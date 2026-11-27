ПриватБанк не смог продать часть "Буковеля": на аукцион никто не пришел

В Украине провалился аукцион, на котором должны были продать часть курорта "Буковель" в Карпатах. На торги, где был выставлен гостиничный комплекс с общежитием, земельный участок площадью более 100 гектаров и инфраструктура, не было подано ни одной заявки.

Об этом свидетельствуют данные системы "Prozorro.Продажі", где и должен был состояться аукцион. Имущество, расположенное в селе Поляница в Ивано-Франковской области, разделили на 2 лота (отель вместе с общежитием, а остальное – отдельно), за которые в общей сложности просили почти 3,87 млрд грн с НДС.

Торги были запланированы на 26 ноября, но их отменили из-за отсутствия участников. Имущество принадлежит государственному ПриватБанку, который получил его в счет долгов по проблемным кредитам, выданным еще до национализации банка.

Что входило в список

Первый лот

Стартовая цена составляла около 2,047 млрд грн (с НДС).

(с НДС). Обязательное условие – внесение участниками гарантийного взноса в размере почти 98 млн грн.

Включал: гостиничный комплекс Radisson (площадь – 30,5 тыс. кв. м), общежитие (8,6 тыс. кв. м) и почти 3,6 га земли под ними.

Второй лот

Стартовая цена – 1,823 млрд грн (с НДС).

(с НДС). Гарантийный взнос для участников – 80 млн грн.

Включал: 34 земельных участка (общая площадь более 100 га), насосная станция, две трансформаторные подстанции, здания 14 подъемников и 10 прилегающих коммерческих помещений (прокат снаряжения, лыжная школа, детский комплекс, магазин, кассы, банковское отделение и склады для продуктов).

Требования к участникам

Подтверждение легального происхождения средств.

Получение разрешения Антимонопольного комитета.

Отсутствие связей с бывшими владельцами ПриватБанка или лицами, находящимися под санкциями.

Что предшествовало

Банк впервые попытался избавиться от этой части "Буковеля", но в ноябре 2025 года ПриватБанк продал на аукционе права на аренду этого имущества. Тогда единственным участником (и, соответственно, победителем) стало ООО "Буковель", связанное с Захаром и Оксаной Палицами.

Подписанный с ними договор действует до конца 2026 года (в случае продажи имущества его пришлось бы досрочно расторгнуть). Стоимость аренды такая:

за канатные дороги и прилегающие здания – 9,86 млн грн в месяц ;

; за гостиницу и общежитие – 8,4 млн грн в месяц.

Интересно, что вместе с этими лотами продавалось право на аренду еще 10 нежилых помещений общей площадью более 4200 кв. м и четырех земельных участков площадью около 2 га. Но на аукцион не зарегистрировался ни один участник, поэтому он не состоялся.

Как уже сообщал OBOZ.UA, одним из самых дорогих апарт-отелей Украины является расположенный в Буковеле элитный Glacier Premium Apartments. Как показало журналистское расследование, среди владельцев жилья в нем – родственники многих украинских прокуроров, депутатов, чиновников и военных.