит ключевые услуги для клиентов – в частности, транзакции и работу с банкоматами. Сервисы не будут работать 7 ноября с начала суток и до утра.

Об этом сообщили в самой компании. В банке пояснили, что планируют провести плановое техническое обновление, чтобы обеспечить еще большую скорость и бесперебойность работы всех сервисов.

Какие сервисы будут недоступны

Любые платежи .

. Операции с картами .

. Банкоматы и терминалы самообслуживания .

и . Расчеты через POS-терминалы.

Работу финучреждения поставят на паузу 7 ноября с 00:05 до 06:30. Это время выбрали специально, чтобы доставить клиентам как можно меньше неудобств.

"Мы специально выбираем ночное время для подобных работ, ведь тогда пользователи наименее активны. Если на этот период у вас были запланированы переводы или расчеты, советуем провести их заранее или перенести на несколько часов", – отметили в пресс-службе банка.

В "Приват24" добавили важную функцию

Клиенты государственного ПриватБанка, у которых есть счета в нескольких финансовых учреждениях, смогут управлять ими через единый интерфейс. Это стало возможным благодаря официальному запуску технологии open banking (открытого банкинга) в мобильном приложении "Приват24" и веб-версии "Приват24 для бизнеса".

На начальном этапе пользователи – физические лица – могут подключить счета Универсал Банка (в частности, счета monobank), ПУМБ, А-Банка, банка "Глобус". Преимущества почувствуют все категории клиентов.

Для физических лиц (в приложении "Приват24")

Просмотр балансов и истории транзакций по счетам разных банков в одном окне без необходимости переключаться между приложениями.

Удобное пополнение карт, проведение переводов с подключенных счетов и быстрое совершение онлайн-платежей без ручного ввода реквизитов.

Для физических лиц-предпринимателей (в веб-версии "Приват24 для бизнеса")

Возможность централизованно отслеживать движение средств, контролировать операционные расходы и совершать платежи с бизнес-счетов, открытых в разных банковских учреждениях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, закрывший 8 отделений.